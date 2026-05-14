El entorno de Brigitte busca desactivar los rumores, pero resurge una picante entrevista de la actriz vinculada a Macron

PARÍS.– Fuentes cercanas a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, negaron el jueves las recientes versiones públicas que afirman que la famosa cachetada que le propinó a su marido el presidente francés, Emmanuel Macron, en una visita a Vietnam en 2025 se debió a haber visto un intercambio de mensajes entre el mandatario y la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani, según reportaron varios medios.

En aquel momento, el mandatario francés restó importancia al incidente con su esposa, al que el Palacio del Elíseo calificó como un “momento de complicidad”. No obstante, el autor de un libro sobre la pareja aseguró esta semana que el presidente mantuvo “durante meses” una relación “platónica” con Farahani y que la lectura por error de la conversación entre ambos por parte de Brigitte había derivado en el episodio de Taipéi.

Emmanuel Macron y Brigitte Macron en Bormes-les-Mimosas, Francia picture alliance - picture alliance

“Brigitte Macron negó categóricamente este relato directamente al autor el 5 de marzo, y precisó que nunca mira el teléfono móvil de su esposo”, dijeron al diario francés Le Parisien fuentes cercanas a la primera dama en respuesta la versión del periodista.

La versión del periodista

Florian Tardif, el autor del libro titulado Una pareja (casi) perfecta (Un Couple (Presque) Parfait ), dijo el miércoles a la radio RTL que algunos de los intercambios con la actríz de 42 años “fueron bastante lejos”, incluido uno en el que Macron le decía hallarla “muy linda”.

Alguien del entorno de la pareja le habría confesado a Tardif que Brigitte Macron había leído “un mensaje que nunca debí haber leído”, lo que desencadenó una “discusión más extensa e intensa de lo normal”.

Confuso momento entre el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa

Los intercambios “generaron roces dentro de la pareja, que llevaron a que esta escena íntima trascendiera al ámbito público”, señaló Tardif el miércoles. De acuerdo con su relato, la pelea ocurrió a bordo del avión durante la llegada a Vietnam, y culminó con incidente capturado en cámara por la agencia Associated Press.

Una fuente anónima del círculo cercano a Brigitte Macron también indicó al medio norteamericano Politico que la primera dama “ha negado de manera tajante” las version de Tardif.

Farahani, por su parte, ya había descartado con anterioridad los rumores sobre un vínculo romántico con Macron, aunque no se ha pronunciado públicamente sobre las afirmaciones más recientes al respecto.

Golshifteh Farahani

En una entrevista concedida a la revista francesa Gala el pasado agosto, Farahani le restó importancia a las especulaciones: “Esto llega en oleadas, aparece, desaparece… Yo observo, miro: ¿qué puedo hacer? Ni siquiera me perturba”.

“La pregunta es por qué la gente se interesa en este tipo de relatos. Creo que hay personas a las que les falta amor y sienten la necesidad de inventar estos romances para llenar ese hueco", agregó la actriz.

Según la revista, el rumor tiene su origen en el verano de 2024 y fue propagado por cuentas iraníes en X.

El director iraní Mohammad Rasoulof llega junto a Golshifteh Farahani a una proyección en el Festival de Cine de Cannes SAMEER AL-DOUMY - AFP

El año pasado, Farahani estuvo envuelta en otra polémica al defender lo que definió como la “cultura del amante” en una entrevista con el medio francés Paris Match.

“En Francia también existe la cultura de la amante y del amante. ¿Por qué quedarse con su esposa si ya no estamos enamorados de ella o si estamos enamorados de otra persona?“. dijo la actriz en marzo de 2025

“Mi teoría es que todos los hombres franceses están atrapados con su madre. Su primera esposa es la madre que no tuvieron y, a partir de ahí, no la sueltan más“, agregó.

Los ataques a Brigitte

Esta no es la primera vez que se ubica a Brigitte Macron en el centro de la polémica en Francia, habiendo tenido que hacer frente ya a una extensa serie de ataques personales a lo largo de su período como primera dama.

El mes pasado, en declaraciones al diario francés La Tribune Dimanche, Brigitte confesó que el cargo la había dejado “a veces más triste de lo que jamás había estado”, al ponerla en contacto con “la oscuridad del mundo, la estupidez, la maldad”.

Brigitte Macron asiste a una cumbre en la Casa Blanca Jacquelyn Martin - AP

Al hacer un balance de cómo su vida se transformó a raíz de su exposición pública, la exmaestra reconoció: “A veces me cuesta ver el lado luminoso de las cosas. Tengo momentos de pesimismo que antes no experimentaba”.

A principios del año en curso, diez personas fueron condenadas por ciberacoso hacia Brigitte Macron, luego de haber difundido afirmaciones falsas sobre su género y su sexualidad, y de haber realizado “comentarios malintencionados” en torno a la diferencia de edad de 24 años que la separa de su marido.

Los pareja presidencial emprendió entonces una demanda por difamación de gran repercusión contra la influencer estadounidense de derecha Candace Owens, quien propagó en redes la afirmación de que Brigitte habría nacido hombre.