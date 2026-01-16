Arranca una nueva edición del Mundial del Helado en Italia y la Argentina va por la revancha

Este viernes 16 de enero inicia el Gelato World Cup 2026, que tiene lugar en Rimini, Italia. Enfrentará a 12 equipos de distintos países que buscan levantar la copa y obtener el título del mejor helado artesanal del mundo. La edición se extenderá hasta el 20 de enero y, en ese marco, uno de los representantes de la delegación argentina (campeona de América) dialogó con LA NACION y contó cómo se palpitaron los minutos antes de la competencia.

Maximiliano Maccarrone, maestro heladero y presidente de la Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina (AFADHYA) describió la previa como “una guerra” en la que todos los equipos demostraron una preparación mejor que el año pasado. “En Rimini se vive un clima espectacular”, remarcó más allá del espíritu competitivo de cada selección.

El equipo argentino en la shoras previas al inicio del Gelato World Cup 2026 en Rimini (Fuente: Instagram/gelatoworldcup_argentina)

“El jueves 15 los equipos prepararon los boxes, estuvieron atentos para dejar todo listo para el viernes. Hubo casi tres horas de trabajo. Fue todo muy fuerte. Ni tiempo de respirar”, describió Maccarrone.

“Trajimos dulce de leche. Siempre está como una bandera también de la Argentina. Contamos además con un montón de frutas de la Patagonia y los frutos secos. La mesa de presentación final también se hizo allá. Se hizo mucho allá y se trajo acá a Italia. Después, materia prima fresca; se utiliza todo lo de acá porque evidentemente es lo que te brindan”, detalló.

Cabe remarcar que la Argentina se presentó en las 11 ediciones de la competencia internacional, con una impronta única desde el principio. En esta jornada participarán 11 países, además del nuestro: Bélgica, China, Ecuador, Francia, Japón, Indonesia, Italia, México, Perú, Polonia y Singapur.

Así se preparaba la delegación argentina el jueves 15 de enero antes del Mundial

Maccarrone, quien oficiará por primera vez como Presidente de Jurados en la GWC 2026, acompañó a la delegación capitaneada por Eduardo Zacaria y describió las horas de ansiedad que se experimentaron el día previo a la inauguración de la feria SIGEP, en su edición 47.

El Presidente de Jurados explicó que el equipo programó la alarma muy temprano para tener todo listo. “A las seis de la mañana es el horario pactado para empezar a trabajar en la feria. Después se termina tipo siete de la tarde. Se come en la feria y se vuelve para el hotel. Así que hay un gran nivel de laburo, son 13, 14 horas trabajando. Hay que estar muy preparado, pero esto es la Copa del Mundo, es lógico, como el mundial del fútbol, por ejemplo”.

La selección argentina integrada por Diego Calculli, Diego Colaneri, Sergio Federico Mercado y Zacaria fue a Rimini por la revancha, ya que en enero del 2025 quedó en cuarto lugar detrás de Italia, Corea del Sur y Hungría. Según especificó Maccarrone, de las 11 competencias anteriores, Italia y Francia quedaron siempre con el primer puesto, aunque destacó la preparación “de un año” de la delegación nacional para dar lo mejor de sí en esta jornada.

Maximiliano Maccarrone y Emmanuel Ryon, Presidentes del Jurado del Gelato World Cup 2026 (Fuente: Gentileza)

“El secreto del helado artesanal es la cultura, el paladar, el consumo; tenemos un montón de cosas que no tienen otros países. Eso es lo principal. Es una tradición que va más allá de AFADHYA, que representa a todas las heladerías del país de más de 80 años. También es la materia prima de nuestro país, desde los frutos de la Patagonia, los de Mendoza y los que se producen en el norte. La cuenca lechera... todo”, señaló Maccarrone, hijo de un heladero italiano con más de 60 años de trayectoria.

En la actualidad, el helado artesanal argentino cada vez tiene más repercusión fuera de los límites nacionales. “Mi amigo Sergio Dondoli de la heladería Dondoli en San Gimignano decía que el helado en Europa y lo que es Italia es el helado del viejo continente, pero que en la Argentina es el nuevo continente y que, ojo con Argentina, porque viene creciendo cada vez más”.

Los cuatro competidores de la delegación argentina que se presentaron al Mundial del Helado 2026: Eduardo Zacaria, Diego Calculli, Diego Colaneri, y Sergio Federico Mercado (Fuente: Instagram/@gelatoworldcup_argentina)

La competencia consta de ocho desafíos diferentes que abarcan desde entradas de helado salado para la alta cocina, torta helada, porción individual en vaso, mignones de chocolate, el armado de un “Vassoio Tronchetto”, paletas glaseadas, pruebas sorpresa, una pieza artística como la escultura de chocolate y la presentación del buffet final.

La Gelato World Cup nació en 2003 con el propósito de honrar a los maestros heladeros y a las recetas artesanales que nacieron en Italia y que se esparcieron por el mundo. Desde ese entonces, en el marco de la feria SIGEP fue que se puso en práctica este evento que se convirtió en una referencia como custodia de las cremas heladas tradicionales y de élite, por fuera de las grandes cadenas internacionales.