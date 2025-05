Donald Trump atacó a Bruce Springsteen y dijo que es un rockero que no tiene talento

WASHINGTON (AFP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Bruce Springsteen es un “cretino desagradable” con cara arrugada como una “pasa” y “tonto como una piedra”, después de que el legendario músico lo criticara.

En el arranque de su nueva gira “Land of Hope and Dreams” por Europa, el veterano rockero dijo que Estados Unidos está gobernado por una “administración corrupta, incompetente y traidora”. En ese contexto, y como es usual en sus respuestas a sus detractores, Trump redobló la apuesta en su plataforma Truth Social.

Springsteen, apodado El Jefe, “está sobrevalorado”, afirmó el republicano. “Nunca me cayó bien, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Solo un cretino prepotente y desagradable”, escribió el presidente de 78 años.

Para Trump, el guitarrista de 75 años es “tonto como una piedra”. “Este rockero reseco como una pasa (¡su piel está toda atrofiada!) debería mantener la boca cerrada hasta que regrese al país; eso es lo normal. ¡Entonces veremos qué tal le va!“, escribió Trump en mayúsculas como acostumbra hacer.

Springsteen fue muy crítico con Trump e hizo campaña por la reelección del expresidente demócrata Joe Biden, que finalmente tiró la toalla el año pasado e impulsó a su entonces vicepresidenta Kamala Harris. El cantante, que vendió más de 150 millones de discos, es amigo del expresidente demócrata Barack Obama y cantó en un mitin de Harris días antes de que perdiera las elecciones en noviembre del año pasado frente a Trump.

“Mi hogar, el Estados Unidos que amo, el Estados Unidos sobre el que he escrito y que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está en peligro”, dijo ante sus fans en un concierto en la ciudad británica de Manchester esta semana.

Bruce Springsteen en un show en apoyo a Kamaa Harris. (Photo by CHRISTIAN MONTERROSA / AFP) CHRISTIAN MONTERROSA - AFP

Esta no es la primera vez que el presidente republicano apunta contra artistas. Meses atrás, Trump también arremetió contra la cantante pop Taylor Swift, que apoyó a la candidata demócrata. “¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘odio a Taylor Swift’, ya no está ‘de moda’?“, escribió en otro mensaje sin contexto.

Taylor Swift es la artista musical con más fortuna del mundo. Getty Images

El republicano hizo referencia así a un mensaje de septiembre del año pasado, cuando escribió en sus redes sociales “¡ODIO A TAYLOR SWIFT!”. La cantante de 35 años es la artista musical más rica del planeta, con una fortuna personal estimada en US$1600 millones, además ganó 14 premios Grammy y 30 premios MTV Video Music.