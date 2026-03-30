Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 30 de marzo

En diálogo con periodistas a bordo del Air Force One, el presidente Donald Trump afirmó que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ya generó un cambio de régimen en la república islámica, y aseguró estar cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto que se arrastra desde hace más de un mes.

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro... pero ya hemos tenido un cambio de régimen”, declaró Trump, al destacar el número de dirigentes iraníes muertos en la guerra de un mes. “Estamos tratando con personas distintas a cualquiera con las que se haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente. Así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen”, indicó el mandatario.