De ataques a un cambio de régimen: qué opciones contempla Trump para Irán y cuáles son los principales riesgos que enfrenta

DUBÁI.– Mientras amenaza con un posible ataque contra Irán “mucho peor” que el del año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está sopesando opciones contra el régimen teocrático, que incluyen ataques selectivos contra fuerzas de seguridad y líderes para inspirar a los manifestantes, según informaron varias fuentes, aún cuando funcionarios israelíes y árabes afirmaron que la fuerza aérea por sí sola no derrocaría a los gobernantes clericales.

Dos fuentes estadounidenses familiarizadas con las conversaciones afirmaron que Trump quería crear las condiciones para un “cambio de régimen” después de que la represión ordenada por los ayatollahs aplastara un movimiento de protesta nacional a principios de este mes, una represión que dejó cerca de 6000 muertos, según organizaciones de derechos humanos.

Para ello, el presidente republicano considera opciones para atacar a comandantes e instituciones que Washington considera responsables de la violencia, para dar a los manifestantes la confianza de que podrían invadir edificios gubernamentales y de seguridad, dijeron las fuentes.

Iraníes pasan en auto frente a una valla publicitaria que muestra al líder supremo iraní, Ali Khamenei, con retórica antiestadounidense en Teherán, el 27 de enero de 2026 ATTA KENARE� - AFP�

Trump aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el curso de acción, incluyendo si tomará la vía militar, según dijeron una de las fuentes y un funcionario estadounidense.

La segunda fuente estadounidense afirmó que las opciones que están considerando los asesores de Trump también incluyen un ataque mucho mayor con un impacto duradero, posiblemente contra los misiles balísticos que pueden alcanzar a los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio o sus programas de enriquecimiento nuclear. Irán se ha mostrado reacio a negociar restricciones sobre los misiles, que considera su única fuerza disuasoria contra Israel, según la primera fuente.

La llegada de un portaaviones estadounidense y buques de guerra de apoyo a Medio Oriente esta semana ha ampliado la capacidad de Trump para emprender posibles acciones militares, tras haber amenazado repetidamente con intervenir ante la represión iraní.

El capitán Daniel Keeler, comandante del portaaviones USS Abraham Lincoln de clase Nimitz, preparándose para volar un helicóptero MH-60R Sea Hawk en el océano Índico el 23 de enero de 2026 Seaman Daniel Kimmelman� - US Navy�

Reuters habló con más de una docena de personas para este informe sobre las importantes deliberaciones sobre las próximas medidas de Washington respecto a Irán. Cuatro funcionarios árabes, tres diplomáticos occidentales y una fuente occidental de alto rango, cuyos gobiernos fueron informados sobre las conversaciones, expresaron su preocupación por que, en lugar de movilizar a la gente a las calles, los ataques estadounidenses pudieran debilitar un movimiento que ya se encuentra en estado de shock tras la represión más sangrienta por parte de las autoridades desde la Revolución Islámica de 1979. Alex Vatanka, director del Programa sobre Irán del Instituto de Oriente Medio, afirmó que, sin deserciones militares a gran escala, las protestas iraníes seguían siendo “heroicas, pero superadas en armamento”.

Trump instó el miércoles a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo sobre armas nucleares, y advirtió que cualquier futuro ataque estadounidense sería “mucho peor” que la campaña de bombardeos de junio contra tres instalaciones nucleares. Describió los barcos en la región como una “armada” que navegaba hacia Irán.

Una caricatura de Trump en un diario de Teherán, esta semana ATTA KENARE� - AFP�

Un alto funcionario iraní declaró a Reuters que Irán se estaba “preparando para una confrontación militar, al mismo tiempo que utilizaba los canales diplomáticos”. Sin embargo, Washington no estaba mostrando apertura a la diplomacia, afirmó el funcionario. Un funcionario estadounidense afirmó que la actual debilidad del régimen animó a Trump a presionar y buscar un acuerdo sobre la desnuclearización.

Irán, que afirma que su programa nuclear es civil, estaba listo para dialogar “basado en el respeto mutuo y los intereses”, pero se defendería “como nunca antes” si se le presionaba, declaró la misión iraní ante las Naciones Unidas en una publicación en X el miércoles.

Trump no ha detallado públicamente qué busca en cualquier acuerdo. Los puntos de negociación previos de su administración han incluido la prohibición de que Irán enriquezca uranio de forma independiente y restricciones a los misiles balísticos de largo alcance y a la ya debilitada red de aliados armados de Teherán en Oriente Medio.

Límites al poder aéreo

Un alto funcionario israelí con conocimiento directo de la planificación entre Israel y Estados Unidos afirmó que Israel no cree que los ataques aéreos por sí solos puedan derrocar a la República Islámica, si ese es el objetivo de Washington.

Un oficial de la Armada estadounidense pasa junto a aviones de combate en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, clase Nimitz, durante una visita de prensa en Port Klang, a las afueras de Kuala Lumpur, el 26 de noviembre de 2024 FAZRY ISMAIL� - POOL�

“Si se va a derrocar al régimen, hay que desplegar tropas sobre el terreno”, declaró a Reuters, señalando que incluso si Estados Unidos matara al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, Irán “tendría un nuevo líder que lo reemplazaría”. Solo una combinación de presión externa y una oposición interna organizada podría cambiar la trayectoria política de Irán, afirmó el funcionario.

