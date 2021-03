¿Un meteorito o un OVNI? Una fuerte explosión en la atmósfera sorprendió a Cuba

Los vecinos de Moa, un municipio de la provincia cubana de Holguín, aún no salen de su asombro por lo ocurrido en la noche de este viernes 19 de marzo. Mientras algunos aseguran que el fenómeno luminoso y sonoro que iluminó el cielo se trató de un meteorito, desde organismos oficiales aseguran que no cuentan con pruebas científicas para aseverarlo.

En diálogo con Canal Caribe, varios vecinos aseguraron que vieron cómo una luz entre amarilla y rojiza iluminó el cielo de Moa, a 800 kilómetros de La Habana. Además, varios afirmaron que el ruido provocado por ese objeto fue similar al de un trueno.

Testimonios sobre el fenómeno luminoso en el cielo cubano - Fuente: YouTube

“Cerca de las 10:10 (22:10), una luz alumbró y la casa se vio bastante clara, y a los pocos minutos hubo un estruendo, como una explosión”, afirmó Raúl Sarmiento, residente de Moa. Otra mujer aseguró que se vio en dos colores, pero que no podía determinar qué había sucedido.

Desde el sitio web del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) publicaron una nota informativa sobre lo sucedido.

“El Servicio Sismológico Nacional informó con respecto al suceso, sobre el registro de una señal a las 10:06 PM, en las estaciones situadas en la localidad de Moa. Esta señal no se corresponde con ningún sismo. A esa misma hora, el Instituto de Meteorología reportó la información registrada por el satélite GOES – 16, de una imagen de destello o flash en la alta atmósfera, producida por la explosión de referencia, la que habiéndose sucedido a esa hora de la noche y en comparación con imágenes similares captadas por este satélite en el suceso en pleno mediodía del 1ro de febrero de 2019 sobre el Valle de Viñales, demuestran la poca intensidad de este nuevo hecho”, precisan desde CITMA.

Este video es también de redes sociales de un usuario en el oriente cubano pic.twitter.com/CaeMAEhcQx — Alex (@__Alex_2011) March 20, 2021

Tras recordar que los diferentes sucesos acontecidos en la alta atmósfera terrestre pueden estar estrechamente vinculados no solo con meteoritos, sino también con meteoros, meteoroides o desechos cósmicos de satélites artificiales, desde CITMA sostienen que no tiene pruebas empíricas para clasificarlo. “En tanto no se obtengan evidencias materiales tangibles de un ‘objeto natural de origen cósmico’ caído a tierra en la zona, no es posible afirmar de manera categórica, que sea un meteorito”, añadieron.

