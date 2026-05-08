Trump aseguró que la desclasificación de archivos sobre ovnis es un acto de “máxima transparencia”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la publicación del primer lanzamiento de archivos clasificados sobre fenómenos anómalos no identificados. El mandatario definió esta divulgación como “un acto de máxima transparencia” y criticó a sus predecesores por no haberlo hecho durante sus gestiones.

“En cuanto a mi promesa para con ustedes, el Departamento de Guerra ha publicado la primera tanda de los archivos OVNI/FANI al público para su revisión y estudio”, escribió Trump en su red social Truth.

El posteo de Donald Trump sobre la desclasificación

La documentación disponible suma 162 archivos que incluyen cables del Departamento de Estado, informes del FBI y transcripciones de la NASA sobre vuelos espaciales.

“En un esfuerzo por lograr una transparencia completa y máxima, fue un honor para mí dirigir a mi administración para identificar y proporcionar archivos del Gobierno relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados“, reforzó en su mensaje el mandatario estadounidense.

Y añadió: “Ahora la gente puede decidir por sí misma qué demonios está pasando. ¡Diviértanse y disfruten!”, cerró su mensaje.

Entre los elementos destacados aparece una fotografía de la misión Apolo 17 de 1972 que muestra tres puntos con formación triangular. El Pentágono señaló que no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía, aunque un análisis preliminar indica que podría tratarse de un objeto físico.

La revelación del Pentágono

El Pentágono anunció este viernes la publicación de una serie de documentos secretos sobre los ovnis, un tema que apasiona a muchos estadounidenses.

Entre los sucesos que figuran en los archivos hay informes sobre platillos y discos voladores, y el avistamiento de fenómenos que recuerdan al libro “El señor de los anillos” de J.R.R. Tolkien.

“Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo”, declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un comunicado.

Los elementos presentados

Uno de los documentos, de diciembre de 1947, contiene una serie de informes sobre “discos voladores”.

Un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948 —clasificado como “máximo secreto”— incluye información sobre avistamientos de “aeronaves no identificadas” y de “platillos voladores”.

“Desde hace algún tiempo nos preocupan los informes recurrentes sobre platillos voladores”, se lee en ese archivo.