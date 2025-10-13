Los cuatro hitos que explican por qué Medio Oriente vive un día histórico y cómo sigue el conflicto

TEL AVIV.- El intercambio exitoso de los rehenes israelíes vivos aún en manos de Hamas por casi 2000 palestinos presos en Israel el lunes marca un hito en el conflicto en Medio Oriente, que hoy está viviendo un día histórico.

Prisioneros palestinos liberados en un autobús muestran el signo de la victoria, en Khan Younis, sur de la Franja de Gaza, el lunes 13 de octubre de 2025 Jehad Alshrafi� - AP�

A continuación, cuatro claves para comprender por qué el día de hoy puede marcar un punto de inflexión en la convulsionada región.

El fin de la pesadilla de los rehenes

Después de dos años de guerra, Hamas liberó a los 20 rehenes vivos restantes que mantenía en Gaza el lunes, mientras que Israel empezó a liberar a cientos de prisioneros palestinos como parte del alto el fuego que detuvo dos años de guerra.

El rehén israelí liberado Alon Ohel, junto a su familia, en Israel, el 13 de octubre de 2025 -� - Israeli Army�

La liberación de los rehenes, todos hombres, marca el final de un largo calvario para los cautivos y sus familias, y llena de alegría a todo un país que esperaba su regreso. Pero Israel también lamenta el largo y tortuoso cautiverio, así como la muerte de muchos otros rehenes. Los cuerpos de los 28 rehenes muertos restantes también serán entregados como parte del acuerdo.

En paralelo, las autoridades israelíes completaron la liberación de los casi 2000 prisioneros palestinos programados para ser liberados como parte del acuerdo, según informó el Servicio Penitenciario de Israel. En un comunicado, el organismo gubernamental indicó que los prisioneros fueron liberados hacia Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza.

Autobuses que transportan a palestinos liberados de cárceles israelíes frente al hospital Nasser en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 13 de octubre de 2025 OMAR AL-QATTAA� - AFP�

Cientos vitorearon cuando dos colectivos que transportaban a decenas de prisioneros liberados llegaron a Beitunia en la Cisjordania ocupada por Israel. Los hombres liberados, con la cabeza rapada, descendieron del colectivo haciendo señales de victoria con los dedos; algunos fueron levantados sobre los hombros de la multitud, mientras que otros se hundieron en sillas cercanas, exhaustos.

El discurso triunfal de Trump y un guiño a Irán

El presidente norteamericano, Donald Trump, se dirigió el lunes al parlamento israelí, donde aseguró que Tel Aviv no tiene más que lograr en el campo de batalla y que debe trabajar hacia la paz en Medio Oriente después de dos años de guerra contra Hamas y escaramuzas con Hezbollah e Irán.

Aunque la tregua mediada por Estados Unidos sigue siendo frágil, Trump parece decidido a aprovechar la oportunidad para buscar una esquiva armonía regional.

“Dentro de generaciones, esto será recordado como el momento en que todo comenzó a cambiar”, declaró el mandatario ante los legisladores israelíes, que lo recibieron como un héroe.

El presidente noerteamericano, Donald Trump, habla ante el parlamento de Israel, el lunes 13 de octubre de 2025 en Jerusalén Saul Loeb� - POOL AFP�

“Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que se puede ganar por la fuerza de las armas”, dijo Trump. “Han ganado. Quiero decir, han ganado. Ahora es el momento de traducir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio final de la paz y la prosperidad para todo Medio Oriente”.

Trump hizo incluso un gesto hacia Irán, donde bombardeó tres sitios nucleares durante la breve guerra del país con Israel a principios de este año, diciendo que “la mano de la amistad y la cooperación siempre está abierta“.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, conversa con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el parlamento de Israel, el Knesset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025 EVAN VUCCI� - POOL�

“Simplemente queremos vivir en paz”, dijo el republicano. “No queremos ninguna amenaza inminente sobre nuestras cabezas”.

El presidente norteamericano también utilizó su discurso ante el Knesset para instar al presidente israelí a indultar al primer ministro, Benjamin Netanyahu, por cargos de corrupción.

