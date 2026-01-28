Marco Rubio habló sobre la transición en Venezuela, entre guiños a Machado y advertencias al régimen chavista

WASHINGTON.- En su primera comparecencia pública ante una comisión del Senado desde la intervención militar que capturó a Nicolás Maduro, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó en una exposición de casi tres horas que Washington establecerá una presencia diplomática en Caracas “muy pronto”, le hizo un guiño a la líder opositora María Corina Machado -con quien se reunió luego- para integrarla a la transición y lanzó varias advertencias al régimen chavista.

Al responder preguntas de legisladores de la comisión de Relaciones Exteriores, en una audiencia por momentos acalorada, Rubio defendió la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela y se mostró confiado en seguir avanzando con la cooperación con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, aunque no con un cheque en blanco in eternum.

"At the end of the day, we are dealing with people over there that have spent most their lives living in a gangster paradise ... We are certainly better off today in Venezuela than we were four weeks ago, and I think, and hope, and expect that we will be better off in three… pic.twitter.com/JABFkHoBEB — Department of State (@StateDept) January 28, 2026

Al ser consultado por el senador demócrata Chris Murphy (Connecticut) sobre los plazos de la transición hasta que decante en una democracia e Venezuela, Rubio pidió analizar “otras transiciones” que “tomaron tiempo”.

“No puedo dar un plazo, pero no puede durar para siempre. Ni siquiera van cuatro semanas. Estaremos mejor en tres y seis meses. Le puedo dar una respuesta más clara cuando tengamos gente en el terreno, como un embajador. Pero queremos ver progreso rápido. Antes de esto [por la intervención norteamericana], eso estaba estancado. Es la primera vez en más de una década que vemos la posibilidad de una transición. No una garantía, pero una oportunidad", confió Rubio, que partió raudamente del Senado para su encuentro con Machado en el Departamento de Estado.

#AHORA | María Corina Machado (@MariaCorinaYA) llega a la sede del Departamento de Estado para su encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio (@SecRubio). pic.twitter.com/QpRniyWEkk — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 28, 2026

“¿Cuán rápido los venezolanos quieren volver a reconstruir Venezuela? Eso va a ser crítico aquí. El uso de la fuerza no se descarta. No tenemos la intención de usar la fuerza. Pero si surgiera una amenaza... La acción militar no es buena para las fases de recuperación y estabilidad, pero eso depende de ellos”, amplió el secretario de Estado, funcionario clave del andamiaje que la Casa Blanca ha montado para Venezuela, con la explotación de la industria del petróleo como uno de los ejes centrales.

Antes de su intervención, el jefe de la diplomacia norteamericana había enviado por escrito a la Cámara alta un documento en el que no descartaba “el uso de la fuerza” para obligar al régimen venezolano a colaborar con la administración Trump.

“Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando, ni tenemos la intención, ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento”, subrayó Rubio, que justificó la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, porque “era una situación insostenible y debía abordarse”.

“No destituimos a un funcionario electo. Destituimos a alguien que no fue electo, y que era un narcotraficante acusado en Estados Unidos”, respondió Rubio ante un planteo del senador republicano Rand Paul (Kentucky), con reparos a la intervención estadounidense.

NEW: Sec. Marco Rubio responds to Rand Paul for opposing the Venezuela arrest of Maduro.



RAND PAUL: We violated the Constitution, removed an elected official.



SEC. RUBIO: We did NOT remove an elected official. We removed an unelected, indicted DRUG TRAFFICKER. pic.twitter.com/Y1uM4I1C8K — Bruce Snyder (@realBruceSnyder) January 28, 2026

Más allá de los avances en la cooperación del régimen de Rodríguez, Rubio explicó por qué la oposición no tuvo un rol en esta etapa de la transición y le hizo un guiño a Machado, instalada en Estados Unidos desde su viaje a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca, hace dos semanas.

“Conozco a Machado desde hace 12 años, la realidad es esta. En este momento, la gente con las armas está con el régimen. Queremos un proceso de transición y recuperación donde María Corina pueda participar. Ella puede ser parte de una transición. Yo la respeto y el presidente también", señaló.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, habla con la prensa después de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington OLIVER CONTRERAS� - AFP�

Tras su encuentro con Rubio, Machado confió que son “horas y días decisivos para el futuro de Venezuela y del hemisferio occidental”, y que “la transición a la democracia tendrá lugar” porque tienen el respaldo de Estados Unidos y de las “democracias más importantes del mundo”.

También elogió a Rubio, quien -aseguró- es “sin lugar a duda una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio”.

“Venezuela estable y próspera”

Como ya había hecho en otras oportunidades, en las que describió un plan de fases para el país sudamericano, el secretario de Estado norteamericano insistió en que el objetivo final es alcanzar una transición que “permita tener una Venezuela amistosa, estable, próspera y democrática”, donde todos los sectores de la sociedad “estén representados en elecciones libres y justas”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el 28 de enero de 2026, en Washington. Mariam Zuhaib - AP

“Por cierto, se pueden tener elecciones todos los días. Pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si sus candidatos son destituidos sistemáticamente y no pueden presentarse a las urnas debido al gobierno, esas no son elecciones libres y justas. No lo lograremos en tres semanas. Tomará tiempo”, advirtió.

“No estoy aquí para decirles que esto vaya a ser fácil o sencillo. Lo que digo es que en casi cuatro semanas estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos que estaríamos”, aseguró el exsenador por Florida.

Presencia diplomática

Respecto a las relaciones entre Washington y Caracas, Rubio indicó que tienen “un equipo” en territorio venezolano que “está evaluando” la situación y que “muy pronto” podría reinstalarse la presencia diplomática. El vínculo entre ambos países está roto desde marzo de 2019, cuando la embajada fue cerrada.

El lunes, el gobierno norteamericano había notificado al Congreso que estaba dando los primeros pasos para posiblemente reabrir su embajada en Venezuela, con un contingente regular y creciente de personal temporal para llevar a cabo funciones diplomáticas “selectas”.

La presencia diplomática permitiría tener información en tiempo real e interactuar no solo con responsables del régimen, sino también con miembros de la sociedad civil y de la oposición, señaló el propio Rubio. La diplomática Laura Dogu, exembajadora en Nicaragua, será la responsable de esa misión diplomática, confirmó.

#Mundo | Marco Rubio: “Laura Dogu, quien fue embajadora de Estados Unidos en Nicaragua y Honduras, asumirá la dirección de la Unidad de Asuntos de Venezuela, inicialmente desde Bogotá y, posteriormente, desde Caracas. Creemos que muy pronto podremos abrir una presencia… pic.twitter.com/5orncTWrIV — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) January 28, 2026

Ante los senadores, Rubio también reveló que la administración Trump creó un “mecanismo a corto plazo” para financiar servicios claves del régimen venezolano, y que las autoridades se habían comprometido a comprar medicamentos y equipos “directamente a Estados Unidos”. Otra muestra de la estrecha colaboración entre Washington y Caracas.

“Se enfrentaban a una crisis fiscal. Necesitaban dinero urgente para financiar a los agentes de policía, a los trabajadores de salud y las operaciones diarias del gobierno”, dijo Rubio, quien detalló que el dinero provendría del petróleo venezolano sancionado, vendido a precios de mercado. “Parte de lo recaudado se destinará a financiar una auditoría para garantizar que el dinero se gaste de esa manera, y se presentará mensualmente un presupuesto con los fondos que necesitamos”, añadió.