Cierran decenas de playas en Australia tras cuatro ataques de tiburones en apenas tres días

SÍDNEY.- Decenas de playas a lo largo de la costa este de Australia, incluida Sídney, cerraron el martes después de cuatro ataques de tiburones en tres días.

Un surfista sufrió heridas leves este martes tras ser mordido por un tiburón en el cuarto ataque en tres días en la costa del estado más poblado de Australia. El tiburón atacó la tabla de surf del hombre en Point Plomer, a 460 kilómetros al norte de la capital del estado de Nueva Gales del Sur, alrededor de las 9, dijeron las autoridades.

Un visitante camina por la orilla cerca de la señalización cerrada de la playa de North Steyne, en Sídney, el 19 de enero de 2026 STEVEN MARKHAM� - AFP�

El hombre sobrevivió con cortes menores, afirmó Matt Worrall, capitán del Kempsey-Crescent Head Surf Life Saving Club.

“La tabla pareció absorber la mayor parte del impacto”, dijo Worrall a la Australian Broadcasting Corp. “Él mismo llegó a la orilla donde fue asistido por los lugareños”.

Personas que estaban allí llevaron al hombre de 39 años a un hospital y luego fue dado de alta.

Las playas a lo largo de la costa norte de Nueva Gales del Sur y el norte de Sídney fueron cerradas indefinidamente tras los ataques, y se desplegaron líneas electrónicas que alertan a las autoridades cuando un tiburón grande ha mordido el cebo frente a la costa de Sídney.

Las autoridades advirtieron que las recientes lluvias han dejado el agua de las playas de la zona turbia, lo que aumentó el riesgo de ataques de tiburones toro. Los tiburones toro son responsables de la mayoría de los ataques en la región de Sídney.

#Australia: Australia's New South Wales state is reeling after four separate shark attack incidents along the coast in the last two days.



Read more: https://t.co/UbJvlIGhZI#OceanConditions pic.twitter.com/iQfo9oXcae — The American Geographical Society (@AmericanGeo) January 20, 2026

“Si alguien está pensando en meterse al mar esta mañana en cualquier lugar de las playas del norte, piénselo de nuevo. Tenemos una calidad de agua tan pobre que realmente favorece la actividad de los tiburones toro”, dijo Steve Pearce, director ejecutivo de Surf Life Saving NSW, a los periodistas.

“Si está pensando en nadar, simplemente vaya a una piscina local porque en este momento, estamos aconsejando que las playas no son seguras”, agregó Pearce.

Los cierres se producen en pleno verano del hemisferio sur, cuando las playas de toda Australia normalmente están llenas de lugareños y turistas.

Cuatro ataques en tres días

El lunes por la noche, los servicios de emergencia acudieron a una playa en Manly, Sídney, tras recibir informes de que un surfista de unos 20 años había sido mordido por un tiburón. El testigo Max White afirmó que otro surfista lo mantuvo con vida usando la cuerda de su tabla como torniquete improvisado para detener la hemorragia.

“Estaba respirando, pero estaba inconsciente, y nosotros simplemente tratamos de mantenerlo despierto”, dijo a la emisora ​​estatal ABC.

Los paramédicos trataron al hombre por lesiones graves en la pierna antes de llevarlo al hospital en estado crítico.

There has been another shark attack in Sydney, this time at Manly. A surfer is in a critical condition after being mauled yesterday evening, marking the third shark attack in just two days. #sharkattack #shark #surfer #beach #manly pic.twitter.com/sJ49XliwLR — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) January 19, 2026

Ese mismo día, un niño de 10 años escapó ileso después de que un tiburón lo derribara de su tabla de surf y le arrancara un trozo de un mordisco, mientras que un día antes, otro niño quedó en estado crítico después de ser mordido en una playa de la ciudad.

Todas las playas de Northern Beaches, un área del consejo que se extiende a lo largo de la costa norte de Sídney, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, dijo la policía.

El domingo, un niño de 12 años fue atacado después de saltar desde un saliente de seis metros conocido como Jump Rock cerca de Shark Beach dentro del puerto de Sydney. La policía ha reconocido a los amigos del niño por salvarle la vida al saltar desde el acantilado durante el ataque y arrastrarlo de regreso a la orilla.

Un transbordador pasa por delante de una playa cerrada en Vaucluse, Sydney, el lunes 19 de enero de 2026, un día después de que un niño fuera atacado por un tiburón Sitthixay Ditthavong� - AAP�

“Las acciones de esos jóvenes son valientes dadas las circunstancias y las lesiones son muy impactantes para que esos chicos las vean”, dijo el superintendente Joseph McNulty.

Los medios de comunicación han informado que el niño perdió ambas piernas en el ataque.

Condiciones ideales para los tiburones toro

Los ataques de tiburón se produjeron tras días de fuertes lluvias que inundaron el puerto y las playas cercanas, creando las condiciones ideales para los tiburones toro, sospechosos de estar detrás de algunos de los ataques. Esta especie prospera en aguas salobres.

Los tiburones normalmente no atacan a los humanos, pero el agua turbia reduce su visibilidad y aumenta el riesgo de que choquen con algo, momento en el que “muerden defensivamente o por curiosidad y luego vuelven a morder”, escribió Chris Pepin-Neff, académico y experto en comportamiento de tiburones, en una columna en el diario Sydney Morning Herald.

Aviso de playa cerrada en Vaucluse, Sídney, el lunes 19 de enero de 2026, un día después de que un niño fue atacado por un tiburón Sitthixay Ditthavong - AAP

Las fuertes lluvias también incrementan la escorrentía de aguas residuales, atrayendo peces carnada de los que se alimentan los tiburones, añadió.

Las tres playas de Sídney tienen algún tipo de redes de protección contra tiburones. No estaba claro de inmediato dónde ocurrieron los ataques en relación con esas redes. Pearce dijo que la escena del último ataque estaba aislada y no tenía redes de protección contra tiburones.

Dee Why Beach está cerca de la playa donde un surfista de 57 años fue asesinado por un presunto tiburón blanco el pasado septiembre. En noviembre, una turista suiza de 25 años murió y su pareja resultó gravemente herida al intentar salvarla mientras nadaban frente a un parque nacional al norte de Sídney.

Australia sufre alrededor de 20 ataques de tiburones al año, de los cuales menos de tres son mortales, según datos de grupos conservacionistas. Estas cifras son insignificantes comparadas con los ahogamientos en las playas del país.

Agencias Reuters y AP