Con todo el Grand Hotel Sonnelnbichl a su disposición , el rey de Tailandia, Rama X, continua transitando la cuarentena no sin despertar airados reclamos desde distintos sectores de la sociedad alemana.

Protestas que van desde las montañas de Bavaria, pasando por emblemáticos edificios de Berlín, como el Parlamento alemán, la puerta de Brandeburgo, la embajada tailandesa y hasta la mismísima residencia de la canciller federal, Angela Merkel .

El malestar va en aumento conforme trascurre el tiempo: lo que comenzó con el fuerte cuestionamiento desde la ONG PixelHELPER hoy se ha propagado por distintos actores sociales.

Como reproduce el diario madrileño El Confidencial , el periodista escocés Andrew McGregor Marshall difundió la información de que existe ya en el parlamento bávaro una iniciativa para debatir el permiso especial con el cual el monarca Maha Vajiralongkorn y su comitiva se están hospedando allí.

De acuerdo con las normas vigentes, los ciudadanos no comunitarios que no tuvieran permiso de residencia no podían ingresar a Alemania salvo que esgrimieran una razón urgente. Aunque Rama X es un jefe de Estado y posee estatus diplomático, hay cuestionamientos si sus viajes pueden ser considerados oficiales .

Pero el escándalo no termina allí. Anton Speer, autoridad de Garmisch-Partenkirchen , el distrito donde está ubicado el Grand Hotel Sonnelnbichl, denunció presiones vinculadas a la presencia del monarca tailandés.

"Recibo llamados de odio y cartas con amenazas de muerte . Llegan de toda Alemania e incluso de Holanda. Muy pocas son de la región. Dicen que debería morir de coronavirus ", reproduce El Confidencial .

Mientras tanto, sin inmutarse demasiado, el rey Rama X sigue confinado con su harén, lejos de Tailandia y de lo que ocurre allí. De hecho el pasado 4 de mayo, fecha en la que se celebraba el primer aniversario de boda con Suthida Tidjai, el monarca lo pasó rodeado de sus concubinas y lejos de Bangkok y ella en un hotel de Suiza , también fuera de su país.