El funcionario israelí afirmó que el liderazgo iraní se había visto debilitado por los disturbios, pero que mantenía un firme control a pesar de la profunda crisis económica que desencadenó las protestas.

Múltiples informes de inteligencia estadounidenses llegaron a una conclusión similar: que las condiciones que llevaron a las protestas seguían vigentes, debilitando al gobierno, pero sin fracturas importantes, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Una fuente occidental dijo creer que el objetivo de Trump parecía ser impulsar un cambio de liderazgo, en lugar de “derrocar al régimen”, un resultado similar al de Venezuela, donde la intervención estadounidense sustituyó al presidente sin un cambio radical de gobierno.

Una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, a comienzos de este mes UGC

Durante una audiencia en el Senado estadounidense sobre Venezuela el miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que “la esperanza” era una transición similar si Khamenei cayera, aunque reconoció que la situación en Irán era mucho más compleja. El funcionario estadounidense afirmó que no estaba claro quién asumiría el poder si Khamenei dejaba el poder.

Khamenei ha reconocido públicamente varios miles de muertes durante las protestas. Culpó de los disturbios a Estados Unidos, Israel y a quienes llamó “sediciosos”.

La organización estadounidense de derechos humanos HRANA ha estimado el número de muertos relacionados con los disturbios en 5937, incluidos 214 miembros del personal de seguridad, mientras que las cifras oficiales indican que fueron 3117.

El rol de Khamenei y el principal riesgo de una caída

A sus 86 años, Khamenei se ha retirado de la diaria del gobierno, ha reducido sus apariciones públicas y se cree que reside en lugares seguros después de que los ataques israelíes del año pasado diezmaran a muchos de los altos mandos militares iraníes, según informaron funcionarios regionales.

La gestión diaria ha recaído en figuras afines al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluido el asesor principal Ali Larijani, señalaron. La poderosa Guardia domina la red de seguridad iraní y gran parte de la economía.

Sin embargo, Khamenei conserva la autoridad final sobre la guerra, la sucesión y la estrategia nuclear, lo que significa que el cambio político es muy difícil hasta que abandone el poder, señalaron.

Un discurso del ayatollah Ali Khamenei en Irán, el 17 de enero de 2026 Office of the Iranian Supreme Leader

En Washington y Jerusalén, algunos funcionarios han argumentado que una transición en Irán podría romper el estancamiento nuclear y, eventualmente, abrir la puerta a lazos más cooperativos con Occidente, según dos diplomáticos occidentales.

Sin embargo, advirtieron, no hay un sucesor claro para Khamenei. En ese vacío, los funcionarios y diplomáticos árabes afirmaron creer que la Guardia Revolucionaria podría tomar el control, consolidando un régimen de línea dura y profundizando el estancamiento nuclear y las tensiones regionales.

Cualquier sucesor que se considere emergente bajo presión extranjera sería rechazado y podría fortalecer, no debilitar, a la Guardia, afirmó el funcionario.

En toda la región, desde el Golfo hasta Turquía, los funcionarios dicen preferir la contención al colapso, no por simpatía hacia Teherán, sino por temor a que la agitación dentro de una nación de 90 millones de habitantes, dividida por divisiones sectarias y étnicas, pueda desatar la inestabilidad mucho más allá de las fronteras iraníes.

Partidarios de Hezbollah sostienen retratos de Khamenei durante una manifestación para mostrar su solidaridad con Irán, en un suburbio al sur de Beirut, esta semana ANWAR AMRO� - AFP�

Un Irán fracturado podría desembocar en una guerra civil, como ocurrió tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, advirtieron dos diplomáticos occidentales, lo que desataría una afluencia de refugiados, alimentaría la militancia islamista e interrumpiría los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, un cuello de botella energético mundial. El riesgo más grave, advirtió el analista Vatanka, es la fragmentación en una “Siria en fase inicial”, con unidades y provincias rivales luchando por territorio y recursos.

Retroceso regional

Los países del Golfo, aliados de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y sede de importantes bases estadounidenses, temen ser los primeros objetivos de las represalias iraníes, que podrían incluir misiles iraníes o ataques con drones de los hutíes en Yemen, aliados de Teherán.

Arabia Saudita, Qatar, Omán y Egipto han presionado a Washington para que no ataque a Irán. El príncipe heredero saudí, Mohammed ben Salman, ha declarado al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que Riad no permitirá que su espacio aéreo ni su territorio se utilicen para acciones militares contra Teherán.

“Estados Unidos puede apretar el gatillo”, declaró una de las fuentes árabes, “pero no asumirá las consecuencias. Nosotros sí”.

Mohannad Hajj-Ali, del Centro Carnegie para Oriente Medio, afirmó que los despliegues estadounidenses sugieren que la planificación ha pasado de un solo ataque a algo más sostenido, impulsado por la creencia en Washington y Jerusalén de que Irán podría reconstruir su capacidad misilística y, eventualmente, convertir su uranio enriquecido en armamento.

El resultado más probable es una “erosión progresiva —deserciones de la élite, parálisis económica, sucesión disputada— que desgaste el sistema hasta que se quiebre”, afirmó el analista Vatanka.

Por Samia Nakhoul, Humeyra Pamuk, Rami Ayyub y Parisa Hafezi

Agencia Reuters