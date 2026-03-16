Trump no descarta tomar la isla petrolera iraní de Kharg mientras la guerra dispara los precios del crudo

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta ordenar la toma de la isla iraní de Kharg -el principal centro de exportación de petróleo de Irán- si continúa el bloqueo del estrecho de Ormuz, en una escalada que refleja cómo la guerra con Teherán se está transformando en una crisis energética global.

La posibilidad, según funcionarios estadounidenses confirmaron a Axios, aún no fue decidida, pero implicaría desplegar tropas sobre el terreno y podría asestar un duro golpe económico al régimen iraní. Pero también conlleva riesgos significativos, incluida la posibilidad de represalias contra instalaciones petroleras y oleoductos en los países del Golfo, especialmente en Arabia Saudita.

Kharg, situada a unos 24 kilómetros de la costa iraní, es una terminal estratégica por donde pasa aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo del país. En los últimos días, Estados Unidos bombardeó instalaciones militares en la isla, aunque evitó atacar directamente la infraestructura energética.

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El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, afirmó que el ataque estadounidense destruyó más de 90 objetivos militares, entre ellos búnkeres utilizados para almacenar minas navales y misiles.

Los ataques forman parte de una campaña aérea cada vez más intensa contra objetivos iraníes en la costa del Golfo Pérsico. En 16 días de combates, los aviones estadounidenses han realizado más de 6000 misiones de combate y destruido numerosas embarcaciones militares iraníes.

Desbloquear el estrecho

El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz -una de las rutas marítimas más importantes del mundo- está afectando el transporte de petróleo y gas natural licuado desde el Golfo Pérsico, una región que concentra algunos de los mayores productores de crudo del planeta.

Como consecuencia, los precios internacionales del petróleo volvieron a dispararse. El crudo Brent superaba los 105 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate rondaba los 100 dólares. Ambos contratos acumulan un aumento superior al 40% en lo que va del mes, alcanzando su nivel más alto desde 2022.

El encarecimiento responde en gran medida a la interrupción parcial del tránsito por Ormuz, una vía estratégica por la que normalmente circula cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

Irán ha restringido el paso de petroleros vinculados a países del Golfo, mientras permite la circulación de buques que transportan su propio crudo, lo que le permite mantener sus exportaciones hacia compradores como China.

Por el estrecho de Ormuz pasa el 20% del comercio internacional del petróleo y el 25% de la producción de gas natural licuado (GNL)

Ante este escenario, Washington intensificó sus esfuerzos diplomáticos para formar una coalición internacional destinada a garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho. La Casa Blanca mantiene conversaciones con varios países para desplegar buques de guerra, drones y sistemas de vigilancia que escolten a los petroleros que atraviesan la zona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a varios aliados -entre ellos Francia, China, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido- que contribuyan a la seguridad de la zona.

Según el mandatario, Washington mantiene conversaciones con “unos siete” países para formar una coalición naval que permita reabrir la ruta comercial, aunque no precisó qué gobiernos participarían ni cuándo podría concretarse. En una entrevista con el Financial Times, además, advirtió que una negativa de los aliados a colaborar “sería muy mala para el futuro de la OTAN”, elevando la presión diplomática sobre sus socios.

Funcionarios estadounidenses indicaron que el anuncio de esta iniciativa podría producirse en los próximos días.

En respuesta, los gobiernos europeos pidieron aclaraciones a Washington sobre los objetivos y la duración prevista de la guerra con Irán, mientras evalúan la posibilidad de sumarse a la iniciativa estadounidense para reforzar la seguridad en el Golfo Pérsico

Algunos aliados han reaccionado con cautela. Italia expresó su apoyo a reforzar las misiones navales europeas en la región, aunque evitó comprometer un despliegue específico en el estrecho. Australia, por su parte, señaló que no tiene previsto enviar barcos a la zona.

Estabilizar el mercado petrolero

En paralelo, el conflicto empezó a impactar directamente en infraestructuras energéticas de la región. Las operaciones de carga de petróleo en el puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, fueron suspendidas después de que un ataque con drones provocara un incendio en la zona industrial petrolera.

Fujairah es uno de los principales centros de almacenamiento y exportación de crudo del Golfo situado fuera del estrecho de Ormuz. Desde allí sale alrededor de 1 millón de barriles diarios del crudo Murban, el principal producto petrolero emiratí, equivalente a cerca del 1% de la demanda mundial.

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz, un corredor energético vital por el que pasa alrededor del 20 por ciento del suministro mundial de petróleo, ha provocado un aumento de los precios mundiales de la energía y suscitó temores de una mayor inestabilidad Ahmed Gomaa� - XinHua�

Las tensiones también se reflejan en el tráfico marítimo. Aunque el flujo de buques sigue siendo limitado, algunos petroleros lograron cruzar el estrecho en los últimos días.

Datos de seguimiento marítimo indicaron que un petrolero controlado por Pakistán que transportaba crudo desde Abu Dhabi atravesó el estrecho y navega ahora hacia el Golfo de Omán. India informó además que dos buques con gas licuado de petróleo cruzaron la ruta durante el fin de semana y se dirigen a puertos indios, mientras más de 20 embarcaciones con bandera del país permanecen esperando en la zona.

En un intento por contener el impacto en el mercado, la Agencia Internacional de la Energía anunció la liberación de más de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus países miembros, el mayor desbloqueo coordinado de la historia.

El director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, afirmó que los países miembros aún cuentan con margen para liberar más petróleo de sus reservas estratégicas si la crisis energética provocada por la guerra en Medio Oriente se profundiza. Según explicó, incluso después de la liberación récord ya acordada, los países de la organización conservarán más de 1400 millones de barriles en sus reservas de emergencia. Birol subrayó que el actual desbloqueo —el mayor de la historia— reducirá los inventarios estratégicos en apenas alrededor de un 20%, lo que deja capacidad adicional para intervenir nuevamente en el mercado si fuera necesario para estabilizar los precios y garantizar el suministro.

Aun así, analistas advierten que la medida podría resultar insuficiente si el conflicto continúa afectando la producción y el transporte de crudo en Medio Oriente.

En este contexto, la crisis energética empieza a influir también en la agenda diplomática global. Trump evalúa incluso posponer un viaje previsto a China para concentrarse en la coordinación de la guerra y en los esfuerzos para estabilizar el mercado petrolero.

Agencias AP y Reuters, y diario The New York Times