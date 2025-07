Se hospedó en el edificio “más peligroso del mundo” y se volvió viral al contar su experiencia

En los últimos días, el creador de contenido español Marc Vilas compartió un nuevo video en su canal de YouTube, en el que mostró la terrible experiencia que vivió durante su viaje a Hong Kong y las razones por las que terminó en el hospital. De acuerdo con lo expresado por el influencer su llegada a la ciudad coincidió con la celebración del Año Nuevo Chino, por lo que los hoteles estaban totalmente ocupados y tuvo que alojarse en las Chungking Mansions, un complejo residencial enorme, dividido en cinco bloques y con condiciones sanitarias decadentes.

Marc Vilas contó su experiencia en Hong Kong

En la grabación se puede observar que en las instalaciones de los edificios, las personas deben convivir con ratas, chinches y basura. Además, las torres están conectadas por pasillos y calles que aumentan la inseguridad. A pesar de ello, el youtuber mencionó que en esta zona viven y trabajan alrededor de 4 mil ciudadanos. “Es uno de los lugares más densos y caóticos de Hong Kong”, señaló el español, haciendo referencia a que allí se encuentran negocios de todo tipo, especialmente relacionados con actividades ilegales.

Marc Vilas estuvo 40 días en Hong Kong y al regresar a España tuvo que ser internado de urgencia (Foto: Redes Sociales)

¿Por qué Marc Vilas terminó en el hospital?

“Horrible, una desagradable experiencia”, así fue como el creador de contenido describió su viaje al territorio asiático, ya que luego de permanecer 40 días allí tuvo que regresar a España para ser tratado en un centro médico por una infección bacteriana. En su relato, el youtuber explicó que no contaba con un seguro de viaje y que por más de dos semanas evitó ir a un hospital porque pensó que sus afecciones desaparecerían solas y sin asistencia profesional.

“Me encuentro supermal. Tengo las orejas rojas, me arden y el bulto no para de crecer”, agregó el joven en el clip, mientras mostraba una extraña protuberancia en el vientre, que le provocaba mucho dolor y era del tamaño de una pelota de golf. En la publicación, destacó que el repentino regreso a su país de origen se dio tras buscar los síntomas que padecía en Internet y encontrar que su condición podría empeorar y causarle consecuencias severas para el resto de la vida.

Tan pronto como el creador de contenido llegó a Barcelona, buscó ayuda médica de urgencia y los especialistas le indicaron que tenía una afección por la bacteria Staphylococcus aureus, la cual tuvo que ser tratada de manera quirúrgica y con fármacos.“Si alguna vez me vuelvo a Hong Kong y me vuelvo a alojar en las Chungking Mansions, llevaré una flauta para ser el encantador de ratas”, comentó el hombre en su video con respecto a las condiciones insalubres en las que tuvo que dormir.

*Por Stephany Guzmán Ayala