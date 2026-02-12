La CIA hace un nuevo esfuerzo para reclutar oficiales militares chinos como informantes

WASHINGTON.– Apenas unas semanas después de una dramática purga del militar de más alto rango en China, la CIA está buscando sacar provecho de cualquier discordia interna con un nuevo video público dirigido a potenciales informantes en las Fuerzas Armadas chinas.

La agencia de espionaje norteamericana difundió este jueves un video que muestra a un oficial militar chino de rango medio desilusionado, en el último paso de Estados Unidos en una campaña para intensificar la recopilación de inteligencia humana sobre el rival estratégico de Washington.

La nueva iniciativa sigue a un esfuerzo similar de mayo pasado, que se centró en personajes ficticios dentro del gobernante Partido Comunista de China (PCC) que proporcionaban instrucciones detalladas en chino sobre cómo contactar de forma segura con la inteligencia norteamericana.

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo en un comunicado que los videos de la agencia habían llegado a muchos ciudadanos chinos y que continuaría ofreciendo a los funcionarios del gobierno chino una “oportunidad de trabajar juntos hacia un futuro más brillante”.

El mes pasado, el Ministerio de Defensa de China anunció que Zhang Youxia, segundo al mando bajo el liderazgo de Xi como vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), estaba bajo investigación, la destitución de más alto perfil de un alto líder militar chino en décadas.

El breve video de la CIA publicado en su canal de YouTube parecía tener como objetivo explotar las consecuencias políticas internas de la ofensiva de años de Pekín contra la corrupción militar que ha afectado a los niveles superiores del Ejército Popular de Liberación (EPL) más allá de Zhang.

El general Zhang Youxia fue destituido en una purga militar en enero pasado Ng Han Guan - AP

“Cualquiera con cualidades de liderazgo está destinado a ser objeto de sospecha y a ser eliminado sin piedad”, dice en mandarín el oficial ficticio del video. “Su poder se basa en innumerables mentiras”, dice, refiriéndose a sus superiores.

La CIA ha dicho que confía en que la campaña en línea esté penetrando las restricciones de Internet del “Gran Cortafuegos” de China y llegando al público previsto.

“Nuestros videos anteriores llegaron a millones de personas e inspiraron nuevas fuentes”, dijo a la agencia Reuters un funcionario de la CIA bajo condición de anonimato, sin proporcionar detalles.

La CIA está lanzada a explotar el posible malestar en la jerarquía de las FF.AA. chinas

La CIA ha estado invirtiendo fuertemente recursos en contrarrestar a China y ha tratado de reconstruir su red de espionaje en el país después de que Pekín paralizara su alcance al matar o encarcelar a numerosas fuentes estadounidenses entre 2010 y 2012, según informes.

Los funcionarios estadounidenses dicen que las agencias de espionaje de China han trabajado incansablemente para reclutar a empleados actuales y anteriores de Estados Unidos, y en los últimos años el régimen ha publicado relatos de lo que dice son redes de espionaje estadounidenses que ha descubierto en China.

Los juegos de espionaje de alto riesgo son parte de una creciente rivalidad militar y tecnológica que muchos observadores consideran una nueva forma de guerra fría.