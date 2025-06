Cristina Kirchner, a prisión: el impacto en la prensa internacional del fallo de la Corte Suprema de Justicia

Ante el fallo inédito que condena a la expresidente Cristina Kirchner a seis años de prisión, la noticia no solo causó impacto a nivel nacional sino que tuvo eco en los medios del mundo. Algunos titularon la medida como “histórica”, mientras que The New York Times la calificó como “una titán de la política”.

Entre los diarios de la región, los brasileños O Globo y Folha de S. Pablo anunciaron el fallo de la Justicia y confirmaron que la sentencia “incluye la confiscación de aproximadamente 84 mil millones de pesos".

“La decisión del máximo tribunal argentino era esperada”, indicó O Globo. Folha mencionó que Cristina Kirchner “transgredió deberes extrapenales, perjudicando los intereses del Estado Nacional”.

El medio chileno La Tercera también abrió su edición online con el fallo de la Corte Suprema y recalcó que Kirchner es la “figura más fuerte de la oposición al gobierno de Javier Milei”, quien “quedará fuera de la carrera electoral y no podrá competir, como era su intención, por una banca en la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre”.

“Se trata de la primera expresidenta en tener una condena por corrupción”, agregó.

En medio de la conmoción por el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el diario El Tiempo de Colombia tituló: “Corte Suprema de Argentina toma decisión sobre Cristina Fernández de Kirchner: ratifican condena a 6 años de cárcel”. Además se refirieron a la causa como un “escándalo de corrupción”.

La apertura del diario El País de Uruguay con la condena de Cristina Kirchner

Al otro lado del Río de la Plata, el diario El País de Uruguay, abrió su edición online con la condena y caratuló la decisión como “histórica”. “Histórica decisión: Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Kirchner a prisión y no podrá ser candidata“, tituló el medio charrúa. Luego, afirmó que la condena firme por corrupción “sacude a todo el sistema político” ya que Kirchner es la primera en la historia en recibir este revés judicial.

En Europa, el diario español El Mundo también se hizo eco de la noticia y tituló: “Cristina Kirchner, a prisión, confirman la condena de seis años por defraudación al Estado”. Además también adelantó que la expresidenta presumiblemente cumpliría prisión domiciliaria debido a su edad y catalogó la decisión de la Corte como “esperada”.

Mientras que el diario El País de España dio un amplio espacio a la causa de Cristina Kirchner y abrió el artículo que informa sobre la sentencia diciendo: “La Corte Suprema de Argentina ha puesto punto final a la carrera política de Cristina Kirchner”. Además afirmó que “le quedan pocas cartas” a la líder peronista que augura podría “agitar la bandera de la proscripción” y profundizó sobre el impacto político de la sentencia y la repercusión en la carrera electoral. “El terremoto desencadenado por la Corte rompe el tablero electoral”.

El diario El País de España abrió su edición online con la noticia sobre el fallo contra Cristina Kirchner

La cadena inglesa BBC afirmó que Cristina Kirchner, “una figura muy polémica y divisiva en Argentina” irá a prisión domiciliaria tras la ratificación de su condena a seis años. Además, indicó que “El máximo tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita”.

En Estados Unidos, los los dos principales diarios, The Washington Post y The New York Times, pusieron el foco en la caída de una figura central de la política argentina de las últimas dos décadas.

“Una titán de la política argentina enfrenta una sentencia a prisión”, tituló el diario The New York Times.

“Es probable que el fallo profundice las tensiones políticas en el país y se produce después de que Kirchner, que fue blanco de un intento de asesinato hace tres años, anunciara planes para un regreso político”, afirmó el diario neoyorquino.

“Figura clave en la política argentina durante más de tres décadas, Cristina Kirchner sigue siendo una figura divisiva”, agregó.

“La exvicepresidenta argentina Cristina Krichner, declarada culpable de corrupción”, tituló The Washington Post.

El artículo caracteriza a la expresidenta como una figura “prominente y polarizadora en América Latina” y “quizás la política más influyente del país en las últimas dos décadas”.

Bloomberg hizo foco en la inhabilitación de cargos públicos de por vida que enfrenta la expresidente

La versión digital de Bloomberg, la compañía de asesoría financiera y noticias norteamericana, se refirió a la condena “por fraude” e hizo hincapié en la inhabilitación de Kirchner para “ejercer cargos públicos de por vida”.

“Los tres jueces de la Corte Suprema de Argentina dictaron sentencia el martes sobre uno de los casos más polarizantes del país”.