Devastador incendio en Hong Kong: con 128 muertos, investigan por qué fue tan letal y ya hay 11 detenidos

HONG KONG.– El número de muertos en el peor incendio de Hong Kong en casi 80 años aumentó a 128 después de que los bomberos encontraran decenas de cuerpos más durante una búsqueda intensiva, mientras unas 200 personas siguen desaparecidas en el complejo de viviendas arrasado por las llamas, según informó el viernes el jefe de seguridad de la ciudad. El funcionario aseguró además que las alarmas contra incendios de los edificios no habían funcionado correctamente.

El fuego que afectó el miércoles por la tarde a Wang Fuk Court, un complejo de ocho torres de 32 plantas en el distrito septentrional de Tai Po, llega después de un año quejas por parte de los residentes sobre los peligros de incendios ocasionados por las obras de renovación en curso, ahora bajo investigación de las autoridades.

El humo se eleva tras un incendio en Wang Fuk Court, un complejo residencial en Hong Kong, el miércoles 26 de noviembre de 2025 Chan Long Hei - AP

El complejo residencial, que alberga a más de 4600 personas, estaba cubiertos de andamios de bambú y malla verde debido a unas obras de renovación. No está claro cuántas personas podrían estar todavía dentro de los edificios, que tenían casi 2000 apartamentos.

"No descartamos la posibilidad de que se encuentren más cadáveres cuando la policía entre en el edificio para realizar investigaciones detalladas", dijo en rueda de prensa el jefe de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, quien añadió que solo se había identificado a 39 de los fallecidos.

Las labores de rescate ya habían concluido y al menos 79 personas, entre ellas 12 bomberos, resultaron heridas, añadió.

Un hombre observa las secuelas del incendio que arrasó el complejo residencial Wang Fuk Court, en Hong Kong, el 28 de noviembre de 2025 DALE DE LA REY� - AFP�

La policía ya había detenido a tres responsables de la empresa constructora sospechosos de homicidio involuntario por utilizar materiales inseguros, como planchas de espuma inflamable para bloquear las ventanas. La agencia anticorrupción de Hong Kong, por su parte anunció el viernes ocho detenidos más por el incendio.

"Nuestro objetivo ahora es asegurarnos de que la temperatura disminuya en el edificio y, una vez que todo se considere seguro, la policía recogerá pruebas y llevará a cabo nuevas investigaciones", declaró Tang.

El incendio se declaró completamente extinguido el viernes por la mañana.

El peor incendio en décadas

El infierno se desató a media tarde del miércoles en una de las ocho torres del complejo, saltando rápidamente de una a otra mientras el andamiaje de bambú cubierto con redes para renovaciones se incendiaba hasta que siete edificios quedaron envueltos.

Más de 1000 bomberos tardaron unas 24 horas en controlar las llamas, y casi dos días después, el humo seguía saliendo de los esqueletos carbonizados de los edificios debido a ocasionales rebrotes. En total, 2300 bomberos y personal médico participaron en la operación.

Andy Yeung, director de los bomberos, dijo que los primeros en responder encontraron que algunas alarmas de incendio en el complejo no funcionaban y que podría haber consecuencias legales.

Bomberos cerca de la escena tras los mortales incendios en Wang Fuk Court, en Hong Kong, el viernes 28 de noviembre de 2025 Chan Long Hei� - AP�

La mayoría de las víctimas se encontraban en los dos primeros edificios que se incendiaron, dijo a los periodistas Derek Armstrong Chan, subdirector del Servicio de Bomberos.

Mientras los bomberos contenían el fuego el viernes, las familias tenían la difícil tarea de ver las fotografías de los muertos tomadas por los equipos de rescate para intentar identificarlos.

Un residente, que no quiso ser identificado, dijo que la esposa de un amigo estaba entre las personas con paradero desconocido.

27 de noviembre de 2025, Hong Kong: Residentes locales y voluntarios distribuyen suministros de emergencia en un complejo cercano a Wang Fuk Court Daniel Lai� - SOPA Images via ZUMA Press Wire�

“Racionalmente hablando, significa que no hay esperanza”, dijo. “Pero aún hay que encontrar los cuerpos, ¿no? A ver si los han encontrado (...). Es demasiado triste. Cuando se trata de gente que conoces, es aún más doloroso”.

El jefe de Seguridad Tang dijo que algunos de los cuerpos encontrados estaban tan quemados que aún no han podido ser identificados y que la investigación sobre el incendio duraría al menos de tres a cuatro semanas.

El incendio es el más mortífero de Hong Kong desde 1948, cuando 176 personas murieron en el incendio de un almacén.

