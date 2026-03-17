Trump posterga su viaje a China por la guerra con Irán y se enfría el acercamiento entre las superpotencias

WASHINGTON.– El presidente estadounidense Donald Trump retrasó un viaje que tenía planeado a China debido a la guerra de Irán, en un daño colateral del conflicto en Medio Oriente que demora una visita crucial para mejorar las tensas relaciones entre las dos superpotencias.

Trump declaró este martes a la prensa en la Casa Blanca que iría a China dentro de “cinco o seis semanas” en lugar de a fin de mes, como estaba previsto, para verse con su par chino, Xi Jinping. Sería su primer viaje a Pekín desde que asumió la presidencia por segunda vez en 2025.

“Me encantaría, pero debido a la guerra, quiero estar aquí”, dijo Trump sobre su encuentro. “Estamos reprogramando la reunión... Estamos trabajando con China. No tuvieron inconveniente”, declaró sobre la cita que debía tener lugar del 31 de marzo al 2 de abril.

El presidente estadounidense Donald Trump con el presidente chino Xi Jinping en una cumbre en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre del 2025 Mark Schiefelbein - AP

La visita se consideraba una oportunidad para consolidar una frágil tregua comercial entre las dos superpotencias, pero se enredó en la guerra en Irán, donde Trump pretendió involucrar a China y a otros países presionando para el envío de buques al crucial estrecho de Ormuz.

En una entrevista el domingo con el Financial Times, Trump dijo que quería saber si Pekín ayudaría a asegurar el estrecho antes de partir para la cumbre.

El secretario del Tesoro Scott Bessent, quien se reunió en París con el viceprimer ministro chino He Lifeng para organizar el viaje, dijo que cualquier cambio de fecha sería por logística, no por las presiones de Trump a Pekín.

Las conversaciones se centraron en un posible aumento de compras de productos agrícolas estadounidenses. También se debatió el aumento del flujo de minerales de tierras raras, controlados en gran medida por China, y nuevos enfoques para gestionar el comercio y la inversión entre ambos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla con reporteros en la Casa Blanca (Archivo) Allison Robbert - FR172296 AP

Trump está instando a otras naciones que dependen del petróleo de Medio Oriente a ayudar a vigilar el estrecho de Ormuz, una vía fluvial por la que suele fluir alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

Ha señalado específicamente a China, destacando que obtiene alrededor del 90% de su petróleo del estrecho mientras que Estados Unidos obtiene una cantidad mínima. También hizo llamamientos a Japón, Corea del Sur, Gran Bretaña y Francia. Ninguno se plegó a sus exigencias.

Fría reacción

Los funcionarios chinos han reaccionado con frialdad al llamado de Trump. Al ser consultado el lunes sobre la propuesta del presidente, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, se limitó a decir que su país instaba a “todas las partes a cesar inmediatamente las operaciones militares”.

Fuera de los círculos oficiales, la exigencia de Trump ha sido recibida con burla abierta en China. Un destacado bloguero chino afirmó que la solicitud era tan absurda que el presidente estadounidense bien podría invitar a buques de guerra iraníes a escoltar a los buques estadounidenses. El Global Times, un tabloide del Partido Comunista Chino, preguntó el domingo: “¿Se trata realmente de compartir la responsabilidad, o de compartir el riesgo de una guerra que Washington comenzó y no puede terminar?”.

El estrecho de Ormuz, antes de la guerra, con una fluida circulación de buques mercantes

Otros medios de comunicación chinos, al describir la falta de respuesta de otras naciones, dijeron que Trump había recibido “un balde de polvo”, o sea, un trato frío.

China tiene pocos incentivos para arriesgar a su personal y sus buques o para socavar los lazos con Irán, su socio más cercano en la región. Irán ha declarado que solo ataca a buques vinculados a Estados Unidos y sus aliados, y que permite el paso por el estrecho a los barcos que transportan petróleo a China.

“Esta no es una pregunta difícil de responder. Independientemente de si Trump viene o no, China no enviará buques de guerra para participar en una operación de escolta”, afirmó Ding Long, del Instituto de Estudios de Medio Oriente de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái.

Ding añadió que enviar buques de guerra chinos equivaldría a “entrar en la guerra y unirse al conflicto contra Irán”, algo que China no está dispuesta a hacer.

Un barco petrolero llega a Mumbai, India, tras haber pasado por el estrecho de Ormuz Rafiq Maqbool - AP

Para Xi Jinping, que trabaja para consolidar la posición de China como superpotencia y líder mundial, aportar buques de guerra chinos significaría someterse al liderazgo estadounidense.

“Desde la perspectiva de Pekín, esta es una guerra estadounidense, no un problema de China”, declaró Claus Soong, analista del Instituto Mercator de Estudios sobre China, especializado en la estrategia global china.

“Todos se benefician de la reapertura del estrecho”, afirmó por su parte Yun Sun, directora del programa sobre China del Centro Stimson en Washington, quien señaló que Pekín podría intentar mediar o presionar discretamente a Irán para que lo reabra. Pero “no puede presionar a Irán con una presión unilateral”, añadió.

El viaje de Trump a China tiene importantes consecuencias geopolíticas mientras las dos naciones buscan estabilidad tras una guerra comercial que se tradujo en altísimos aranceles antes de que ambas partes dieran marcha atrás. Trump y Xi acordaron finalmente una tregua comercial de un año, y Trump luego aceptó una visita de Estado a Pekín. También fue a China en 2017, durante su primer mandato.

Muñecas rusas de madera con la imagen del mandatario chino, Xi Jinping, y de Donald Trump Dmitri Lovetsky - AP

Además de las fricciones comerciales, el retraso de la visita obstaculizará las conversaciones para aliviar las tensiones entre Washington y Pekín en relación con Taiwán, los chips informáticos, las drogas ilegales, las tierras raras y la agricultura, temas que suelen generar fuertes tensiones entre los dos gobiernos.

El canciller de China sostuvo la semana pasada que este sería un “año histórico” en la relación con Estados Unidos. Añadió que la actitud de China “siempre ha sido positiva y abierta, y la clave es que la parte estadounidense se encuentre con nosotros a mitad de camino".

Las prioridades de Trump han cambiado a medida que la guerra hace que los precios del petróleo se disparen durante un difícil año de elecciones de medio término en el que la economía ya era una preocupación principal para los votantes.

Además de posponer su viaje a China, también ha dado un impulso a Rusia al aliviar las sanciones sobre su petróleo, y recurrió a las reservas de petróleo del país, algo a lo que anteriormente se había opuesto.

Agencias AP, Reuters y diario The New York Times