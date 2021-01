En televisión, dijo que espera que los acuerdo con el FMI no limiten las tareas del Gobierno ni de los jueces Fuente: Archivo

Ayer, en su programa de televisión Con el mazo dando, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, puso en duda la libertad de acción del gobierno argentino y de su Justicia debido a la deuda que en país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y para hacerlo, habló esta vez sobre el caso de la joven venezolana de 18 años que denunció haber sido drogada y violada en una entrevista de trabajo en el barrio de Balvanera, ciudad de Buenos Aires, el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente lamentó lo ocurrido y dijo: "Ojalá que el gobierno argentino y la Justicia puedan cumplir con el rol que les corresponde, que no se lo impidan los tratados con el FMI, ojalá".

Así, en la emisión número 328 de su programa, la mano derecha de Nicolás Maduro volvió a poner en duda el accionar del presidente Alberto Fernández, a quien ya había criticado en el pasado.

"Fue drogada y violada por el dueño de la empresa. Ella logró avisar a su mamá, a su familia, agarraron al tipo y lo pusieron en libertad porque no tiene antecedentes. La jueza del caso tiene antecedentes como cómplice de agresores misóginos", agregó Cabello. "Fue premeditado. Porque si la drogaron es: te espero, te drogo, te violo. Él estaba preparado para violarla".

Con esta alusión a un supuesto condicionamiento del Presidente a manejarse con libertad por la deuda económica contraída, el chavismo continúa con sus agresiones, aunque esporádicas, a Fernández, uno de los pocos en la región que no condena ni tilda de dictadura al gobierno bolivariano.

En diciembre del año pasado, Cabello volvió a referirse a la situación nacional y expresó también en su programa semanal, que se emite en la televisión pública de Venezuela: "El presidente de la Argentina es así como tibio, no sé, ¿verdad? De tibio pa' frío. Cuidado si frío nada más. Pero no es Macri, al menos. ¡O uno cree que no es Macri! Uno lee algunas cosas y dice: ¿Dios, para dónde van? Ojalá que se encuentren con Kirchner, con la fuerza de Néstor Kirchner".

Antes, tras la victoria en 2019 de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, el líder chavista había dicho: "Hubo elecciones en la Argentina. Yo me alegro mucho por el esfuerzo del pueblo argentino y por el valor. Ojalá, Dios querido no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él".

Diosdado Cabello habló de la venezolana que fue violada en Balvanera y puso en duda a la Justicia 02:03

Video

El caso

El hecho denunciado se registró el sábado cerca de las 14, cuando la denunciante fue citada para realizar una entrevista laboral que había coordinado días antes por la red social Facebook. Aparentemente, el acusado le pidió cenar el viernes para así "poder hablar sobre el trabajo", propuesta que fue rechazada por la joven, quien finalmente arregló presentarse el sábado por la mañana en un local de la calle Paso.

Según el relato de la víctima, durante la jornada de trabajo, el acusado, identificado por la Policía como Irineo Humberto Garzón Martínez, le ofreció varias veces "un vaso de gaseosa o de jugo" que finalmente aceptó cerca del mediodía. Tras beber un vaso de agua comenzó a sentirse mareada, por lo que le envió un mensaje a su hermana explicándole la situación, de acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias Télam.

"Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada", expresó en el mensaje que le envió a través de WhatsApp y agregó la dirección en dónde se encontraba. Tiempo después la Policía ingresó al local, encontró a la joven en el fondo del comercio y el acusado estaba vistiéndola y poniéndole los pantalones.

