GUAYAQUIL.- Daniel Noboa, de 35 años, protagonizó una de las grandes remontadas de la historia electoral de las Américas: el candidato de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN) creció 20 puntos en las encuestas en apenas una semana, el tiempo que transcurrió entre el magnicidio de Fernando Villavicencio, su participación estelar en el debate presidencial y la jornada electoral del domingo pasado. Una sorpresa que en esta ocasión no favorece a populistas o radicales, sino a un outsider moderado, con formación en Estados Unidos y que desde niño ha vivido desde dentro las campañas electorales: su padre, Álvaro Noboa, magnate bananero y una de las mayores fortunas del país, se presentó a cinco comicios presidenciales.

Y lo hizo sin éxito, algo que puede revertir su hijo Daniel Noboa, que ya ha reiniciado la campaña con la que pretende llegar al Palacio de Carondelet en octubre. Lo ha hecho al ataque, recibiendo el apoyo de varios rivales electorales y con propuestas atrevidas, como las barcazas cárcel en altamar para aislar a los grandes capos de las mafias del narcotráfico. La suma de apoyos le convierte en favorito ante una segunda vuelta pese a la fortaleza del partido del expresidente Rafael Correa, el prófugo más famoso del continente.

Noboa es una de las grandes irrupciones en el panorama político del continente, donde desde 2019, con las protestas que se iniciaron precisamente en Ecuador, siempre gana el cambio y pierden los oficialismos. “Si no me hubiese lanzado ganaba el correísmo en una sola vuelta y volvíamos a lo mismo”, dice en una entrevista con LA NACION.

Empresario, deportista, músico, casado con una influencer y con el respaldo de su apellido, Noboa es aire nuevo en la política ecuatoriana, precisamente cuando el país más oxígeno necesita para librarse del acoso del narcotráfico.

-Candidato, ¡vaya despelote ha armado! [Se trata de una de las frases favoritas de Álvaro Noboa, que ha generado miles de memes y que su hijo ha aprovechado en su innovadora campaña en redes sociales]

-Sí, uno lindo, un despelote bonito. Pero al final del día lo importante es que ganó el pueblo, ganó la juventud y todas las personas que buscan un cambio en el país y están hartas de la misma confrontación política que ha ocurrido acá en los últimos seis años.

-La gente está muy enojada con los políticos, no sólo en Ecuador, también en toda América.

-Sí y se ven fenómenos en diferentes países de personas que están con propuestas directas, pragmáticas, no políticas… Y la gente los está siguiendo. La gente busca resultados y resultados rápidos sin politiquería.

-Por eso mismo muchos pensaban que el Bukele ecuatoriano, Jan Topic, pasaría a segunda vuelta con su propuesta de mano dura, pero usted le ha superado en casi 10 puntos.

-Así es, pero hay que recordar que Topic estaba con el partido más tradicional del país, entonces fue una discusión que tuvimos, cuando lo calificaban como un outsider. Yo decía: ¿Cómo puede ser el outsider con el partido más tradicional?

-Usted es claramente un outsider, pero tiene un apellido de tradición política en el país…

-Y que nunca fue elegido… Y que nos robaron en el año 98. La gente quedó con ganas. Según los libros de Historia en el Ecuador, él ganó.

-Antes del magnicidio de Fernando Villavicencio del 9 de agosto y del debate entre aspirantes del 13, su candidatura se mantenía por debajo del 5%. El país escuchó sus respuestas y propuestas en aquel duelo televisado, en el que usted impactó de entrada al aparecer protegido con un chaleco antibalas. ¿De quién fue la idea del chaleco? ¿Cuál era su mensaje?

-La idea fue mía. Me puse el chaleco y la gente me veía y me decía ‘¿cómo vas a ir con el chaleco?’ ‘Tenemos que ir con él, tenemos que hacerle recordar a la gente que aquí hay un candidato que no está porque fue asesinado’, le contestaba yo. Era un mensaje claro de protesta y de la situación de urgencia en la que vivimos.

-¿Pagarán los asesinos del periodista Villavicencio?

-Al cien por ciento. Y es más, deberíamos tener asistencia internacional en la investigación, no puede quedar en la impunidad. Yo mismo fui candidato con amenazas, con un atentado y no podemos dejar ese precedente para futuras generaciones.

-Parece haber convencido a su país, con ese casi 24% de apoyos y un buen horizonte de cara a la segunda vuelta. Pero para buena parte del mundo usted sigue siendo una incógnita. ¿Quién es Daniel Noboa?

-Empresario, deportista, padre… También una persona que tiene una profunda vocación en ayudar al país y creo que hoy es el momento más crítico, es el momento de hacerlo. Siempre dije que me quería retirar joven de la política para pasar más tiempo con la familia. Al final del día, la familia sufre bastante con la política, los ataques, la falta de tiempo…

-¿Qué empuja a alguien como usted, que puede tener la vida que quiera, a lanzarse a la presidencia colocando una diana sobre su cabeza?

-Tengo que intentarlo, tengo que intentar resolver la situación de mi país, el país que ha dado todo a mi familia, a tres generaciones de empresarios. No puedo agarrar mis cosas e irme con mi mujer y mis hijos a vivir a Montecarlo y que aquí se incendie un país. Tengo que quedarme y ayudar y hacer lo posible o lo imposible para que el país salga adelante. Es el momento clave. Si tenemos los aciertos que esperamos tener podemos cambiar el destino del Ecuador. También estoy convencido de que si no me hubiese lanzado ganaba el correísmo en una sola vuelta y volvíamos a lo mismo.

-Eso decían las encuestas…

-Incluso mucha gente votó cruzado: a Daniel Noboa como presidente y a la Revolución Ciudadana a asambleístas. Por eso hay una desproporción del 7% (entre quienes apoyaron a Luisa González y quienes lo hicieron al partido revolucionario). Y ese 7% hubiera hecho que ganasen en primera vuelta [con el 40% de los apoyos, la candidata de Correa se hubiera proclamado presidenta].

-Usted se dice cercano al centroizquierda, pero por el peso de su apellido también lo ubican a la derecha por el peso de su apellido.

-Mi padre nunca fue de derecha; en 1998 se lanza con el apoyo del Partido Socialista. Siempre fue un empresario con corazón y eso lo he heredado de él. Socialdemócratas moderados, esa es la definición.

-¿Cuál es su opinión acerca del aborto?

-Estoy a favor de que las mujeres elijan.

-Su postura es más progresista que la de su rival, que se define como tal y es una encarnizada antiabortista, incluso en casos de violación.

-Sí, también somos una diferente generación.

-En las últimas horas se ha activado una especie de guerra sucia donde llueven acusaciones de todo tipo en las redes sociales, desde denominarle como Guillermo Lasso 2.0 (el actual presidente, banquero conservador que derrotó hace dos años al correísmo), cuna de oro, el pueblo contra los millonarios…

-Están tratando de polarizar al país, se ven perdidos. Y nosotros no podemos caer en ese error y salir a contestarles.

