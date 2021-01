El primer ministro italiano Giuseppe Conte lanzó un fuerte llamado a los parlamentarios para sostener su gobierno y superar la crisis política Fuente: AFP

ROMA.- Con barbijo puesto, corbata celeste y tonos dramáticos, en un discurso de 55 minutos ante la Cámara de Diputados el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, lanzó hoy un fuerte llamado a los parlamentarios "a quienes les importa el destino del país" a sostener su gobierno y a superar una crisis política"irresponsable" que mañana tendrá su momento crucial en el Senado.

"A todos los que les importa el destino de Italia, hoy les pido: ¡ayúdennos!. Ayúdennos a volver a salir adelante con la máxima celeridad. Ayúdennos a curar lo antes posible la herida que la crisis en acto ha provocado en el pacto de confianza instaurado con los ciudadanos", pidió Conte.

Legisladores italianos sostienen carteles que dicen "Conte dimití" mientras el primer ministro italiano Giuseppe Conte se dirige a la cámara baja del parlamento en el Palazzo Montecitorio en Roma Fuente: AFP

En un discurso interrumpido 14 veces por aplausos, pero también por abucheos y gritos de "¡andate a a tu casa!" y "¡vergüenza!" proferidos desde la bancada de la oposición de derecha, Conte nunca mencionó a Matteo Renzi, el expremier que decidió la semana pasada ponerlo al borde del abismo, retirando a dos ministras de su pequeño partido, Italia Viva, de la mayoría de gobierno.

No obstante, aludió en todo momento al senador florentino al hablar de una crisis política incomprensible en plena pandemia, en una fase crucial del país y al denunciar el "grave gesto de irresponsabilidad que nos ha precipitado en esta condición de incertidumbre".

Conte también dejó asentada su decisión de romper con Renzi al constatar que no se podía dar marcha atrás con lo ocurrido y al hablar de la necesidad de "cambiar de página". Y, finalmente, con su enérgico llamado a sumarse a su proyecto de gobierno reformista -que explicitó enumerando logros pasados y propósitos futuros- a todas las fuerzas europeístas, socialistas, liberales y "no soberanistas" presentes en el Parlamento. Se trató de un mensaje directo a los senadores de fuerzas de centro o de derecha moderada, así como de Italia Viva, el partido que Renzi creó separándose del Partido Democrático (PD), de centroizquierda, después del nacimiento del gobierno de coalición actual, formado por dos partidos antes enemigos: el ansisitema Movimiento Cinco Estrellas (M5E) y el PD.

"Confieso que me siento incómodo. No estoy aquí para anunciar nuevas medidas de apoyo a los ciudadanos y a las empresas, sino para intentar explicar una crisis de la que los ciudadanos y, tengo que confesarlo, yo mismo, no encuentro ningún fundamento", dijo Conte, en un primer dardo a Renzi. "Nuestras energías deberían estar concentradas en las respuestas urgentes a la crisis que atenaza al país", agregó, al subrayar que, como indicaron los sondeos en estos días, a la gente le preocupa "el miedo a la enfermedad, con el fantasma del empobrecimiento, el malestar social, la angustia del futuro". "Corremos el riesgo de perder el contacto con la realidad", siguió. "¿Había verdadera necesidad de abrir una crisis política en esta fase?", preguntó. "No", contestó, al denunciar que la crisis política desatada había abierto una "herida profunda" en el seno de la alianza y, aún más grave, había provocado "profundo desaliento en el país".

Luego de mencionar el daño de credibilidad en el exterior, la subida del "spread" que se registró en los últimos días vista la instabilidad política, Conte excluyó cualquier posibilidad de futuro arreglo con Renzi. "Llegados a este punto, no se puede cancelar lo que pasó y pensar que se puede recuperar ese clima de confianza indispensable para poder trabajar, todos juntos, por el interés del país", dijo. "Ahora hay que cambiar de página. Este país se merece un gobierno unido, dedicado a tiempo lleno a trabajar exclusivamente por el bienestar de los ciudadanos y favorecer un reinicio de nuestra vida social y una incisiva recuperación de nuestra economía", afirmó.

Cuando defendió lo realizado hasta ahora por su gobierno, trastocado, como todo, por el "huracán" que significó la pandemia de coronavirus -que en Italia causó más de 82.000 muertos y estragos en la economía-, Conte hizo autocrítica. "No hablo con la arrogancia de quien cree no haber cometido errores", dijo, desatando aplausos en el hemiciclo. Y reivindicó el hecho de que fue gracias a la insistencia de Italia que la Unión Europea, después de idas y venidas, en un giro histórico, decidió aprobar un fondo de recuperación post-pandemia extraordinario, del que la península recibirá la mayor suma, nada menos que 209.000 millones de euros.

Conte, un abogado de 56 años que salió del anonimato en junio de 2018 al pasar a liderar un primer gobierno de coalición "contranatura" entre el M5E y la derechista Liga de Matteo Salvini -que colapsó en agosto de 2019-, durante su discurso también tuvo guiños importantes. Agradeció el apoyo de las fuerzas de oposición a la hora de aprobar medidas urgentes durante la pandemia y, pensando en el momento clave de mañana en el Senado, anunció que trabajará para reformar la actual ley electoral en clave proporcional, un viejo reclamo de los partidos más pequeños, que temen desaparecer con el drástico achicamiento del Parlamento, recientemente aprobado en forma definitiva.

Por último, anunció que ya no retendrá en sus manos la facultad de manejar los servicios secretos, uno de los reclamos que le hacía Renzi.

Luego del debate parlamentario y la réplica de Conte, esta tarde tendrá lugar la votación en Diputados, que se descuenta que confirmará la confianza al gobierno. El gran escollo a superar será mañana, en el Senado, donde Conte no cuenta con los números, pero donde algunos parlamentarios podrían sentirse interpelados por su dramático pedido de ayuda, por el bien de Italia.

