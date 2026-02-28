El dramático momento en que un dron iraní impacta contra un edificio residencial en Bahréin

MANAMA.– Irán atacó este sábado edificios residenciales en Manama, la capital de Bahréin, como parte del contraataque lanzado en el Golfo tras los bombardeos estadounidenses e israelíes en territorio iraní, según informó el Ministerio del Interior bahreiní.

“Varios edificios residenciales en Manama fueron atacados. La Defensa civil continúa los operativos de lucha contra incendios y de rescate en los sitios afectados”, indicó en un comunicado.

Videos compartidos en redes sociales el sábado por la noche, verificados por The New York Times, parecían mostrar un objeto en movimiento impactando contra un edificio en la capital y provocando una gran explosión. Según el medio que difundió las imágenes, Faytuks Network, la torre impactada sería el Era View Tower, un lujoso edificio de departamentos residenciales.

Ataque con dron iraní en Bahréin

Después de semanas de amenazas y de tres rondas de negociación para evitar un conflicto, Estados Unidos lanzó este sábado la llamada operación “Furia Épica” para “eliminar las amenazas inminentes” en Irán, según el presidente Donald Trump.

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto y bombardearon distintas zonas de Teherán, incluyendo las oficinas del ayatollah Ali Khamenei, y explosiones en otras ciudades iraníes como Qom, Isfahán, Kermanshah y Karaj.

Irán respondió a la ofensiva con oleadas de misiles y drones dirigidas contra varios países en una región donde Washington tiene bases militares. Según la Guardia Revolucionaria, los ataques alcanzaron el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Bahréin, la base aérea Al Udeid en Qatar, instalaciones militares en Emiratos Árabes Unidos y la base aérea Ali Al Salem en Kuwait, además de objetivos militares y de seguridad en Israel.

Días atrás, frente a la amenaza latente de un ataque por parte de Estados Unidos, Irán había advertido que todas las bases militares norteamericanas en Medio Oriente serían consideradas objetivos legítimos en caso de una ofensiva, poniendo en riesgo a miles militares desplegados en la región. Sin embargo, no había hecho mención a objetivos civiles.

Civiles en medio de la escalada

El contraataque de ataques iraníes quebró la imagen de tranquilidad que las monarquías petroleras del Golfo han cultivado durante años.

En Bahréin, el Ministerio del Interior anunció la evacuación de la zona de Juffair, al sureste de Manama, donde se ubica la Quinta Flota de la Marina estadounidense, alcanzada durante el ataque. “Les instamos a cooperar con las autoridades pertinentes”, declaró en un comunicado difundido en redes sociales.

En ese distrito, los residentes fueron evacuados apresuradamente tras el impacto. “Cuando oímos los sonidos, gritamos de miedo”, dijo Jana Hassan, una estudiante de 15 años que visitaba a una amiga en la zona. “No sabíamos qué hacer... Nunca olvidaré el sonido de esas fuertes explosiones”, detalló.

En Dubái, dos testigos presenciaron una explosión en la famosa isla artificial The Palm, donde las autoridades informaron de cuatro heridos. Uno de ellos afirmó que vio una columna de humo negro elevándose desde un hotel y escuchó ambulancias que se dirigían al lugar.

En Qatar, decenas de personas huyeron en pánico cuando un misil en caída se estrelló en un barrio residencial y estalló en una bola de fuego al impactar contra la calle.

Y en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, unos golfistas que disputaban una partida quedaron atónitos al ver decenas de proyectiles cruzando el cielo.

Estos firmes aliados de Estados Unidos también cultivaban cuidadosamente sus relaciones con Irán, su poderoso vecino chiita. Las monarquías del Golfo han trabajado intensamente para mantenerse al margen de los conflictos de Oriente Medio, confiando en su estabilidad para atraer negocios, comercio y turismo.

Agencias ANSA y AFP