Powell Jobs es una de las personas más ricas del mundo.

Filántropa, activista política, empresaria, ambientalista, una de las más sólidas presencias femeninas en el mundo de la bolsa, la sexta mujer más rica del mundo, según Forbes. Laurene Powell Jobs es además la viuda del fundador de Apple y la principal heredera de sus acciones.

A sus 56 años, lleva una vida discreta y alejada de las cámaras desde la muerte de su esposo, Steve Jobs, en 2011. Pero este fin de semana, su nombre volvió a los titulares.

En un tuit que sus críticos tildaron de promover el acoso y la misoginia, el presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó a Powell Jobs por sus lazos con la revista The Atlantic y pidió a sus seguidores que le escribieran para expresar su molestia hacia la publicación.

"Steve Jobs no estaría feliz de que su esposa esté desperdiciando el dinero que él le dejó en una revista de izquierda radical fallida que está dirigida por un estafador (Goldberg) y publica NOTICIAS FALSAS Y ODIO. Llámenla, escríbanle, háganle saber cómo se sienten", escribió.

The Atlantic es una de las revistas más antiguas de EE.UU. Crédito: Getty Images

El tuit contra Powell Jobs, principal accionista de The Atlantic, fue uno de los tantos que el mandatario escribió desde que el jueves la revista publicara un extenso reportaje firmado por su editor en jefe, Jeffrey Goldberg, en el que aseguraba, citando fuentes anónimas, que Trump llamó "perdedores" y "tontos" a militares estadounidenses caídos en combate.

La Casa Blanca y Trump negaron el contenido del artículo y consideraron que se trataba de una "noticia falsa", pero posteriormente más de siete medios confirmaron también la denuncia de The Atlantic. Entre ellos está incluido Fox News, el canal favorito del mandatario.

Desde entonces, la revista se convirtió en foco de las críticas del presidente y de muchos de sus seguidores. Y aunque en un inicio las invectivas de Trump estaban dirigidas a Goldberg y a la publicación, el domingo tomaron un nuevo tono cuando cuestionó directamente a Powell Jobs.

El ataque del presidente contra la viuda de Jobs retuitaba un comentario de Charlie Kirk, presidente del grupo estudiantil Trump Students, que sugería que detrás del reportaje de The Atlantic estaba que Powell Jobs era donante de la campaña de Joe Biden, el contendiente demócrata a las elecciones de noviembre.

Según medios de EE.UU., aunque el Colectivo Emerson, la fundación que Powell Jobs dirige, controla desde 2017 la mayor parte de las acciones de la revista, la organización no influye de forma directa en sus política editorial.

Una mujer de éxito

Nacida en Nueva Jersey en 1963, Powell Jobs estudió Ciencias Políticas y Economía y conoció a Steve Jobs mientras cursaba una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Stanford.

Ambos se casaron en Yosemite en 1991 y mientras su marido se enfocaba en su negocio en la tecnología, ella trabajó primero para el banco Merrill Lynch y luego para Goldman Sachs como estratega de operaciones de renta fija.

Powell Jobs también apostó por la innovación empresarial y a principios de la década de 1990, cofundó Terravera, una empresa de alimentos naturales, y en 1997, College Track, una organización sin fines de lucro que ayuda a preparar a estudiantes de bajos ingresos para la universidad a través de tutorías.

Siete años más tarde, creó Colectivo Emerson, que promueve la justicia social y la conservación del medio ambiente, además de abogar por reformas migratorias y políticas relacionadas con la educación y que en 2017 compró la mayoría de las acciones de The Atlantic.

Powell Jobs es una donante del Partido Demócrata. Crédito: Getty Images

Tras la muerte de su esposo, Powell Jobs heredó su fortuna, incluidas 5,5 millones de acciones de Apple y una participación del 7,3% por ciento en Walt Disney Company, lo que la convirtió entonces en la tercera mujer más rica de Estados Unidos y la quinta del mundo (actualmente es la sexta), según Forbes.

De acuerdo con esa misma revista, aunque redujo sus acciones en Disney ocupa el número 35 entre las personas más ricas del orbe. Forbes estima que su patrimonio neto asciende a los US$20.200 millones, aunque Bloomberg, que utiliza una metodología diferente para medir las grandes fortunas, estima que supera los US$26.800 millones.

Pese a su vida discreta, durante los últimos años, la viuda de Jobs se ha vuelto objeto de críticas de grupos del Partido Republicano y de seguidores de medios de extrema derecha por ser una de las grandes donantes del Partido Demócrata.

