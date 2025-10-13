Interrumpieron el discurso de Trump en el parlamento israelí: “¡Echen a este hombre!”

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaba en el Parlamento israelí -el Knesset- en el marco de la liberación con vida de los últimos veinte rehenes que tenía el grupo terrorista Hamas, su discurso fue interrumpido por una discusión entre algunos de los parlamentarios.

Por motivos que no quedaron claros, uno de los funcionarios legislativos comenzó a gritar e interrumpió las palabras del primer mandatario estadounidense. Rápidamente, las autoridades de la sala pidieron que fuera echado y los efectivos de seguridad lo retiraron en medio de forcejeos y aplausos del resto de los asistentes.

Noticia en desarrollo