Desopilante video: una ardilla se "emborracha" por comer peras fermentadas

Las ardillas suelen alimentarse de frutos secos y semillas, pero también pueden ser convidadas con algunas frutas. Una mujer de Minesota, EE.UU., no se dio cuenta de que le estaba dando a su visitante del jardín una fruta en mal estado. El cómico resultado quedó registrado en un video

En pleno otoño boreal, una mujer de Minesota, en Estados Unidos, grabó un espectáculo inusual que le ofreció la naturaleza. Con su celular registró el momento en el que una ardilla gris oriental (Sciurus carolinensis) lucía como si estuviera borracha producto de haber ingerido frutas en mal estado.

Katy Morlok, una vecina de Inver Grove Heights, no lograba salir de su asombro al notar el particular comportamiento de la ardilla. El roedor comió unas peras que, al parecer, no estaban en muy buen estado.

Como publica el portal Fox 5, la mujer se tomó como hobby durante la pandemia de coronavirus alimentar a las ardillas mientras trabaja desde su hogar. Pero en ningún momento se imaginó que las peras causarían semejante efecto.

El momento en el que la adrilla se "emborracha" con las peras.

Morlok filmó el video y lo compartió en las redes sociales. En las imágenes, que no tardaron en volverse virales, se puede ver a la ardilla haciendo movimientos cómicos, como si estuviera todo el tiempo a punto de caer.

La hilarante escena tuvo lugar a finales de noviembre de este año. Pese a tener solo un minuto de duración, el video de la ardilla "borracha" fue comentado, celebrado y compartido por los internautas.