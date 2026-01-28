Trump le advierte a Irán que “el tiempo se acaba” y lanza una amenaza: “¡El próximo ataque será mucho peor!”

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever la posibilidad de un nuevo ataque a Irán si no llega a un acuerdo sobre armas nucleares, en un mensaje este miércoles luego de que Teherán descartara negociaciones.

“Esperamos que Irán se siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo – NO ARMAS NUCLEARES”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social, al destacar que un importante contingente de la Marina estadounidense se dirige hacia ese país.

El portaaviones Abraham Lincoln Brian M. Wilbur - US Navy

“Una armada masiva se dirige hacia Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor (...) que la enviada a Venezuela”, escribió el mandatario norteamericano.

Trump evocó además los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán el año pasado y aseguró que “el próximo será mucho peor”.

Captura de pantalla del mensaje publicado por Trump. Fuente: Truth Social

“Como ya le dije a Irán en otra ocasión: ¡HAGAN UN ACUERDO! No lo hicieron, y hubo la “Operación Martillo de Medianoche”, una gran destrucción de Irán", destacó el magnate.

“Si Irán es atacado, asestaremos duros golpes a los estadounidenses, especialmente a sus bases militares regionales”, respondió el régimen islámico a través de su viceministro de Asuntos Jurídicos de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi.

“No buscamos la guerra, pero ante cualquier acción o ataque estúpido por parte de Estados Unidos, estamos listos para responder con decisión para defender a nuestro país”, declaró Gharibabadi en una reunión con representantes de medios extranjeros.

El viceministro enfatizó que, en caso de desatarse un conflicto directo, “no será una guerra solo entre Irán y Estados Unidos” y que sus “efectos serán tan profundos que no podrán controlarse”.

Aviones de combate estacionados en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, en las afueras de Kuala Lumpur, el 26 de noviembre de 2024 FAZRY ISMAIL� - POOL�

“Estados Unidos e Israel saben que otro ataque no será tan fácil y están pensando en sus consecuencias regionales e internacionales, así como en que la respuesta de Irán no se limitará a Estados Unidos, sino que podría ser amplia”, dijo Gharibabadi, e insistió en que se trata de una “postura genuina (...), no un montaje”.

“Aunque quisieran lanzar un ataque limitado contra Irán, nuestra respuesta no será proporcional al ataque, pero sí adecuada, tanto que ni siquiera pueden imaginarla”, advirtió el funcionario iraní.

Estados Unidos ha movido el USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados a la región, que pueden utilizarse para lanzar ataques desde el mar.

No está claro qué decidirá Trump sobre el uso de la fuerza, aunque estableció dos líneas rojas: el asesinato de manifestantes pacíficos y la posible ejecución masiva de detenidos. La violenta represión de las autoridades iraníes contra las manifestaciones dejó al menos 6221 muertos y se teme que la cifra real sea mucho mayor, dijeron activistas el miércoles.

“Esperamos que Irán rápidamente venga a la mesa y negocie un acuerdo justo y equitativo SIN ARMAS NUCLEARES uno que sea bueno para todas las partes”, escribió Trump en su plataforma Truth Social el miércoles. “El tiempo se está acabando, ¡es realmente esencial!”.

Mencionando los ataques de junio en Irán, Trump escribió que “¡el próximo ataque será mucho peor!”.

El portaaviones USS Abraham Lincoln transita el estrecho de Ormuz el 19 de noviembre de 2019 ZACHARY PEARSON� - US NAVY�

Los medios estatales de Irán, que ahora sólo se refieren a los manifestantes como “terroristas”, siguen siendo la única fuente de noticias para muchos, ya que Teherán cortó el acceso a Internet global hace unas tres semanas.

Pero la indignación y la angustia ha crecido entre los iraníes en las semanas desde entonces, en las que han visto imágenes de manifestantes baleados y muertos y se preocupan por lo que pueda suceder a continuación mientras la economía del país se hunde aún más.

“Siento que mi generación no logró dar una mejor lección a los más jóvenes”, dijo Mohammad Heidari, un profesor de secundaria de 59 años en Teherán. “El resultado de décadas de enseñanza de mis colegas y mías llevó a la muerte de miles, y tal vez más heridos y prisioneros”.

Diplomacia

Funcionarios iraníes se comunicaron el miércoles con otros países de Medio Oriente debido a la amenaza de un posible ataque militar de Estados Unidos en el país, un mes después del inicio de unas protestas en Irán que pronto se extendieron a nivel nacional y provocaron una represión sangrienta.

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, han señalado que no permitirán que su espacio aéreo sea utilizado para ningún ataque.

Ben Salman con Trump en noviembre pasado Evan Vucci - AP

El Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio dijo que su principal diplomático, Badr Abdelatty, habló por separado con el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, y el enviado de Estados Unidos para el Oriente Medio, Steve Witkoff, para “trabajar hacia conseguir calma, con el fin de evitar que la región caiga en nuevos ciclos de inestabilidad”.

