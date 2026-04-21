Un exfutbolista argentino sobrevivió a un accidente fatal en Ecuador y pide ayuda: “El micro perdió el control y caímos en un precipicio”

Gastón Firpo, exfutbolista con pasado en diferentes clubes del Ascenso, y su pareja Jazmín relataron el horror que vivieron en una autopista de Ecuador cuando el micro en el que viajaban desbarrancó camino a Guayaquil.

Según relató Firpo, el conductor del micro se quedó dormido cuando transitaba la ruta 315 Cuenca-Molleturo a la altura del kilómetro 57. A raíz de esto, la formación descarriló y terminó en un precipicio dejando un saldo de 14 fallecidos y 29 heridos que fueron trasladados, en su mayoría, al Hospital Regional Vicente Corral Moscoso.

El vehículo completamente incinerado luego del accidente

“Nosotros estábamos en Cuenca y decidimos ir para el lado de Guayaquil para seguir conociendo este hermoso país, pero en el camino tuvimos un accidente muy grande. El micro perdió el control, el chofer se quedó dormido y terminamos cayendo por un precipicio”, relató el exjugador de San Martín de Burzaco, Argentino de Quilmes, entre otros equipos de la segunda y tercera categoría del fútbol argentino.

Consumado el accidente, el micro se incendió y los dos argentinos perdieron todas sus pertenencias. Es por eso que, además de sanar las contusiones provocadas por el choque, miembros del hospital le dieron una muda de ropa a Gastón y Jazmín para que puedan sobrevivir estos días en suelo ecuatoriano. “Estamos vivos de milagro”, dijo Firpo, quien tomó la voz cantante y grabó el video con el fin de recaudar fondos para volver a la Argentina.

El pedido de ayuda de Gastón Firpo y su novia Jazmín

El descarrilamiento que dejó como saldo 14 fallecidos se convirtió en uno de los accidentes más importantes del último tiempo en este camino que une Cuenca con Guayaquil, en Ecuador. Según el medio El Universal, el micro había pasado satisfactoriamente la revisión técnica el pasado 7 de abril y ahora se activará el seguro contratado por la cooperativa San Luis para resarcir económicamente a las familias de las víctimas.

“Esto es un pedido de solidaridad para poder juntar plata y regresar a nuestra casa, que es lo que queremos. Después, bueno, seguir haciendo los estudios médicos que necesitamos y estando acá lejos de nuestra casa, en otro país, se complica. Así que les agradecemos si por favor difunden este video. Estamos acá en Cuenca, en Ecuador, y la semana que viene queremos estar en nuestras casas en Buenos Aires para poder recuperarnos de todo esto”, indicó, acongojada, Jazmín, pareja de Firpo, que debió ser asistida por unos cortes en su cachete.

Gastón Firpo y su pareja sufrieron un grave accidente en las rutas de Ecuador

La trayectoria futbolística de Firpo se dio íntegramente en el Ascenso del fútbol local vistiendo las camisetas de Midland -donde fue campeón en el año 2009-, Juventud Unida, Argentino de Quilmes, Central Ballester, entre otros. A la par de su carrera, se dedicaba a animar fiestas infantiles como payaso o malabarista, lo que le servía de sustento económico.

Gastón durante su etapa ya post fútbol y más bien dedicado al arte callejero

En su cuenta de Instagram, Firpo se define como guardavidas, mochilero y kitesurfista. Su feed retrata su espíritu mochilero al recorrer las diferentes ciudades del mundo junto a su pareja.

Gastón Firpo y Jazmín, su pareja

Con el alias vuelta.a.casa.arg, a nombre de Pablo Firpo, su hermano, la pareja busca recaudar los fondos necesarios para retornar al país y reencontrarse con su familia tras el susto tremendo que sufrieron.