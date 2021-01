La Policía de la Ciudad, en la puerta del local de Paso 693, donde rescataron a una chica venezolana que había sido drogada y abusada sexualmente

Los abogados de la joven venezolana de 18 años que fue drogada y abusada sexualmente durante su primer día de trabajo en un local de la zona del Once pedirán a la Justicia jueza que detenga nuevamente a Irineo Humberto Garzón Martínez, el acusado. Además solicitarán el cambio de carátula, de abuso sexual simple a abuso sexual con acceso carnal -que no es excarcelable- y reclamarán que se refuerce la seguridad de la víctima, dado que el presunto abusador sigue libre. También se convocó a una concentración, mañana a la mañana, en la puerta del local donde ocurrió la vejación, en Paso 693, Balvanera, mientras se espera a que la Justicia reciba el resultado de los peritajes realizados para determinar qué tipo de sustancia fue usada para doblegar la voluntad de la chica y someterla al ultraje.

Pablo Baqué, abogado de la joven, explicó a LA NACION: "Creo que la fiscalía coincide con nosotros en que hay que revocar la excarcelación y cambiar la carátula, porque nosotros hemos constatado las lesiones que tiene y es un abuso con acceso carnal". Actualmente la causa está caratulada como "abuso sexual simple" y quedó a cargo de la jueza en lo Criminal y Correccional N°15, Karina Zucconi, quien imputó a Garzón Martínez por el delito de "abuso sexual simple" y le concedió la libertad bajo juramento por ausencia de antecedentes penales.

"De alguna manera entendió que no había riesgos procesales para dar una excarcelación inmediata, pero nosotros creemos que sí existen esos riesgos, como por ejemplo la fuga, porque el hecho ya está consumado", había manifestado hoy por la mañana a la prensa en la puerta del lugar donde ocurrió el hecho.

La representación legal de la joven pedirá como medida anticipatoria una consigna policial, dado que el acusado posee toda la información personal de la víctima. "Ella está lastimada y escondida porque tiene miedo, pues este hombre está suelto y tiene su currículum con sus datos, los teléfonos y su dirección. Es de locos que la víctima se tenga que esconder y que el violador ande suelto", afirmó Baqué.

Acerca de los peritajes, el letrado sostuvo: "Lo único que se hizo fue un informe de un médico forense, pero aún no están los estudios pedidos por la jueza. Hay un estudio preliminar que constató las lesiones que tiene". Según aseguran desde la querella, la joven tiene lesiones graves que le dejarán secuelas y otras más leves de las que se está recuperando, como mordidas y golpes.

"Está muy mal. Aunque por suerte no recuerda la violación, ella sabe lo que le pasó. Tuvo a su victimario de frente, colocándole la ropa, y eso ya es un trauma. Tiene días que no come, ya no es la misma", le dijo a LA NACION la madre de la joven.

En redes sociales circularon capturas de pantalla de una publicación, que sería del acusado, sobre una oferta de trabajo para una vendedora en un local de Once. "El hombre utiliza un nombre distinto para contactar a la gente. Trascendieron unos chats donde dice ser Santiago Martínez. Su verdadero nombre es Irineo Humberto Garzón Martínez. Garzón es la marca del negocio, que no sabemos si le pertenece a él o al padre. Es un hombre grande de cuarenta y pico de años", dijo Baqué.

Según afirma el abogado, no fue la primera vez que Garzón publicó ofertas de trabajo entre grupos de chats de ciudadanos venezolanos. "Nos contactó una chica que está dispuesta a dar testimonio, pero a la que todavía no pudimos entrevistar, que le pasó algo similar, aunque no tan grave. También la contactaron para trabajar y se sintió intimidada en la entrevista de trabajo", contó Baqué. Y concluyó: "Seguramente, con el correr de los días, y cuando podamos ver el expediente, vamos a saber más".

El hecho se produjo el sábado, cerca de las 14, cuando la denunciante fue citada para una entrevista laboral que había coordinado el día anterior a través de Facebook. Aparentemente, el acusado le pidió cenar ese día para "poder hablar sobre el trabajo", propuesta que fue rechazada por la joven, que finalmente acordó presentarse el sábado por la mañana en el local de la calle Paso. Según contó la joven, durante la jornada de trabajo, el acusado le ofreció varias veces "un vaso de gaseosa o de jugo", y finalmente aceptó tomar algo cerca del mediodía.

Según el relato que dio a los investigadores, tras beber un vaso de agua comenzó a sentirse mareada, por lo que le envió un mensaje a su madre, primero, y llamó a su hermana, de inmediato, explicándole la situación. La hermana de la joven avisó de manera urgente a su madre, que se encontraba cerca del comercio, en el hospital de Clínicas, donde su marido está internado por haber sufrido un ACV.

La mujer enseguida denunció el hecho, por lo que personal policial arribó al lugar y encontró el local con las puertas cerradas y la persiana baja. Tras llamar varias veces, la policía ingresó, detuvo al hombre y hallaron a la joven tirada sobre una escalera en el fondo del comercio, con el torso semidesnudo y supuestamente bajo los efectos de psicotrópicos.

Para mañana, la familia de la joven convocó a una marcha para exigir justicia y pedir la detención del agresor. Se viralizó en las redes sociales un mensaje de Thais C., madre de la víctima, convocando a la marcha: "Soy la mamá de la chica violada, este es un llamado para una marcha pacífica este jueves a la 10.30 en Paso y Viamonte".

