NUEVA YORK.- Luego de la extensa conversación de anteayer entre Donald Trump y Vladimir Putin , en la que el presidente norteamericano insistió en la necesidad de un cambio de gobierno en Venezuela, el secretario de Estado, Mike Pompeo, envió ayer un mensaje a los venezolanos en el que dijo que "el momento para la transición es ahora".

"Los admiramos, estamos con ustedes", amplió Pompeo, que hizo referencia a su visita a Colombia del mes pasado, donde, según deslizó, pudo observar "la miseria creada por Nicolás Maduro con la ayuda de Cuba y Rusia".

"La represión perpetrada por Maduro no tiene límites. El momento de la transición es ahora: no más hambre, no más chicos sin medicinas, no más represión. Estados Unidos se mantiene firmemente con ustedes en su lucha", señaló el secretario de Estado, en una nueva embestida de Washington contra el gobierno chavista.

"Las fuerzas del régimen atacaron una entidad católica, ingresaron a la iglesia con motos, usaron gases lacrimógenos e hirieron a muchas personas", añadió Pompeo. Y acotó que Estados Unidos respalda a "la población venezolana" y al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó.

En tanto, mientras crecen las tensiones en torno de la crisis de Venezuela, las conversaciones de hoy en Moscú entre el canciller ruso, Sergei Lavrov, y su par venezolano, Jorge Arreaza, se centrarán "en las perspectivas de una reconstrucción político-diplomática" y la posibilidad de una "mediación" en el país sudamericano.

"Se hablará de las divergencias dentro de la Constitución venezolana, así como de las variantes de los esfuerzos de mediación internacional para facilitar el diálogo entre el gobierno y la oposición", informó la cancillería rusa en un comunicado.

Según la diplomacia de Moscú, Lavrov y Arreaza también tendrán "un intercambio de puntos de vista sobre la situación en Venezuela en relación con el intento de golpe de Estado en este país", denunciado por Maduro.

Washington y Moscú se acusan mutuamente de injerencia en los asuntos internos de Venezuela, y Pompeo ha insinuado que Estados Unidos podría intervenir militarmente en el país sudamericano.

