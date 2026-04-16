Un colectivo desbarrancó, cayó a un abismo, se prendió fuego y murieron 11 personas en Ecuador

QUITO.- Un trágico accidente sacudió a la ciudad de Cuenca, al sur de Ecuador: un colectivo desbarrancó, cayó a un abismo y se prendió fuego. El accidente dejó un saldo de 11 personas muertas y otras 20 heridas. Las primeras pericias indicaron que el chofer de la Cooperativa San Luis habría perdido el control del vehículo.

El colectivo circulaba por la ruta 315, en la zona de San Felipe de Molleturo, cuando desbarrancó. Luego de que la unidad cayera por el precipicio e impactara en tierra firme, las llamas se apoderaron del vehículo, señalaron medios locales.

Muchos de los heridos fueron atendidos al costado del camino

En declaraciones a la prensa, Sixto Heras, jefe de Bomberos de Cuenca, apuntó que se enviaron ambulancias y vehículos particulares. Además, personal del Ministerio de Salud de Ecuador también participó en el operativo.

"Hay víctimas fatales que están fuera del vehículo y el autobús quedó prácticamente consumido“, señaló Heras.

#Atención 🧑‍🚒🚒



Las labores de recuperación de las víctimas del accidente de tránsito en la vía #Cuenca - Molleturo, continúan.



Personal y equipos de #BomberosCuenca apoyan el trabajo de las autoridades encargadas. pic.twitter.com/k7Lsg2YTWR — Bomberos Cuenca (@Bomberos_Cuenca) April 16, 2026

Luego de la tragedia, el trabajo de los rescatistas se prolongó por varias horas, asistiendo a los heridos y ayudando en su traslado a los centros de salud de la zona. La mayoría presentó traumatismos severos y más de uno fue socorrido a la vera de la ruta.

Lugareños indicaron que, tras el accidente, una columna de humo negro se apoderó de un área donde suele predominar el verde de la vegetación. Por otro lado, precisaron que la ruta es conocida por su complejidad geográfica y la frecuencia de incidentes climáticos que afectan la calzada.

El siniestro ocurrió cerca del sector de San Felipe de Molleturo

Según estadísticas oficiales, en lo que va de 2026 se registraron 1595 accidentes en Ecuador, con un saldo total de 206 muertos.

Un accidente similar

A finales del 2025, al menos 22 personas murieron y otras 10 resultaron heridas luego de que un micro de pasajeros cayera a un abismo en Ecuador. El accidente ocurrió en la ruta que une las ciudades de Guaranda y Ambato, a la altura de la parroquia Simiátug.

⚠️ #ATENCIÓN#BomberosCuenca recibió la alerta de un accidente de tránsito (pérdida de pista y volcamiento de un bus), en la vía Cuenca - Molleturo, km 57, sector puente El Chorro.



Al arribo de bomberos se liquidó el fuego del vehículo. De igual manera, se estableció un punto… pic.twitter.com/8Ch8mpLMCk — Bomberos Cuenca (@Bomberos_Cuenca) April 15, 2026

La tragedia fue confirmada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a través de su cuenta oficial en X. El servicio de emergencias ECU 911 detalló que el vehículo cayó por una pronunciada pendiente y quedó en el fondo de un barranco, en una zona de difícil acceso.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 12 del mediodía, según informó el medio ecuatoriano TeleAmazonas, cuando el ómnibus —perteneciente a la cooperativa Ambateñita— circulaba con plena capacidad de pasajeros por la mencionada ruta.

Equipos de rescate, bomberos, personal médico y efectivos policiales prestaron asistencia en el lugar, mientras que vecinos de la zona colaboraron en las primeras maniobras para ayudar a los sobrevivientes. Las autoridades trasladaron a los heridos a centros de salud cercanos.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos publicó un mensaje oficial en el que señaló: “En Simiatug (La Gerrana), se registró el volcamiento de una unidad de transporte, dejando preliminarmente 12 personas fallecidas y 10 heridas”.

Además, indicó que la Secretaría, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y los cuerpos de bomberos “mantienen las acciones de atención, traslado y levantamiento correspondientes en el sitio”. El comunicado también incluyó un mensaje de solidaridad dirigido a las familias de las víctimas.