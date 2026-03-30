Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 30 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Trump dijo que "hubo un cambio de régimen" en Irán y que negoció que 20 buques atraviesen el estrecho de Ormuz
En diálogo con periodistas a bordo del Air Force One, el presidente Donald Trump afirmó que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ya generó un cambio de régimen en la república islámica, y aseguró estar cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto que se arrastra desde hace más de un mes.
“Creo que vamos a llegar a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro... pero ya hemos tenido un cambio de régimen”, declaró Trump, al destacar el número de dirigentes iraníes muertos en la guerra de un mes. “Estamos tratando con personas distintas a cualquiera con las que se haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente. Así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen”, indicó el mandatario.
En ese sentido, Trump adelantó que Irán permitirá el tránsito de 20 buques petroleros por el estrecho de Ormuz, un punto clave por donde pasa 20% de la producción mundial de petróleo, pese a que el régimen lo mantiene cerrado desde el inicio del conflicto.
Su afirmación buscó calmar a los mercados, nerviosos por la falta de perspectiva para terminar el conflicto que ha trastornado los mercados mundiales, con el petróleo a más de 100 dólares el barril.
Con información de AFP y AP.
Los mercados asiáticas caen y el precio del petróleo se dispara por la guerra en Irán
TOKIO.- Ls acciones asiáticas cayeron en su mayoría al iniciar la sesión bursátil del lunes, mientras continuaban las preocupaciones por el marcado incremento en los precios del petróleo y la posibilidad de una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos con Irán.
Las caídas en el mercado asiático se produjeron después de los pronunciados descensos del viernes pasado en Wall Street, que cerró su quinta semana consecutiva a la baja, su racha más larga de este tipo en casi cuatro años.
El índice de referencia Nikkei 225 de Japón retrocedió un 4,5% en las operaciones matutinas para cerrar en 50.979,54 enteros. El S&P/ASX 200 de Australia perdió un 1,2% y se ubicó en 8.417,00 unidades. El Kospi surcoreano se desplomó un 3,2% y se estacionó en los 5.264,32 puntos. El Hang Seng de Hong Kong cedió 1,7% a 24.519,63 puntos, mientras que el Compuesto de Shanghái bajó 0,7% a 3.884,57 enteros.
Con información de AP.
Trump dice que podría tomar la isla iraní de Jarg “muy fácilmente”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo en una entrevista con el Financial Times que podría tomar la isla iraní de Jarg “muy fácilmente”.
La isla de Jarg, situada frente a la costa occidental de Irán, es una terminal petrolera vital para el país de Medio Oriente y está en el punto de mira del Pentágono para operaciones terrestres, aunque Estados Unidos insistió en que no llegaría a una invasión a gran escala.
Cuando se le preguntó sobre el estado de la defensa iraní en la isla, Trump respondió: “No creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente”.
Con información de AP.
Murió un casco azul indonesio por una explosión en el sur de Líbano
La Fuerza de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) anunció este lunes la muerte de uno de sus cascos azules después de que un proyectil alcanzara una de sus posiciones en el sur del país.
El casco azul murió “trágicamente” la noche del domingo cuando un proyectil explotó en una posición de la FPNUL cerca de Adchit Al Qusayr, donde se registran enfrentamientos entre Israel y el movimiento proiraní Hezbollah, señaló en un comunicado.
“Otro resultó herido de gravedad. Nadie debería perder la vida al servicio de la causa de la paz”, añadió FPNUL. La posición alcanzada es una base a cargo de la misión de Indonesia de las fuerzas de paz.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia confirmó en X que el fallecido es miembro de las fuerzas armadas del país del sudeste asiático.
Con información de AFP.
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