El comunicado no ofreció detalles, aunque los medios estatales iraníes citaron a Araghchi diciendo que habían estado en contacto con mediadores de terceros. Witkoff, un promotor inmobiliario multimillonario y amigo de Trump, había negociado anteriormente sobre el programa nuclear de Irán. No hubo un comentario inmediato sobre la llamada por parte de la Casa Blanca.

Una fotografía muestra periódicos —uno de ellos dice “Irán está listo para una gran respuesta”— en un kiosco de Teherán, el 27 de enero de 2026 ATTA KENARE� - AFP�

Mientras tanto, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed ben Salman, habló por teléfono con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y dijo que el reino “no permitirá que su espacio aéreo o territorio sea utilizado para ninguna acción militar contra Irán o para cualquier ataque de cualquier parte, independientemente de su origen”. Eso sigue a una promesa similar de los Emiratos Árabes Unidos. Tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos albergan activos aéreos y tropas estadounidenses.

Ambos también han enfrentado ataques en la última década. Un asalto en 2019, que Occidente cree que fue llevado a cabo por Irán, redujo brevemente a la mitad la producción de petróleo saudí. Emiratos Árabes Unidos enfrentaron varios ataques reclamados por los rebeldes hutíes de Yemen en 2022.

Un hombre lee un periódico en un kiosco en Teherán, el 27 de enero de 2026 ATTA KENARE� - AFP�

La base más grande de Estados Unidos en la región es la de Al Udeid en Qatar, que sirve como la sede operativa avanzada del Comando Central del Ejército estadounidense. Tanto Araghchi como Ali Larijani, un alto funcionario de seguridad iraní, supuestamente tuvieron llamadas con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Qatar reconoció la llamada de Araghchi, pero ofreció pocos detalles sobre lo que se discutió.

Irán atacó Al Udeid en junio en respuesta a que Trump enviara aviones de guerra estadounidenses para bombardear instalaciones de enriquecimiento nuclear iraníes después de que Israel emprendiera una guerra de 12 días contra la República Islámica.

Personas caminan frente a la mezquita Imamzadeh Saleh, en la plaza Tajrish, en Teherán, el 28 de enero de 2026 ATTA KENARE� - AFP�

“Nuestra posición es exactamente esta: aplicar la diplomacia a través de amenazas militares no puede ser efectivo ni constructivo”, dijo Araghchi a los periodistas el miércoles fuera de una reunión del gabinete. “Si quieren que las negociaciones tomen forma, deben abandonar las amenazas, las demandas excesivas y el planteamiento de cuestiones ilógicas. Las negociaciones tienen sus propios principios: deben llevarse a cabo en igualdad de condiciones, basadas en el respeto mutuo y para el beneficio mutuo”.

Incertidumbre y angustia

Iraníes caminan frente a una valla publicitaria que muestra al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, con retórica antiestadounidense, en Teherán, el 27 de enero de 2026 ATTA KENARE� - AFP�

Aunque no ha habido protestas en varias semanas después de la represión, la información que llega lentamente desde Irán a través de antenas satelitales de Starlink está alcanzando a los activistas fuera del país, quienes han tratado de contabilizar la matanza.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en múltiples rondas de disturbios en Irán, dijo el miércoles que al menos 6221 muertos que contaron incluían al menos 5858 manifestantes, 214 fuerzas afiliadas al gobierno, 100 niños y 49 civiles que no estaban manifestándose. Más de 42.300 han sido arrestados, agregó. El grupo verifica cada muerte y arresto con una red de activistas sobre el terreno en Irán.

Autos circulan frente a una valla publicitaria antiestadounidense instalada en un edificio de la plaza Enqelab, en Teherán, el 26 de enero de 2026 ATTA KENARE� - AFP�

El gobierno de Irán ha dado un número de muertos mucho menor de 3117, diciendo que 2427 eran civiles y fuerzas de seguridad, y describió al resto como “terroristas”. En el pasado, la teocracia iraní ha subestimado o no ha informado sobre las muertes por disturbios.

Ese número de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, y recuerda el caos que rodeó a la Revolución Islámica de 1979.

Una fotografía muestra una pancarta antiestadounidense y antiisraelí colgada en un edificio de la Plaza Palestina, en Teherán, el 27 de enero de 2026 ATTA KENARE� - AFP�

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, provocadas por la caída de la moneda iraní, el rial, y rápidamente se extendieron por todo el país. Fueron enfrentadas con una represión violenta, cuya escala sólo empieza a aclararse ahora ya que el país ha enfrentado más de dos semanas de apagón de internet, el más completo en su historia.

Irán también anunció el miércoles la ejecución de Hamidreza Sabet, un hombre condenado por espiar para Israel. La ejecución de Sabet es la 13ra llevada a cabo por Irán contra presuntos espías para Israel desde la guerra de junio.

Agencias AP, ANSA y AFP