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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 30 de marzo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Trump habló con periodistas en el Air Force One
Trump habló con periodistas en el Air Force OneMark Schiefelbein - AP

Trump dijo que "hubo un cambio de régimen" en Irán y que negoció que 20 buques atraviesen el estrecho de Ormuz

En diálogo con periodistas a bordo del Air Force One, el presidente Donald Trump afirmó que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ya generó un cambio de régimen en la república islámica, y aseguró estar cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto que se arrastra desde hace más de un mes.

Creo que vamos a llegar a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro... pero ya hemos tenido un cambio de régimen”, declaró Trump, al destacar el número de dirigentes iraníes muertos en la guerra de un mes. “Estamos tratando con personas distintas a cualquiera con las que se haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente. Así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen”, indicó el mandatario.

Los mercados asiáticas caen y el precio del petróleo se dispara por la guerra en Irán

TOKIO.- Ls acciones asiáticas cayeron en su mayoría al iniciar la sesión bursátil del lunes, mientras continuaban las preocupaciones por el marcado incremento en los precios del petróleo y la posibilidad de una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos con Irán.

Las caídas en el mercado asiático se produjeron después de los pronunciados descensos del viernes pasado en Wall Street, que cerró su quinta semana consecutiva a la baja, su racha más larga de este tipo en casi cuatro años.

Trump dice que podría tomar la isla iraní de Jarg “muy fácilmente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo en una entrevista con el Financial Times que podría tomar la isla iraní de Jarg “muy fácilmente”.

La isla de Jarg, situada frente a la costa occidental de Irán, es una terminal petrolera vital para el país de Medio Oriente y está en el punto de mira del Pentágono para operaciones terrestres, aunque Estados Unidos insistió en que no llegaría a una invasión a gran escala.

Murió un casco azul indonesio por una explosión en el sur de Líbano

La Fuerza de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) anunció este lunes la muerte de uno de sus cascos azules después de que un proyectil alcanzara una de sus posiciones en el sur del país.

El casco azul murió “trágicamente” la noche del domingo cuando un proyectil explotó en una posición de la FPNUL cerca de Adchit Al Qusayr, donde se registran enfrentamientos entre Israel y el movimiento proiraní Hezbollah, señaló en un comunicado.

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