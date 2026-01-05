Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela y dijo que Maduro es un “rehén” de EE.UU.

CARACAS.– Delcy Rodríguez juró este lunes como la presidenta interina de Venezuela en el Parlamento en Caracas –la Asamblea Nacional– dos días después del operativo norteamericano que dejó acéfalo al régimen chavista con la captura de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, trasladados a Estados Unidos para ser juzgados por narcotráfico y y terrorismo, entre otros delitos.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo Rodríguez en su juramento. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”, agregó la presidenta interina.

Aunque en un primer momento Rodríguez se mostró hostil con el gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, al rechazar la injerencia extranjera e insistir en que Maduro seguía siendo el presidente legítimo de Venezuela, el domingo por la noche la mandataria interina aseguró estar dispuesta a cooperar con Washington, en lo que podría ser un cambio radical en las relaciones entre los gobiernos adversarios.

Rodríguez -que en Instagram ya cambió su perfil a “presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela- se desempeñó como segunda de Maduro desde 2018, supervisando gran parte de la economía de Venezuela, un país dependiente del petróleo, y su temido servicio de inteligencia, y estaba en la línea de sucesión presidencial.

La mandataria forma parte de un grupo de altos funcionarios en la administración de Maduro que ahora parece controlar Venezuela, mientras Trump y otros miembros del gobierno norteamericano dicen que presionarán al gobierno para que se alinee con su visión para la nación rica en petróleo.

El sábado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le ordenó asumir el papel de presidenta interina, y la líder fue respaldada por el Ejército.

La mayoría chavista en la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, que también se instaló el lunes, gritó “¡Vamos Nico!” en apoyo a Maduro. El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario depuesto, dio su “apoyo incondicional” a la presidenta interina.

Presidenta interina

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela otorgó a Rodríguez un plazo inicial de 90 días, de conformidad con el Artículo 234 de la Constitución. Este plazo podrá prorrogarse por tres meses más si así lo aprueba la Asamblea Nacional.

El Tribunal Supremo evitó pronunciarse de fondo sobre la naturaleza definitiva de la ausencia de Maduro, dejando esa evaluación abierta para evitar tener que declarar la vacancia total, la cual, según el texto constitucional, habría exigido la celebración de elecciones presidenciales en un plazo de 30 días.

En su sentencia, la Sala Constitucional introdujo el concepto de “ausencia forzosa”, un término no expresamente previsto en la Constitución, pero que el Tribunal utiliza para justificar una medida cautelar.

El Tribunal Supremo calificó la captura de Maduro como “secuestro” y sostuvo que esta situación constituye un caso de fuerza mayor, sin que ello implique, al menos por ahora, una declaración formal de ausencia temporal o total.

“El objetivo es garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación”, declara la sentencia, especificando que no sustituye las competencias de otros poderes del Estado, en particular las de la Asamblea Nacional.

El Artículo 234 de la Constitución establece que las ausencias temporales del Presidente serán compensadas por el vicepresidente por un máximo de 90 días, prorrogables por un período igual. Si la ausencia se extiende más allá de este período, el Parlamento decide si se trata de una vacante permanente.

La Constitución solo reconoce ausencias absolutas: fallecimiento del Presidente, su renuncia, su destitución por sentencia del Tribunal Supremo, incapacidad física o mental permanente, abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional o revocación popular de su mandato.

La captura en el extranjero no se incluye en estas circunstancias, lo que explica el vacío legal que el Tribunal Supremo intenta llenar mediante interpretación constitucional.

“Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, informó la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, al leer un comunicado transmitido de forma obligatoria en radio y televisión.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia se tomó “vista la agresión militar extranjera suscitada” y “que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros”, añade el texto.

A favor de Maduro

Los parlamentarios coreaban la consigna en favor a Maduro en el inicio de la sesión en el Palacio Legislativo, donde los nuevos diputados juraron para un nuevo período de cinco años.

Como sucede hace años, por distintas maniobras del oficialismo, la alianza de partidos que apoyan a Maduro tiene mayoría absoluta en el Parlamento con 256 de un total 285 diputados.

“Ha sido secuestrado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por parte del gobierno de Estados Unidos en un ataque bárbaro, artero, y cobarde, de corte fascista”, dijo el oficialista Fernando Soto Rojas, director de debates por ser el legislador de más edad.

“El imperialismo yanqui (es el) enemigo principal y fundamental del pueblo venezolano, de la región y del mundo”, añadió. “El señor Trump pretende ser fiscal, juez y policía del mundo. Desde la Venezuela bolivariana, les decimos: no podrán”, insistió el diputado.

En paralelo, el Parlamento reeligió a Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, como jefe del Poder Legislativo durante la instalación de la nueva directiva. El parlamentario es también principal negociador del gobierno. Fue escogido para un nuevo periodo por mayoría en el Parlamento, controlado por el oficialismo.

Después de asumir, Rodríguez prometió recurrir a “todos los espacios” para “traer de vuelta” a Maduro. Su hermana lo designó como jefe de una comisión que buscará la liberación del mandatario depuesto y de su esposa.

“Mi función principal en los días por venir (...) como presidente de esta Asamblea Nacional será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente”, dijo Rodríguez ante el Poder Legislativo.

El “vamos Nico” fue una consigna repetida en la campaña electoral de 2024 de Maduro, cuya reelección fue desconocida por la oposición, Estados Unidos y amplios sectores de la comunidad internacional.

