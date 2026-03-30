DUBAI (AP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló abiertamente sobre la posibilidad de apoderarse de la terminal petrolera iraní de la isla de Kharg, en el golfo Pérsico, y Estados Unidos e Israel continuaron sus ataques el lunes contra la República Islámica, aun cuando había señales de avances en incipientes conversaciones de alto el fuego.

Teherán, por su parte, atacó una refinería de petróleo en el norte de Israel y una planta clave de agua y electricidad en el castigado Kuwait, como parte de su campaña contra los estados árabes del Golfo.

Mientras avanzaba un esfuerzo diplomático facilitado por Pakistán para poner fin a la guerra, Trump afirmó que Irán había aceptado permitir el paso de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz a partir del lunes como “una señal de respeto”. Al mismo tiempo, con 2500 marines estadounidenses ya en la región y un contingente de tamaño similar en camino, planteó la idea de tomar la isla iraní de Kharg.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría “apropiarse del petróleo de Irán”. - - AFP

“Quizá tomemos la isla de Kharg, quizá no”, declaró al Financial Times en una entrevista publicada a primera hora de este lunes. “Tenemos muchas opciones”, aseguró y declaró al medio británico que su “preferencia sería apoderarse del petróleo”.

Irán ataca Israel e infraestructura en estados del Golfo

Sonaron sirenas al amanecer cerca del principal centro de investigación nuclear de Israel, una zona del país que fue atacada repetidamente en los últimos días. El ejército israelí también indicó que derribó dos drones lanzados desde Yemen, donde los rebeldes hutíes respaldados por Irán entraron en la guerra el sábado con su primer ataque con misiles. Más tarde se declaró un incendio en una refinería de petróleo en la ciudad israelí de Haifa, en el norte del país, aunque el incendio fue extinguido rápidamente.

Irán mantuvo la presión sobre sus vecinos árabes del Golfo: Arabia Saudí interceptó cinco misiles dirigidos a su provincia oriental, rica en petróleo; Baréin emitió una alerta por misiles; y una bola de fuego estalló sobre Dubai cuando las defensas destruyeron un misil entrante. En Kuwait, un ataque iraní alcanzó una planta de energía y desalinización, mató a un trabajador e hirió a 10 soldados.

Oleada de ataques contra Irán

El ejército israelí lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán y afirmó que estaba golpeando “infraestructura militar” en todo Teherán. Medios estatales locales informaron que una planta petroquímica en Tabriz, en el norte, sufrió daños y los bomberos tuvieron que apagar un incendio. En Líbano, que Israel invadió por tierra, un casco azul indonesio murió y otros tres resultaron heridos cuando un proyectil explotó cerca de una aldea en el sur.

El ejército israelí lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán y afirmó que estaba golpeando “infraestructura militar” en todo Teherán. Sha Dati - XinHua

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo el fin de semana que el ejército ampliará su invasión, expandiendo la “franja de seguridad existente” en el sur de ese país mientras apunta contra el grupo político y militar Hezbollah, vinculado a Irán.

Los precios del crudo suben ante temores a una crisis global

Los ataques de Irán contra la infraestructura energética de la región y su control asfixiante del estrecho de Ormuz —por donde en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo mundial— dispararon los precios del crudo y alimentaron crecientes preocupaciones sobre una crisis energética global.

En las primeras operaciones, el precio al contado del crudo Brent, el referente internacional, rondaba los 115 dólares, casi un 60% más que cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con ataques contra Irán el 28 de febrero.

A medida que aumentó la presión sobre Trump para poner fin al conflicto, Estados Unidos presentó a Irán un plan de 15 puntos que incluye que acepte abrir el estrecho de Ormuz a la navegación. Irán, por su parte, elaboró un plan de cinco puntos con sus propias condiciones, entre ellas mantener su soberanía sobre la vía marítima clave.

A medida que aumentó la presión sobre Trump para poner fin al conflicto, Estados Unidos presentó a Irán un plan de 15 puntos que incluye que acepte abrir el estrecho de Ormuz a la navegación. Irán, por su parte, elaboró un plan de cinco puntos con sus propias condiciones, entre ellas mantener su soberanía sobre la vía marítima clave.

Trump dice que la diplomacia va bien, pero habla de una posible expansión militar

Trump dijo este domingo por la noche a los periodistas a bordo del Air Force One que Estados Unidos estaba negociando “directa e indirectamente” con Irán, aunque ese país insistió en que no mantuvo conversaciones con Washington. “Nos está yendo extremadamente bien en esa negociación, pero nunca se sabe con Irán porque negociamos con ellos y luego siempre tenemos que volarlos”, afirmó Trump.

En la entrevista con el Financial Times, Trump sugirió que podría implicar un compromiso de más largo plazo si Estados Unidos decidiera intentar tomar la isla de Kharg, al afirmar que “significaría que tendríamos que estar allí por un tiempo”. “No creo que tengan ninguna defensa”, añadió. “Podríamos tomarla muy fácilmente”, sumó.