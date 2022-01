De no creer: le donó un riñón a su suegra y al mes su novia se casó con otro

Un hombre contó en TikTok una desgarradora anécdota que en cuestión de horas se hizo viral en las redes sociales. Se trata de Uziel Martínez, un profesor de secundaria de una escuela de Baja California, quien nunca imaginó que su “triste historia de amor” iba a circular por todos los rincones del mundo.

“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó con otro al mes”, escribió Uziel en un video que musicalizó con el tema Favorite Crime, de Olivia Rodrigo, una de las canciones que utilizan los influencers para contextualizar la magnitud de una situación en esa red social. El video dura poco menos de 15 segundos, pero alcanzó los 16 millones de visualizaciones en pocos días. Un número inédito en esa plataforma.

Además, en un video que publicó el día después explicó que decidió contar lo sucedido como algo “sin importancia” para sus seguidores en un momento de ocio, pero que se encontró con que ya era viral, sumado a una ola de comentarios de gente que le brindaba su apoyo y se compadeció de él. “Tenía insomnio, no podía dormir y no tenía nada que hacer, así que grabé ese TikTok y no me había dado cuenta que se había hecho viral, hasta hace rato”, reconoció.

Le donó un riñón a su suegra y su novia lo dejó por otro

Sus seguidores comenzaron a empatizar con el profesor y levantarle el ánimo por aquel amor fallido. “Quite esa cara, compa. Ella perdió un gran compañero, siga adelante. Va a encontrar a la mujer perfecta que lo valore”, leyó Uziel sobre uno de los cientos de mensajes que le dejaron debajo del video.

Al responder eso, explicó: “De hecho yo estoy bien, estoy bien emocionalmente. Creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos; no somos amigos, pero tampoco nos odiamos. Yo solo lo hice por TikTok y no creí que esto se fuera a salir de control. Sigo adelante, mi vida sigue normal y ahorita no tengo ningún problema”.

El hombre explicó que está bien y que no le guarda rencor a su ex

Por otro lado, muchos usuarios le pidieron que “no vuelva a hacer” nada similar en un futuro por su bienestar. Y, también a modo de respuesta, señaló: “No se puede volver a hacer eso porque nada mas tenemos dos riñones y ya di uno, ahora me queda uno para mí. No se puede. Lo siento”.

Los comentarios de los internautas sobre el video del profesor

Cuando se conoció la historia, muchos usuarios comenzaron a dejarle mensajes de aliento al hombre y se solidarizaron con él, además de destacar el enorme gesto de amor que tuvo. “Si tenés solo un riñón cuidá mucho tu alimentación”; “Y te dice: solo me queda uno para mí”; “Es buena persona, lo amo”; “La vida misma y Dios se encargará de darles lo que les corresponda a cada uno. Obvio que vos esperás bendiciones abundantes”; “Se ve que eres un ser maravilloso. La vida te recompensará”; “Qué bueno que tengas tan buen humor, salvaste una vida. Quedate con esa buena acción”, fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron en TikTok.