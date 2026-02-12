La encuestadora Gallup dejará de medir la aprobación presidencial luego de 88 años

WASHINGTON. – La reconocida consultora de opinión pública estadounidense Gallup dejará de registrar los índices de aprobación presidencial tras más de ocho décadas, justo cuando las mediciones del presidente Donald Trump tocaron sus niveles más bajos, según indicó el sitio de noticias The Hill.

La empresa dijo en un comunicado que dejará de publicar los índices de aprobación y favorabilidad de figuras políticas individuales, y afirmó que esto “refleja una evolución en la forma en que Gallup enfoca su investigación pública y liderazgo intelectual”.

El Índice de Aprobación Presidencial de Gallup ha sido durante décadas uno de los principales barómetros para medir la opinión pública sobre el mandatario. El anuncio llega cuando Trump ha visto caer su calificación en los últimos meses, desde el máximo de 47% en febrero pasado, solo días después de asumir, a menos del 37% en diciembre. Otras encuestas coinciden en el diagnóstico.

Donald Trump sacó sus números más bajos en la encuesta de Gallup de diciembre Jose Luis Magana� - FR159526 AP�

“Este cambio forma parte de un esfuerzo más amplio y continuo para alinear todo el trabajo público de Gallup con su misión. Esperamos seguir ofreciendo investigación independiente que se adhiera a los más altos estándares de las ciencias sociales", dijo la empresa.

El índice de Trump en diciembre fue de los más bajos que Gallup registrara desde que comenzó a realizar la encuesta en la década de 1930. El expresidente Harry Truman tuvo un índice de aprobación promedio de 45% durante su mandato, en tanto el de Joe Biden fue de 42%. J.F Kennedy registró uno de los índices promedio más altos jamás registrados por los sondeos, con el 71%, y Dwight Eisenhower alcanzó el 61%.

Tradición y confianza

Fundada por George Gallup en 1935, la empresa con sede en Washington D.C. comenzó a monitorear el desempeño presidencial tres años después. Gallup, estadístico y fundador del Instituto Americano de Opinión Pública, envió encuestadores por todo Estados Unidos durante la Gran Depresión para preguntar a la gente si aprobaba o desaprobaba la gestión del jefe de Estado.

Desde sus inicios, los periodistas han utilizado las encuestas para difundir esa información al público. Además de monitorear la popularidad de un presidente, las encuestas también revelan el partidismo y otros cambios repentinos en la opinión pública durante su mandato.

La presidencia de JF Kennedy fue una de las mejor calificadas en los sondeos de Gallup Instagram/@j.fitzgeraldkennedy

Durante casi un siglo, las encuestas de Gallup en Estados Unidos han proporcionado una perspectiva rigurosa e independiente del pueblo estadounidense: sus perspectivas, valores y vidas. Las calificaciones de liderazgo han formado parte de la historia de Gallup.

Al mismo tiempo, la empresa encuestadora aseguró que el contexto en torno a estas medidas ha cambiado. Afirmó que ahora se producen, agregan e interpretan ampliamente, y ya no representan un área en la que Gallup pueda realizar su contribución más distintiva.

“Nuestro compromiso es con la investigación a largo plazo y metodológicamente sólida sobre los problemas y las condiciones que influyen en la vida de las personas", dijo la compañía. Y añadió que continuará con otros índices, “la Serie Social de Encuestas de Gallup, el Informe Trimestral de Negocios de Gallup, la Encuesta Mundial y nuestra cartera de investigaciones en Estados Unidos y el mundo”.

Las encuestas de la agencia comenzaron oficialmente en 1938. Impulsadas por su “capacidad para formular las preguntas correctas”, más del 95% de la población mundial está representada por la Encuesta Mundial de Gallup, según indica el sitio web de la compañía. Por otro lado, más de 4000 organizaciones utilizan la plataforma de desempeño laboral de Gallup, según afirmó la empresa.