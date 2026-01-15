Qué se espera de la reunión entre Donald Trump y Corina Machado en la Casa Blanca
El encuentro en Washington está marcado por señales de diálogo entre Estados Unidos y la cúpula de poder en Caracas tras la salida de Nicolás Maduro; se espera que definan la transición y el futuro de Venezuela
Donald Trump recibirá este jueves en la Casa Blanca a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. La reunión genera expectativa tanto en Venezuela como en el escenario internacional, en un momento en el que Washington comenzó a mostrar señales de entendimiento con el gobierno establecido en Caracas, tras la captura de Nicolás Maduro.
El encuentro ocurre días después de que Trump afirmara que sería “un honor” recibir a Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, distinción que la dirigente dedicó públicamente al mandatario estadounidense. Aunque desde la academia noruega aclararon que ese galardón no puede ser transferido, el gesto reforzó el simbolismo político de la cita.
Un diálogo que convive con señales hacia Caracas
La reunión con Machado coincide con un giro en la política estadounidense hacia Venezuela. Tras la captura de Maduro, Trump reveló que mantuvo una “larga” conversación telefónica con Delcy Rodríguez, a la que calificó como “formidable”.
Desde Caracas, la vicepresidenta sostuvo que el intercambio fue “productivo y cortés”, en “un marco de respeto mutuo”, lo que reforzó la señal de entendimiento entre ambas administraciones.
El rol de Machado y su vínculo con Washington
Machado salió de Venezuela tras meses de clandestinidad con apoyo logístico de Estados Unidos y, desde entonces, mantuvo una agenda internacional de bajo perfil. En ese marco, se reunió recientemente con el Papa León XIV en Roma, donde sostuvo que en Venezuela “está más cerca la derrota del mal”, alineando su discurso con la estrategia impulsada desde Washington.
Sin embargo, tras la salida de Maduro y la asunción de Rodríguez, Trump señaló que Machado es “una persona amable”, pero afirmó que no cuenta con suficiente apoyo interno en su país, una definición que generó desconcierto y malestar en sectores del antichavismo.
Petróleo, estabilidad y un escenario abierto
La política de Estados Unidos hacia Venezuela continúa enfocada en garantizar estabilidad y avanzar sobre el control de la producción petrolera, un punto clave para la Casa Blanca y para las empresas energéticas que reclaman reglas claras antes de invertir.
En ese marco, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, priorizan un esquema de transición ordenada, aun cuando en el pasado definieron al chavismo como un “régimen narcoterrorista”.