Un año de quejas

Las personas que vivían en Wang Fuk Court, en el norte de Hong Kong, habían expresado preocupaciones sobre las actividades de mantenimiento en septiembre de 2024, incluyendo la posible inflamabilidad de la malla verde protectora que los contratistas habían utilizado para cubrir los andamios de bambú instalados alrededor de los edificios, dijo un portavoz del Departamento de Trabajo de la ciudad en un correo electrónico a Reuters.

Las autoridades les dijeron a los residentes del complejo que enfrentaban “riesgos de incendio relativamente bajos” después de las quejas, informó el mismo departamento.

Residentes desplazados en un refugio improvisado cerca de la escena del incendio, en Hong Kong, el 28 de noviembre de 2025 PETER PARKS� - AFP�

La oficina revisó la certificación de seguridad de la malla, que se utilizaba como red para evitar la caída de escombros, y comunicó a los residentes que el “rendimiento retardante de llamas” del material cumplía con los estándares, dijo la agencia, que ayuda a hacer cumplir las normas de construcción establecidas por el Departamento de Edificación.

Sin embargo, la policía de Hong Kong informó el jueves que las paredes exteriores de los edificios del complejo “tenían redes protectoras, membranas, lonas impermeables y láminas de plástico que se sospecha no cumplían con las normas de seguridad contra incendios”.

Un cuerpo es trasladado a un vehículo tras el incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en Hong Kong, el 28 de noviembre de 2025 PETER PARKS� - AFP�

Aunque no se ha determinado la causa exacta del incendio, sí está claro que el fuego se propagó rápidamente a través del sistema de andamios exteriores, dijo Jiang Liming, experto en seguridad contra incendios de la Universidad Politécnica de Hong Kong, quien revisó imágenes en video del siniestro.

Nuevas detenciones

La agencia anticorrupción de Hong Kong informó el viernes que arrestó a ocho personas por presunta corrupción en torno a las obras de restauración del complejo.

Flores cerca de la escena tras los mortales incendios en Wang Fuk Court, el viernes 28 de noviembre de 2025, en Hong Kong Chan Long Hei� - AP�

Los siete hombres y una mujer, de entre 40 y 63 años, incluyen subcontratistas de andamios, directores de una empresa consultora de ingeniería y gerentes de proyecto que supervisaban la renovación, indicó la Comisión Independiente contra la Corrupción en un comunicado.

La agencia también registró sus oficinas el viernes y confiscó documentos relevantes y registros bancarios. La investigación sobre posible corrupción en el proyecto de renovación se inició el jueves, después de que estallara el incendio fatal.

Esta semana, la policía ya había detenido a dos directores y a un consultor de ingeniería de Prestige Construction, una empresa identificada por el gobierno de realizar tareas de mantenimiento en Wang Fuk Court.

Escena del incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 28 de noviembre de 2025 PHILIP FONG� - AFP�

Los tres hombres -los directores y un consultor de ingeniería de una constructora- fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario, y la policía dijo que los líderes de la empresa eran sospechosos de negligencia grave.

“Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa incurrieron en graves negligencias, lo que condujo a este accidente y provocó que el fuego se propagara sin control, causando importantes víctimas”, dijo el jueves la superintendente de policía Eileen Chung.

El Secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, el viernes 28 de noviembre de 2025, en esa ciudad Chan Long Hei� - AP�

Prestige, que obtuvo un contrato de renovación del complejo por 42,4 millones de dólares en enero de 2024, no respondió a llamadas repetidas. Se bajaron persianas metálicas sobre la entrada de la oficina de Prestige cuando un periodista la visitó el viernes por la mañana.

Al ser consultada sobre la revisión de la certificación de seguridad de la malla por parte del Departamento de Trabajo, la policía de Hong Kong se remitió a un comunicado del jueves en el que indicó que “reuniría pruebas y llevaría a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa del incendio” una vez que este fuera completamente extinguido.

Personas se retiran tras identificar cuerpos, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 28 de noviembre de 2025 PHILIP FONG� - AFP�

El Departamento de Trabajo dijo a Reuters que, al informar a los residentes que enfrentaban bajos riesgos de incendio mientras se evitaban procesos como la soldadura, no se estaba ignorando la existencia de posibles peligros. También señaló que había recordado al contratista la necesidad de implementar medidas de prevención de incendios.

La agencia agregó que había realizado 16 inspecciones de seguridad en Wang Fuk Court entre julio de 2024 y noviembre de 2025.

Ahora, las autoridades planearon inspecciones inmediatas de las urbanizaciones que están siendo sometidas a renovaciones importantes para garantizar que el andamiaje y los materiales de construcción cumplan con los estándares de seguridad.

Agencias AP, AFP y Reuters