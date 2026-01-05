Nicolás Maduro comparece por primera vez ante un tribunal de Nueva York en la causa por narcotráfico

NUEVA YORK.– El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, dos días después su captura en Caracas en una audaz operación militar de Estados Unidos.

Alrededor de las 7.15 hora local (9.15 en la Argentina), una caravana que transportaba a Maduro y a su mujer, Cilia Flores, salió de la cárcel donde se encuentra detenido, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, rumbo a un campo deportivo cercano donde lo esperaba un helicóptero.

En imágenes aéreas de televisión se puede ver a Maduro bajando de una camioneta y dirigiéndose lentamente hacia el helicóptero bajo la vigilancia de un guardia armado. Poco después, el derrocado líder chavista llegó a Manhattan para comparecer en el Tribunal Federal del Bajo Manhattan.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, en asociación con grupos violentos, como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y el Tren de Aragua de Venezuela.

Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas durante intensos ataques militares estadounidenses el sábado por la madrugada, que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Maduro ha negado durante mucho tiempo todas las acusaciones, alegando que eran una máscara para los planes imperialistas sobre el petróleo venezolano.

Maduro será presentado ante un juez al mediodía hora local (14 en la Argentina). En la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo “Nicolasito”, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

La comparecencia podría ser breve. Se espera que Maduro y Flores se declaren inocentes, y es casi seguro que el juez que preside el caso, Alvin K. Hellerstein, ordenará su detención. Podría pasar más de un año antes de que se constituya un jurado para evaluar las pruebas en su contra.

Es probable que este lunes el juez aborde la cuestión de la prisión preventiva y, dadas las circunstancias, es casi seguro que ordenará que los acusados ​​permanezcan detenidos sin fianza en espera de juicio. La defensa también puede plantear inquietudes sobre las condiciones en el Centro de Detención Metropolitano, una problemática cárcel que ha albergado a otros detenidos de alto perfil. Y el juez preguntará a los fiscales y a los abogados defensores cuánto tiempo necesitarán para prepararse para el juicio.

Según señala The New York Times, el enjuiciamiento de un líder de una nación soberana, capturado de su país en una operación militar, probablemente dará lugar a argumentos que rara vez se escuchan en un tribunal estadounidense. Los abogados de Maduro podrían impugnar, por ejemplo, la legalidad de su arresto y deportación a Estados Unidos. También podrían argumentar que, como líder de Venezuela, goza de inmunidad procesal.

La acusación formal publicada el sábado acusa al Maduro de conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína, entre otros cargos y a su mujer, de conspiración para traficar cocaína. Los cargos podrían implicar severas penas. Los cargos se derivaron de una larga y exhaustiva investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Estados Unidos, “a cargo”

El presidente Donald Trump insistió este domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolanas encabezadas por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

La nueva líder, exvicepresidenta de Maduro, dijo el domingo por la noche que estaba lista para cooperar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

“Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido”, dijo Rodríguez tras encabezar el primer consejo de ministros desde el derrocamiento de Maduro.

El gobierno Trump dice que está dispuesta a trabajar con el resto del gobierno de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo.

“No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida”, expresó Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le consultaron si había conversado con Rodríguez.

Al pedirle que aclarara que quería decir, Trump respondió: “Significa que nosotros estamos a cargo”.

