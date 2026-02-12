Crisis en Cuba: México envía sus primeros barcos con ayuda humanitaria y Rusia evalúa mandar petróleo

LA HABANA.– La llegada de dos buques de la Armada de México cargados con cientos de toneladas de suministros básicos a Cuba busca llevar algo de alivio mientras Rusia evalúa enviar petróleo en medio de un cerco energético de Estados Unidos que profundiza la crisis en la isla.

El gobierno mexicano, bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, optó por la asistencia directa frente al endurecimiento de las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump.

El cargamento que transportan los navíos militares es significativo y responde a necesidades urgentes de la población. Una de las naves porta 536 toneladas de alimentos esenciales, entre los que se incluyen leche, arroz, frijoles, sardinas y productos cárnicos. También transporta aceite vegetal, atún en conserva y artículos de higiene personal. El segundo buque traslada exclusivamente más de 277 toneladas de leche en polvo.

Un buque de la Armada de México ingresa a la bahía de La Habana con ayuda humanitaria enviada por el gobierno mexicano. YAMIL LAGE� - AFP�

El envío mexicano ocurre apenas dos semanas después de que la administración de Trump lanzara amenazas de aranceles contra cualquier país que suministre petróleo a la isla. Sheinbaum afirmó que, mientras se gestionan soluciones diplomáticas para reanudar el envío de crudo, la ayuda humanitaria será constante.

En esa misma línea, el gobierno de Gabriel Boric, en Chile, anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba ante lo que calificó como una “dramática situación” en la isla. El canciller Alberto van Klaveren informó desde el Palacio de La Moneda que el apoyo se canalizará a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza.

“Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. Es un tema de interés humanitario, más allá de las características políticas que pueda tener su régimen”, afirmó el ministro.

Van Klaveren sostuvo que la asistencia será destinada a través de agencias de Naciones Unidas y aseguró que no debería generar objeciones de Washington. “No va a objetar una ayuda humanitaria”, señaló el canciller de Boric, quien el mes próximo entregará la banda presidencial a José Antonio Kast, muy crítico del régimen cubano.

El líder cubano, Miguel Díaz-Canel, ha calificado las amenazas de Trump como un bloqueo energético y ha afirmado que afecta el transporte, los hospitales, las escuelas, el turismo y la producción de alimentos.

El objetivo de México es fomentar un diálogo soberano que permita a Cuba operar sin sanciones externas que impidan el acceso a derivados del petróleo.

Antes del anuncio de Trump, la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ya había suspendido en enero los envíos de crudo a Cuba, aunque no aclaró las razones de esa decisión.

Un hombre toma una fotografía del buque de la Armada de México ARM Papaloapan a su llegada a la bahía de La Habana con ayuda humanitaria YAMIL LAGE� - AFP�

El factor ruso

Mientras tanto, Rusia, otro aliado del régimen, evalúa su propio envío de asistencia, aunque en su caso sí desafiaría las amenazas de Estados Unidos, que de todas maneras ya sanciona al Kremlin.

Informes del diario Izvestia, que citan fuentes diplomáticas de la embajada rusa en La Habana, señalan que Moscú enviará crudo y productos refinados en un futuro próximo. Esta entrega se clasificará también como ayuda humanitaria para evitar represalias inmediatas.

El Kremlin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, reconoció contactos estrechos con sus aliados cubanos para discutir opciones de asistencia, pero se negó a dar detalles públicamente “por razones obvias”.

Aunque Peskov evitó detalles sobre una posible escalada con Estados Unidos, subrayó que Rusia busca una solución a través del diálogo.

Cuba dependía del crudo venezolano, el cual dejó de llegar tras el operativo norteamericano en ese país el 3 de enero pasado, en el que capturaron al mandatario Nicolás Maduro. La situación se hizo más grave tras la amenaza de Trump a terceros países.

Air Canadá anunció que repatriará a 3000 ciudadanos canadienses que se encuentran de visita en Cuba y que suspenderá sus vuelos hacia la isla debido a la falta de combustible. Getty

Rusia, sin embargo, también ajusta sus operaciones logísticas. Como otros países, Moscú anunció la suspensión de vuelos comerciales hacia la isla una vez que sus turistas completen la salida del territorio.

El contexto de la escasez

Funcionarios de aviación cubanos advirtieron a las aerolíneas a principios de esta semana que no hay suficiente combustible para que los aviones reposten en la isla.

El lunes, Air Canada anunció que suspendía los vuelos a Cuba, mientras otras compañías anunciaron retrasos y escalas en República Dominicana.

A eso se suma que el gobierno de Canadá emitió alertas severas que complican aún más el panorama para el sector turístico cubano.

Ottawa recomendó a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales debido al empeoramiento en el suministro de combustible y electricidad. La situación es tal que las aerolíneas canadienses, como Air Canada, suspendieron sus vuelos de forma temporal.

En las calles, la distribución de combustibles es crítica: las ventas se limitan a 20 litros por usuario y el pago se puede hacer únicamente en dólares. Este escenario golpea con fuerza a la industria turística, que es el motor de la economía local.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum ALFREDO ESTRELLA� - AFP�

Incluso los complejos turísticos más exclusivos sufren las consecuencias de los cortes eléctricos diarios y la falta de agua potable.

Las sanciones contra Cuba -ahora radicalmente incrementadas por Trump- de más de 60 años buscan presionar un cambio de modelo político en la isla. Funcionarios cubanos dicen que las sanciones de Estados Unidos le costaron al país más de 7500 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

Cuba produce sólo el 40% del petróleo que consume y el resto lo importaba de Venezuela, México y Rusia.

Agencias AP, ANSA y Reuters