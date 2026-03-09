La arepera que causa sensación en pleno loanDepot Park de Miami: el sabor venezolano del Clásico Mundial de Béisbol

La “Vinotinto” se hace presente en el loanDepot Park de Miami durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El lugar elegido por los venezolanos para disfrutar del evento deportivo es la arepera de la marca “Harina P.A.N.”, que busca realzar la gastronomía del Caribe de distintas maneras.

Así es la arepera que causa sensación en Miami

La denominada “Arepera P.A.N.” es uno de los stands ubicados en el loanDepot Park, estadio donde a la selección venezolana le toca jugar sus primeros cuatro partidos.

El puesto ofrece una variedad de arepas. Como alternativa para remarcar el uso de la harina, ofrecen opciones como “La Llanera” y rellenos clásicos como carne mechada.

El rol de la arepera en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Lorenzo Mendoza, presidente de la compañía Empresas Polar, describe la presencia de la arepera como una “hermandad” entre la marca y el béisbol venezolano.

Se Prendió La Rumba En El LoanDepot Park En La Arepera P.A.N. Y Que Mejor Compañía Que El Presid (1)

“Para mí es un orgullo trabajar siempre con los venezolanos y con el mundo que nos ha abrazado a través de la marca. Han abrazado todo lo que puedes hacer con la harina”, dijo el empresario en diálogo con Leonte Landino.

El verdadero origen de la arepa venezolana

El platillo de harina cuenta con una incógnita que ha generado debate con el pasar de los años: ¿cuál es su verdadero origen? De acuerdo con Beatriz Bermudez Rothe, una antropóloga venezolana, la palabra proviene de “erepa”, una frase del idioma cumanagoto, un pueblo indígena de lengua Caribe que poblaba la costa oriental de lo que hoy es el país caribeño durante los inicios de la invasión europea.

Esta población consumían de manera diaria maíz, por lo que cultivaban más de diez variedades y la más utilizada para preparar las tortas era la llamada “erepa”.

Durante el siglo XX, la arepa pudo desaparecer de la gastronomía venezolana. Su preparación a partir de maíz pilado implicaba seguir hasta más de 21 pasos. “Estaba destinada a desaparecer”, señaló Armando Scannone, ingeniero y gastrónomo venezolano.

El invento que cambiaría su forma de consumo surgió en los años 50 y 60, cuando el ingeniero Luis Caballero Mejías patentó la harina precocida. Con esta alternativa, se facilitó el proceso de elaboración de las arepas y expandió su importancia gastronómica a lo largo del territorio.

Cómo se prepara una arepa venezolana

Budare, un local que ofrece todo tipo de arepas y cachapas, más carnes a la parrilla y bebidas tropicales, reveló su secreto para preparar las conocidas “tortas de maíz”.

El paso básico es hacer una masa con agua, sal y harina de maíz. La misma se debe cocinar por ambos lados y no puede quedar muy gruesa. Luego, hay que preparar los ingredientes, que dependen del tipo de arepa, como: