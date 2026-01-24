Dos aerolíneas europeas suspenden sus vuelos a Medio Oriente por las tensiones entre Irán y EE.UU.

DUBÁI.- Las aerolíneas europeas Air France y KLM suspendieron este viernes sus vuelos a Dubái -Emiratos Árabes Unidos- a Tel Aviv -Israel- y a otras ciudades de Medio Oriente debido a la situación geopolítica en la región, especialmente por las tensiones entre Irán y Estados Unidos. El país islámico días atrás ya había cerrado su espacio aéreo temporalmente durante las masivas protestas contra el régimen.

La línea aérea francesa dijo que detendrá hasta nuevo aviso el servicio a la ciudad de Dubái, mientras que la holandesa KLM suspendió vuelos a ciudades de Medio Oriente -especialmente Tel Aviv- y marcó que no volará a través del espacio aéreo de varios países de la región, incluidos Irak e Irán, de acuerdo a lo que publicó el diario Le Monde.

“Debido a la situación actual en Oriente Medio, la compañía ha decidido suspender temporalmente su servicio a Dubái”, indicó la aerolínea nacional francesa en un comunicado a la agencia AFP.

La empresa informó que está “monitoreando constantemente la evolución de la situación geopolítica en los territorios que atiende y sobrevuela con sus aviones” para garantizar el máximo nivel de seguridad en sus vuelos.

Por otro lado, KLM indicó a la radio pública holandesa NOS que suspendió hasta nuevo aviso los vuelos a Tel Aviv, Dubái, Dammam y Riad (Arabia Saudita). La firma holandesa no reveló el motivo de las suspensiones y dijo que estaba en contacto con las autoridades del país.

La información de llegadas al aeropuerto internacional de Dubái también muestra la cancelación de vuelos procedentes de Ámsterdam de la holandesa Transavia y un vuelo desde Luxemburgo de Luxair.

La tensión con Irán

Estas decisiones se dan horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuviera el jueves que una “armada” estadounidense se dirigía al Golfo Pérsico y que la Casa Blanca observaba de cerca la situación política de Irán. Además, el republicano amenazó en numerosas ocasiones con ataques contra el país islámico, sobre todo tras el estallido social.

Medios de comunicación estadounidenses informaron la semana pasada que se ordenó al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln que abandonara las maniobras en el mar de China Meridional y se dirigiera a Medio Oriente.

Ahora, esa posibilidad pareció disminuir después de que Teherán suspendiera ejecuciones planeadas de manifestantes.

“Saben que tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Tenemos una gran fuerza que va hacia Irán”, dijo el líder de la Casa Blanca.

Trump reiteró a bordo del Air Force One que su amenaza de usar la fuerza contra Irán había hecho que el gobierno islamista suspendiera 837 ejecuciones de manifestantes. También confirmó que estaba dispuesto a dialogar.

Las autoridades iraníes informaron el miércoles, en su primer balance de víctimas durante las protestas, que hubo 3117 muertes. En tanto, grupos de derechos humanos afirman que el número real de muertos es mayor.

Por su parte este sábado, el comandante de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán aseguró que la fuerza está “más preparada que nunca, con el dedo en el gatillo”, mientras los buques de guerra de Estados Unidos se dirigen hacia Medio Oriente.

Nournews, un medio de comunicación próximo al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, publicó en su canal de Telegram que el comandante, el general Mohammad Pakpour, advirtió a Washington e Israel “que eviten cualquier error de cálculo”.

