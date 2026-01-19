Valentino Garavani murió este lunes 19 de enero en su casa de Roma. El hecho activó de inmediato los protocolos para la despedida de una de las figuras centrales de la moda internacional.

La firma maison Valentino confirmó el deceso y estableció la agenda oficial de los homenajes que permitirán a familiares, amigos y admiradores dar el último adiós al creador en la capital italiana.

¿Dónde será velado Valentino?

La organización de las exequias contempla dos etapas diferenciadas en la ciudad de Roma para ordenar la afluencia de asistentes. El velatorio tendrá lugar en la Plaza Mignanelli 23 durante dos días consecutivos: el miércoles 21 y el jueves 22 de enero. El horario habilitado para acercarse a la capilla ardiente se extiende desde las 11 hasta las 18 horas en ambas jornadas.

La firma confirmó que el diseñador murió “serenamente” en su domicilio de Roma rodeado de sus seres queridos (Instagram: @ realmrvalentino)

El cierre de los homenajes ocurrirá el viernes 23 con la ceremonia religiosa definitiva. El funeral se llevará a cabo a las 11 horas en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ubicada en la Piazza della Repubblica 8. Este cronograma busca facilitar la despedida tanto para el círculo íntimo como para los seguidores de su obra.

Los restos del diseñador serán velados en Plaza Mignanelli antes de la ceremonia final en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri ANGELA WEISS - AFP

El comunicado oficial de la casa de moda

La confirmación de la muerte llegó a través de un mensaje difundido por la maison Valentino en sus redes sociales. El texto ratificó el fallecimiento del fundador en su residencia romana e indicó que el diseñador partió “serenamente” y rodeado de sus seres queridos. No trascendieron hasta el momento las causas médicas específicas del deceso.

La Maison Valentino ratificó el deceso de su fundador mediante un mensaje oficial difundido en sus redes sociales (Instagram: @realmrvalentino)

La empresa incluyó las coordenadas del funeral en el mismo anuncio para informar a la comunidad. “Nuestro fundador, Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos. Su velatorio tendrá lugar en la Plaza Mignanelli 23”, detallaron en la publicación oficial.

La trayectoria de Valentino Garavani

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació en la ciudad de Voghera, en el norte de Italia y su carrera se definió por la capacidad de destacar la femineidad mediante la alta costura. La vocación despertó a los nueve años tras ver la película La chica Zeigfeld y un viaje adolescente a Barcelona marcó su identidad cromática al ver un vestido de terciopelo en la ópera.

Esa experiencia visual derivó en la creación del icónico “rojo Valentino”. El propio diseñador explicó el impacto de aquel momento: “Me dije a mí mismo que si alguna vez quisiera convertirme en diseñador, usaría mucho rojo”. Su formación continuó en la École Des Beaux-Arts de París como aprendiz de Balenciaga y Guy Laroche antes de regresar a Roma en 1959 para abrir su estudio en Via Condotti.

El diseñador italiano de reconocida trayectoria, Valentino Garavani, vistió a grandes figuras del espectáculo internacional como Anne Hathaway Vittorio Zunino Celotto - Getty

El crecimiento de la marca se consolidó tras el encuentro con Giancarlo Giammetti en un café de Roma en 1960. El estudiante de arquitectura abandonó la universidad y se transformó en el socio comercial del modisto. La relación abarcó el plano sentimental durante doce años y continuó luego como una sólida amistad y sociedad de negocios.

Valentino habló públicamente de este vínculo en 2004 en una entrevista con Vanity Fair. Giammetti también se refirió a la relación en su autobiografía: “Fue una historia de amor, no de dinero o de moda”. La ruptura de la pareja por celos no afectó el funcionamiento de la empresa. El entorno del diseñador sintetizaba la dinámica laboral con una frase recurrente: “Giancarlo es el cerebro, Valentino es el talento”.

Valentino y su socio Giancarlo Giammetti vendieron la empresa a Gianni Agnelli en 1998 por una suma de 300 millones de dólares Alessandra Tarantino - AP

Garavani integró el grupo de los grandes maestros de la moda junto a Yves Saint Laurent y Karl Lagerfeld. A diferencia de otros pares que trabajaron hasta el final, él optó por un retiro planificado. La desvinculación comenzó en 1998 con la venta de la marca a Gianni Agnelli por 300 millones de dólares, firma que luego pasó al Grupo Marzotto.

El diseñador dejó la dirección creativa de forma definitiva en 2007. Su salida de la industria provocó un cambio en la manera de nombrarlo: el mundo comenzó a utilizar su nombre completo, Valentino Garavani, para distinguir a la persona de la marca global que construyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.