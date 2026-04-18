El simulador del Mundial para seguir el camino de Ecuador y posibles resultados en su grupo

A menos de dos meses del Mundial 2026, las expectativas en relación con la selección ecuatoriana aumentan cada día. Por este motivo, LA NACION creó un simulador interactivo para ayudar a los seguidores a reducir la ansiedad. La herramienta permite trazar las distintas trayectorias que podría seguir “La Tri” en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio.

Cómo funciona el simulador del Mundial 2026 de LA NACION para proyectar el camino de Ecuador

Esta será la primera vez que 48 selecciones participen del máximo torneo del fútbol internacional, lo que supone un cambio histórico y modifica por completo el formato de competencia.

La herramienta de simulador para el Mundial 2026 La Nación

Cabe destacar que el sistema digital emplea las regulaciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y los bombos del sorteo para formar grupos que mantengan la diversidad deportiva y geográfica del torneo.

Los usuarios pueden ver qué pasaría si el equipo nacional clasifica en las distintas posiciones de su grupo. Esto facilita prever a los oponentes, así como las sedes y los movimientos logísticos que el conjunto deportivo debería llevar a cabo por todo Estados Unidos.

La herramienta estima las probabilidades de cruce en las rondas de dieciseisavos de final. El simulador recalcula automáticamente la tabla de eliminación al introducir distintos marcadores; algo relevante, ya que en esta nueva edición clasifican también los mejores terceros.

Esto posibilita que los aficionados reconozcan qué resultados aseguran un trayecto más probable hacia las fases decisivas y cómo evitar a los gigantes del continente en las primeras llaves de eliminación directa.

Mundial 2026: rivales, fechas y sedes de Ecuador en el Grupo E

El calendario oficial ya definió el recorrido inicial de Ecuador, que competirá en el Grupo E con Curazao, Alemania y Costa de Marfil. El equipo nacional, a diferencia de otras selecciones, disputará sus tres primeros encuentros en su totalidad en sedes estadounidenses.

El calendario de Ecuador en el Grupo E del Mundial 2026 Chris Carlson - AP

Está previsto que el debut mundialista de los dirigidos por Sebastián Beccacece tenga lugar a las 19 hs (ET) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el domingo 14 de junio.

Este primer enfrentamiento contra el equipo de Costa de Marfil será esencial para pasar a la siguiente etapa. La delegación ecuatoriana, después, se dirigirá al centro del país norteamericano para asistir a su segunda cita:

20 de junio: enfrentará a Curazao en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City a partir de las 19 hs (hora de Ecuador).

enfrentará a en el a partir de las (hora de Ecuador). 25 de junio: cerrará la fase inicial en un duelo importante contra Alemania, a disputarse en el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York a las 15 hs (hora de Ecuador).

Está previsto que el debut mundialista de los dirigidos por Sebastián Beccacece tenga lugar a las 19 hs (hora local) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia

Qué rutas y posibles cruces tendría Ecuador si avanza en el Mundial 2026

La distribución de las sedes incide en la logística del equipo. El MetLife Stadium, que acogerá el partido final, también será la sede del último encuentro de Ecuador en el Grupo E.

Cuando se determinen las posiciones finales, el simulador hará posible saber si el futuro de Ecuador en los cruces directos seguirá en la costa este o si necesitará desplazarse a otras áreas del continente para proseguir con su sueño de ganar el Mundial 2026.