En 2016, respaldó a Hillary Clinton y donó más de US$2 millones a su campaña y organizó una recaudación de fondos para la candidata que incluía una cena de US$200.000 por plato.

Según Bloomberg, la viuda de Jobs es vista como una de las potenciales "superdonates" para la campaña de 2020 y ha manifestado su apoyo a Kamala Harris, la senadora por California elegida por Biden para acompañarlo en la boleta en noviembre.

Trump tildó de "noticia falsa" el reportaje de The Atlantc. Fuente: Reuters

La denuncia de The Atlantic

Los tuits de Trump contra Powell Jobs y The Atlantic, una renombrada revista de más de 160 años de historia, tuvieron lugar luego del reportaje en el que cita sin revelar identidades cuatro fuentes cercanas al presidente que revelan varios comentarios despectivos del mandatario hacia militares caídos en combate.

Según el artículo, Trump se negó a asistir a una conmemoración en Francia en noviembre de 2018 de los soldados estadounidenses muertos durante la Primera Guerra Mundial porque estaba lloviendo y estaba preocupado por su cabello. Y, también porque no creía que los soldados caídos debían ser honrados y consideró que el cementerio francés estaba "lleno de perdedores" y "tontos".

En 2018, la Casa Blanca aseguró que la visita del presidente al cementerio fue cancelada por el mal tiempo. El artículo detalla otros casos en los que el mandatario supuestamente denigró abiertamente a los veteranos discapacitados e insultó nuevamente a los soldados caídos.

Durante el mismo viaje, el presidente también habría tildado de "tontos" a 1800 soldados estadounidenses que murieron en la batalla de Belleau Wood, que ayudó a evitar el avance alemán sobre París durante la Primera Guerra Mundial y es venerada por el Cuerpo de Marines de EE.UU.

Trump y la Casa Blanca denunciaron el reportaje como falso y lo señalaron por utilizar únicamente fuentes anónimas para las acusaciones. "The Atlantic está muriendo, como la mayoría de las revistas, por lo que inventan una historia falsa para ganar algo de relevancia", escribió el presidente en Twitter.

Varios medios, incluido The Washington Post, The New York Times, CNN, la agencia Associated Press y Fox News, corroboraron algunas de las denuncias fundamentales del reportaje, lo que llevó al mandatario a pedir el despido de la periodista de su canal favorito que realizó la investigación.

Trump canceló su visita al cementerio de Aise-Marne donde descansan los caídos en la batalla de Belleau Wood.

El rechazo

La publicación del artículo conllevó a que varios grupos de veteranos, familiares de soldados caídos y políticos cuestionaran al mandatario por sus supuestos comentarios.

En un tuit, Biden, consideró que el reportaje mostraba que su rival para las elecciones de noviembre no es apto para gobernar el país. "Si el artículo es cierto, y parece serlo, basado en otras cosas que ha dicho, es absolutamente condenatorio. Es una vergüenza", escribió.

La senadora demócrata Tammy Duckworth, una veterana que perdió ambas piernas mientras servía en Irak, consideró que al presidente "le gustaba usar al ejército estadounidense para su propio ego", mientras Khizr Khan, el padre de un soldado estadounidense caído en Irak consideró que los comentarios mostraban las verdaderas intenciones del mandatario. "Cuando Donald Trump llama perdedor a cualquiera que pone su vida al servicio de los demás, entendemos el alma de Trump", dijo.

Los inusuales comentarios de Trump hacia sus fuerzas armadas y oficiales, como comandante en jefe del Ejército más poderoso del mundo, han generado titulares durante los casi cuatro años de su presidencia.

Sus críticas al senador republicano John McCain, de quien dijo que no era un héroe porque había sido capturado por los vietnamitas, generaron gran polémica, que se acentuaron luego de que el mandatario no asistiera a los funerales del renombrado político.

Durante su gobierno, Trump ha asegurado contar con respaldo de los militares, aunque varios generales de cuatro estrellas han cuestionado al presidente en los últimos tiempos, principalmente después de que ordenara despejar de manifestantes una plaza en Washington para tomarse una foto con una biblia.

Sin embargo, una encuesta del Centro de Investigación Pew realizada el año pasado muestra que los veteranos generalmente apoyan al mandatario, con un 57% de ellos a favor de su gestión. Según ese mismo estudio, tres quintas partes de los veteranos de EE.UU. se identifican como votantes republicanos.