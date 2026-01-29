La Asamblea de Venezuela aprueba flexibilizar el control estatal de la industria petrolera

CARACAS.– La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad la reforma parcial de la ley de hidrocarburos que reduce el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas. La ley debe crear oportunidades para la inversión extranjera y permitir el reconocimiento del arbitraje internacional en las disputas de inversión.

La reforma de la ley, que entrará en vigor cuando sea promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y publicada en la Gaceta Oficial, se produjo casi cuatro semanas después de que las fuerzas militares de Estados Unidos capturaran al dictador Nicolás Maduro en un audaz operativo en Caracas y lo trasladaran a Nueva York.

“Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, celebró el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la nueva mandataria.

El gobierno de Donald Trump mantiene sus esfuerzos por asumir el control de las exportaciones de productos petroleros venezolanos para asegurar, según dice, que beneficien al pueblo venezolano, así como vigorizar la alicaída industria atrayendo inversión extranjera.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al presidente de PDVSA, Héctor Obregón ZULIMAR CAMPOS� - Venezuelan Presidency�

Estados Unidos alivió al mismo tiempo algunas de las sanciones vigentes, contribuyendo así al nuevo entorno. El Tesoro emitió una licencia general que autoriza las transacciones que involucran al gobierno de Venezuela y PDVSA que son “ordinariamente incidentales y necesarias para el levantamiento, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano, incluida la refinación de dicho petróleo, por una entidad estadounidense establecida”.

Blindado contra juicios

Trump recientemente firmó una orden ejecutiva que tiene el objetivo de garantizar que los ingresos por la venta de petróleo venezolano permanezcan protegidos contra su uso en procedimientos judiciales de sus acreedores.

La ley busca impulsar el incremento en la producción de petróleo y flexibilizar el pago directo de regalías al gobierno de Venezuela. El inversor asumirá el costo operativo y los riesgos de la financiación.

El gobierno de Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al país. Algunas de estas compañías perdieron inversiones cuando el chavismo promulgó la ley vigente hace dos décadas para favorecer a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Rodríguez ha dicho repetidamente que la ley será “respetuosa” de la soberanía del país, dejando en claro que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado venezolano. Es “una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”, aseguró.

La refinería Billings de Exxon Mobil, en Billings, Montana. La reforma venezolana busca atraer la inversión de los gigantes petroleros estadounidenses.

A solicitud de la presidenta encargada, los legisladores venezolanos habían comenzado a debatir la reforma de la ley, subrayando el objetivo de crear condiciones para atraer la inversión extranjera de nuevo al país.

Rodríguez dijo hace unas semanas que el dinero procedente de las ventas de petróleo se destinaría hacia dos fondos soberanos: uno para apoyar los servicios de salud y otro para fortalecer la infraestructura pública, incluida la red eléctrica.

Los hospitales del país están tan mal equipados que a los pacientes se les pide que proporcionen los suministros necesarios para su atención, desde jeringas hasta tornillos quirúrgicos. También deben pagar por los análisis de laboratorio e imagen en hospitales privados.

El jefe de la diplomacia norteamericana, Marco Rubio, había anunciado el miércoles que el gobierno de Trump permitiría que Venezuela empezara a vender pronto petróleo, y que esos ingresos estarán dedicados en un principio a cubrir los costos de servicios estatales básicos como la policía y la atención médica y estarán sujetos a la supervisión de Washington.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declara ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado Mariam Zuhaib - AP

Estados Unidos retendrá el control a corto plazo de los fondos para garantizar que se utilicen para estabilizar a Venezuela, añadió Rubio en sus declaraciones ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

“Esos fondos se depositarán en una cuenta que estará bajo nuestra supervisión”, declaró Rubio, y agregó que el Departamento del Tesoro controlaría el proceso. Venezuela, señaló, “gastará ese dinero en beneficio del pueblo venezolano”.

Rubio ofreció así una nueva perspectiva sobre cómo Estados Unidos planea manejar la venta de decenas de millones de barriles de petróleo de Venezuela -que tiene las mayores reservas de crudo a nivel- y supervisar hacia dónde fluye el dinero.

Después de su operación para capturar a Maduro, Estados Unidos ha estado trabajando para influir en los próximos pasos del país caribeño a través de sus vastos recursos petroleros.

Estados Unidos no subsidiará inversiones en la industria petrolera de Venezuela, aseguró Rubio, y únicamente supervisará la venta de petróleo sancionado como un “paso interino”.

“Esto es simplemente una forma de dividir los ingresos para que no haya un colapso sistémico mientras trabajamos en esta recuperación y transición", explicó.

Agencias AP y AFP