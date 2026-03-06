Israel bombardea Irán y el Líbano mientras Estados Unidos dice que los ataques “aumentarán drásticamente”

DUBAI.– Israel bombardeó Beirut, capital del Líbano, este viernes después de ordenar una evacuación sin precedentes de todos los suburbios del sur de la ciudad, en una importante expansión de la guerra contra Irán que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que está “a punto de incrementarse drásticamente”.

Así, el Líbano se convierte rápidamente en el frente más caliente del conflicto regional que empezó con los ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv hace una semana. Mientras columnas de humo se elevaban por los nuevos bombardeos en Beirut y sus alrededores, el Ejército israelí advirtió a más aldeas del valle de la Bekaa —un bastión del grupo terrorista Hezbollah en el sur— que se desplazaran hacia el norte frente a los nuevos ataques en la zona.

Humo se eleva desde el lugar de ataques aéreos en una zona central de la capital iraní, Teherán, el 6 de marzo de 2026 ATTA KENARE� - AFP�

Hegseth, que habló en conferencia de prensa junto al almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, dio pocos detalles cuando prometió un próximo incremento en los ataques.

“Hay más escuadrones de cazas, más capacidades, más capacidades defensivas”, dijo el funcionario. “Y más oleadas de bombarderos con mayor frecuencia”, agregó.

Bombas sobre Beirut

Los ataques israelíes en Dahiya, una zona densamente poblada con áreas comerciales y residenciales de Beirut que es un bastión de Hezbollah, fueron los más intensos desde el alto el fuego de finales de 2024. Al menos tres edificios colapsaron y miles de personas fueron desplazadas hacia otras partes de la capital.

Cuando amanecía el viernes, tras una noche de bombardeos, varios residentes desplazados de Dahiya se refugiaban bajo rotondas o en estacionamientos vacíos del centro de Beirut, o dormían dentro de autos estacionados a lo largo de un paseo marítimo. Algunos dijeron que habían abandonado sus casas llevando apenas colchones delgados o unos pocos utensilios, huyendo mientras el televisor seguía encendido o cuando estaban preparando las comidas para romper el ayuno del Ramadán.

Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, en Beirut, Líbano, el 6 de marzo de 2026 Hussein Malla� - AP�

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán también lanzó una ola de drones y misiles contra objetivos en Tel Aviv el viernes, según un comunicado de la fuerza difundido por IRNA, la agencia estatal de noticias del país. Las sirenas antiaéreas sonaron en la ciudad, y el Ejército israelí afirmó haber detectado lanzamientos de misiles desde Irán, aunque no hubo informes inmediatos de daños importantes.

Además de atacar a Israel, las operaciones iraníes tuvieron como objetivo a varios de sus vecinos regionales -Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin, países que albergan fuerzas de Estados Unidos-, interrumpieron el suministro de petróleo y complicaron el transporte aéreo mundial. La guerra se ha cobrado la vida de al menos 1230 personas en Irán, más de 120 en el Líbano y aproximadamente una docena en Israel, según funcionarios de esos países. En tanto seis militares estadounidenses murieron.

Explosiones en Teherán

Teherán, la capital iraní, también fue alcanzada por intensos ataques aéreos durante la noche. Decenas de residentes dijeron a The New York Times en mensajes de texto que más de una docena de grandes explosiones sacudieron las zonas central y oriental de la ciudad. La televisión estatal iraní también informó que los intensos bombardeos en la capital tuvieron como objetivo el complejo del fallecido líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, un área cercana al palacio presidencial y al Consejo de Seguridad Nacional. Khamenei murió en un ataque aéreo el sábado pasado, y su hijo, Mojtaba Khamenei, es considerado el principal candidato para sucederlo.

Humo y fuego se elevan desde el lugar de ataques aéreos en una zona central de la capital iraní, Teherán, el 6 de marzo de 2026 ATTA KENARE� - AFP�

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió el jueves que el conflicto podría convertirse en un “pantano para quien decida seguir adelante con él”. Funcionarios de Estados Unidos e Israel ofrecieron una evaluación diferente, afirmando que su campaña en curso ha degradado significativamente las capacidades militares de Teherán.

Estados Unidos atacó un portadrones iraní

Las fuerzas armadas norteamericanas dijeron a primera hora del viernes que atacaron un portadrones iraní, que se incendió.

El Comando Central de Estados Unidos difundió imágenes en blanco y negro del portadrones en llamas. El Ejército de Irán aún no reconoció el ataque.

El portadrones, el IRIS Shahid Bagheri, es un buque portacontenedores reacondicionado, con una pista de 180 metros de largo para drones. De acuerdo con los reportes de la época de su estreno en 2025, la embarcación puede recorrer hasta 22.000 millas náuticas sin necesidad de entrar a puerto para reabastecerse.

En la conferencia de prensa, Cooper dijo que la embarcación tenía “aproximadamente el tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial”. "Y, mientras hablamos, está en llamas", declaró Cooper.

Ataque de Estados Unidos a un portaaviones iraní

A principios de esta semana, un submarino estadounidense hundió una fragata iraní frente a la costa de Sri Lanka cuando regresaba de unas maniobras organizadas por la Armada de India, en las que también participó Estados Unidos. El hundimiento mató al menos a 87 marineros.

Durante la madrugada del viernes, bombarderos B-2 lanzaron decenas de bombas “penetradoras” de más de 900 kilos sobre lanzamisiles balísticos enterrados a gran profundidad en Irán, explicó Cooper.

"También hemos atacado el equivalente al Comando Espacial de Irán, lo que degrada su capacidad para amenazar a los estadounidenses", agregó el almirante.

Agencias AP, AFP y Reuters y diario The New York Times