Cuál es y dónde queda el túnel más largo del mundo

China inauguró el túnel más largo del mundo en la región de Xinjiang tras cinco años de obra con una inversión de 6.630 millones de dólares para agilizar el transporte en el noroeste del país. La infraestructura atraviesa la cordillera de Tianshan y une las ciudades de Urumqi y Korla.

El proyecto oficial recibe el nombre de túnel Tianshan Shengli, una estructura que posee una longitud continua de 22,13 kilómetros y se ubica en el corazón de la región autónoma de Xinjiang. El trazado cruza la cordillera de Tianshan, una formación montañosa que recorre más de 2500 kilómetros en el territorio asiático.

La ubicación responde a una necesidad estratégica de integración territorial. Las zonas del oeste y noroeste de China enfrentaron históricamente un acceso limitado por la presencia de imponentes barreras naturales. La geografía del lugar presenta altitudes de entre 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. La obra permite un camino directo en una región conocida por sus sismos frecuentes y cierres de rutas constantes. Los ingenieros planificaron esta conexión para modernizar la logística y el desarrollo local en un entorno de alta complejidad.

Características técnicas de la estructura vial

La construcción del túnel Tianshan Shengli demandó una inversión aproximada de 46.700 millones de yuanes. El diseño de la autopista incluye dos tubos principales destinados al tráfico vehicular y un conducto central de servicio. Esta configuración garantiza la seguridad y el mantenimiento eficiente de la vía.

Las autoridades destacaron que la infraestructura permite una velocidad de circulación de hasta 100 kilómetros por hora. Para lograr este avance, los equipos de trabajo emplearon métodos de tunelación de última generación y maquinaria de perforación especializada. Estos recursos técnicos permitieron el avance bajo condiciones extremas de presión de terreno. El uso de tecnología moderna acortó el tiempo de ejecución original en más de un 25%.

El viaje entre las ciudades de Urumqi y Korla requería anteriormente un total de siete horas de conducción por rutas sinuosas. La nueva vía redujo el tiempo de traslado a tres horas y media, lo cual beneficia directamente al transporte de carga y pasajeros.

El cruce de la zona montañosa más crítica ahora demora apenas 20 minutos, lo que genera una ganancia de tiempo que impacta en las dinámicas económicas y sociales de la región. La infraestructura elimina la incertidumbre que provocaban las tormentas y la nieve en el trayecto antiguo. El corredor vial asegura una movilidad constante durante todo el año y facilita el acceso a los recursos naturales de la vasta región de Xinjiang.

Desafíos geológicos y preservación del hábitat natural

El proceso de perforación enfrentó retos geológicos de magnitud inédita. El túnel atraviesa un total de 16 zonas de fallas geológicas con altas presiones internas. Los operarios realizaron sus tareas bajo temperaturas bajo cero en las zonas de mayor elevación. La planificación ambiental resultó fundamental para proteger el entorno sensible de la cordillera.

El proyecto incorporó caminos de acceso ecológicos para evitar daños en el suelo. También aplicó sistemas de manejo y reutilización de residuos para cuidar los glaciares cercanos, estas medidas protegen el hábitat de especies en peligro de extinción, como el leopardo de las nieves. El gobierno chino priorizó la protección de la biodiversidad local mientras resolvía el desafío de ingeniería que imponía la montaña. La obra demuestra que la modernización tecnológica puede convivir con la preservación de áreas naturales protegidas.

Relevancia estratégica para la integración comercial

La apertura de este tramo vial se inscribe en una estrategia más amplia para fortalecer la conectividad entre Asia y Europa. El túnel Tianshan Shengli integra a la región en corredores comerciales clave y potencia la participación de Xinjiang en la Ruta de la Seda. La infraestructura atrae inversiones y fomenta la creación de nuevos puestos de trabajo en el noroeste del país.

La mejora en la red de transporte impulsa el desarrollo interno y el intercambio comercial entre las diversas provincias chinas. Las autoridades interpretan este logro como un paso fundamental para la modernización de la infraestructura logística nacional.