La cumbre de paz en Egipto

Varios líderes mundiales empezaron a llegar el lunes al complejo turístico de Sharm el-Sheikh para asistir a una cumbre copresidida por Estados Unidos y el país aniftrión, Egipto.

La reunión, que comenzará más tarde el lunes con Trump y el presidente de Egipto, Abdel Fatah al-Sisi, como copresidentes, pretende apoyar la implementación del alto el fuego entre Israel y Hamas y preparar el escenario para la más complicada fase siguiente, que requiere un arreglo de posguerra para Gaza. El líder de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, estará presente.

La oficina del presidente egipcio dijo que la cumbre aspira a “poner fin a la guerra” en Gaza e “inaugurar una nueva página de paz y estabilidad regional” en línea con la visión de Trump.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el emir de Catar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, al margen de la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh, el 13 de octubre de 2025 YOAN VALAT� - POOL�

Las dos partes del conflicto se vieron presionadas por Estados Unidos, países árabes y Turquía para acordar la primera fase del alto el fuego negociado en Qatar.

En marzo, Egipto propuso un plan posguerra para Gaza que permitiría a sus 2,3 millones de personas permanecer en el enclave. En ese momento, era una contrapropuesta a un plan de Trump para despoblar el territorio.

Varios líderes mundiales se reúnen al margen de la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh, en la ciudad resort egipcia del Mar Rojo, Sharm el-Sheikh, el 13 de octubre de 2025 SUZANNE PLUNKETT� - POOL�

Antes de la reunión, el ministro de egipcio de Exteriores dijo que también era crucial que Israel y Hamas implementaran completamente la primera fase del acuerdo para que las partes, con respaldo internacional, puedan comenzar negociaciones sobre la segunda fase.

Tel Aviv y el grupo terrorista no tienen contactos directos y no se espera que asistan a la cumbre. La oficina del primer ministro israelí dijo Netanyahu no viajará al lugar debido a una festividad judía.

El futuro de Gaza

El retorno de los prisioneros coincide con la vuelta a sus hogares que emprendieron miles de palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego la semana pasada.

En Gaza, la alegría por la pausa en los combates que comenzó el viernes pasado se ha visto atenuada por la magnitud de la destrucción que enfrentan muchos al regresar al norte. Muchos se desplazaron a pie hacia la ciudad de Gaza el sábado, pero los primeros informes describían una devastación generalizada en la zona.

Refugiados palestinos emprenden el regreso a la Ciudad de Gaza tras anunciarse el alto el fuego EYAD BABA� - AFP�

“La magnitud de la destrucción es realmente asombrosa”, dijo Olga Cherevko, vocera de la oficina humanitaria de las Naciones Unidas, quien visitó la ciudad esta semana. “Hay mucha gente moviéndose hacia el norte, hacia la ciudad de Gaza, y al llegar se encuentran con las ruinas donde antes estaban sus hogares, así que hay muchas emociones encontradas”, dijo la funcionaria.

Antes de la liberación de los rehenes el lunes, las tropas israelíes se retiraron a una línea que les deja el control del 53% de Gaza, en la que se supone la primera de tres fases de retirada según el plan de 20 puntos presentado por Trump.

En esta vista aérea, personas caminan entre la destrucción en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, el 11 de octubre de 2025 -� - AFP�

Una fuerza multinacional de alrededor de 200 soldados, supervisada por el Ejército estadounidense, vigilará el alto el fuego, según un alto funcionario de Estados Unidos. Se cree que la fuerza incluye tropas de Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, pero funcionarios norteamericanos han asegurado que no habrá fuerzas de su país en suelo gazatí.

Palestinos caminan entre edificios destruidos en la ciudad de Gaza, el domingo 12 de octubre de 2025 Jehad Alshrafi� - AP�

En su discurso ante el parlamento israelí, Trump prometió ayudar a reconstruir Gaza y urgió a los palestinos a “alejarse para siempre del camino del terror y la violencia”.

“Después de un tremendo dolor, muerte y dificultades, ahora es el momento de concentrarse en desarrollar a su pueblo en lugar de intentar derribar a Israel", agregó el presidente norteamericano.

Agencias AP, AFP y Reuters y diario The New York Times