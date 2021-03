Dónde queda el canal de Suez, el regalo de Egipto al mundo

Una imagen de un folleto satelital publicada por Planet Labs Inc el 24 de marzo de 2021 muestra el buque portacontenedores MV 'Ever Given' (Evergreen), propiedad de Taiwán, un buque de 400 metros (1,300 pies) de largo y 59 metros de ancho, alojado de lado e impidiendo todo el tráfico a través de la vía fluvial del Canal de Suez de Egipto. - Un buque portacontenedores gigante encalló en el Canal de Suez después de que una ráfaga de viento lo desvió de su curso, dijo el operador del buque el 24 de marzo de 2021, lo que detuvo el tráfico marítimo en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo.

Planet Labs/AFP