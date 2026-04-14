Detuvieron en Francia a un hombre por mantener encerrado a su hijo de nueve años en una camioneta por 16 meses

MULHOUSE.- Un hombre de 43 años quedó detenido tras haber mantenido encerrado en una furgoneta a su hijo de nueve años durante 16 meses. El hecho ocurrió en Hagenbach, una localidad de apenas 800 habitantes situada en el sueste de Francia. El menor fue encontrado el lunes por la policía local gracias a una vecina que alertó a las autoridades por “ruidos de un niño” provenientes del vehículo.

La Policía detuvo al hombre, cuya identidad no trascendió, quien reconoció haber mantenido a su hijo secuestrado y sin cuidados. El niño fue hallado en “posición fetal, desnudo, cubierto con una manta y rodeado de basura y excrementos”, según informó el diario francés Le Monde, citando a Nicolas Heitz, el fiscal del municipio de Mulhouse, a 20 kilómetros de Hagenbach.

La furgoneta fue encontraba estacionada en el patio de un predio de viviendas, durante la requisa policial. Las autoridades manifestaron que el joven “estaba pálido y desnutrido”, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital de Mulhouse, donde quedó internado y bajo tratamiento médico.

Otra imagen del exterior del domicilio donde habitaba el hombre de 43 años

A partir de la reconstrucción que hizo el medio francés de las declaraciones de Heitz, el hombre de 43 años aseguró haber metido a su hijo dentro de la furgoneta desde noviembre de 2024 “para protegerlo”.

Según el padre, su actual pareja -que no es la madre del niño-, una mujer de 37 años, quería internar al menor de edad en un hospital psiquiátrico. “Pero ninguna prueba médica respaldaba que el niño tenga problemas psiquiátricos”, aclaró el fiscal.

Además de ambos adultos, el menor convivía con sus hermanas: una de 10 y la otra de 12 años. Luego de realizar sus declaraciones ante la justicia, el hombre fue detenido.

Hagenbach es una localidad rural de 800 habitantes y, según indicaron testigos del caso a Le Monde, "muy pacífica"

También a partir del relato del fiscal Heitz, Le Monde consignó lo que le dijo el menor de edad a las autoridades. “La pareja de mi papá ya no me quería en el apartamento y quería internarme en un hospital psiquiátrico. Pero mi papá me encerró para evitar eso”, sostuvo el menor.

La investigación en curso arrojó que el menor de edad registró su última ducha a finales de 2024. En el interior del vehículo había mucha ropa y tenía botellas de plástico para orinar y bolsas de basura para defecar.

“Hace cuatro o cinco años vivíamos con nuestro padre, porque nuestra madre tiene problemas psicológicos”, relató la menor de 12 años, quien detalló que su hermano “estaba matriculado en primer grado de primaria en Mulhouse hasta el curso escolar 2023-2024″.

La localidad tiene apenas 800 habitantes

Entre los testimonios recogidos por Le Monde, varios de los vecinos de la familia coincidieron en el mismo sentimiento: “El niño desapareció de la noche a la mañana”.

Según confirmó Le Monde, el hombre fue acusado de “arresto, secuestro, retención indebida o detención arbitraria de menores de 15 años y de privación de cuidados o alimentos que comprometieron la salud de un menor de 15 años” por parte de un ascendiente.

A su vez, la pareja del padre también fue acusada de “no prestar auxilio a un menor de 15 años en peligro”, y de no denunciar “malos tratos, privaciones, agresiones o abusos sexuales”, según declaró el magistrado en un comunicado.