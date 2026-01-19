Irán anuncia el retorno gradual de internet y ofrece clemencia a los jóvenes manifestantes

TEHERÁN.- El gobierno de Irán anunció hoy una serie de medidas que buscan estabilizar la situación interna tras días de extrema agitación social.

El vicepresidente de Ciencia, Tecnología y Economía del Conocimiento de Irán, Hossein Afshin, confirmó que el acceso a internet regresará a la normalidad de manera gradual a lo largo de esta semana.

Una mujer cruza en una calle en el centro de Teherán, el viernes 16 de enero Vahid Salemi - AP

Esta decisión llega después de un corte total de las comunicaciones que duró once días y que aisló al país casi por completo del mundo exterior.

Durante el domingo, algunos usuarios percibieron un restablecimiento parcial de servicios internacionales como Google, aunque la navegación resultó fallida porque no fue posible abrir los enlaces de los resultados de búsqueda.

La república islámica interrumpió las redes el pasado 8 de enero para frenar la ola de protestas antigubernamentales.

Junto con la promesa de devolver la conexión digital, las autoridades de seguridad emitieron una oferta de clemencia dirigida a los sectores más jóvenes de la población.

El jefe de la policía nacional, Ahmad-Reza Radan, declaró ante la televisión estatal que los ciudadanos que se involucraron de forma involuntaria en los disturbios recibirán un trato de individuos engañados y no de soldados enemigos.

El ayatollah Ali Khamenei Office of the Iranian Supreme Leader

Según Radan, el sistema de la República Islámica de Irán aplicará la indulgencia con estos jóvenes si se entregan a la justicia en un plazo que no supere los tres días.

Esta política de misericordia islámica cuenta con el respaldo de los tres poderes del Estado.

En un comunicado conjunto, el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf y el líder del Poder Judicial Gholamhossein Mohseni Ejei ratificaron que los “engañados” sin roles efectivos en incidentes violentos obtendrán beneficios legales.

No obstante, los mismos funcionarios advirtieron que los instigadores de actos terroristas enfrentarán un castigo firme.

Iraníes esperan tras cruzar el puesto fronterizo Kapikoy entre Turquía e Irán, el sábado pasado Serra Yedikardes - AP

Hackeo

En un golpe directo a la infraestructura mediática del régimen, la transmisión satelital de la televisión estatal iraní sufrió un hackeo masivo este lunes por la mañana.

La Radiodifusión de la República Islámica de Irán, que posee el monopolio de la radio y la televisión, vio cómo su señal fue interrumpida por imágenes de apoyo al príncipe exiliado, Reza Pahlavi.

El ataque cibernético proyectó dos clips de video de Pahlavi junto con mensajes que exhortaban a las fuerzas de seguridad a no apuntar sus armas contra los ciudadanos.

Un gráfico en pantalla rezaba: “Únanse a la nación por la libertad de Irán”. El video también exhibió a personas con uniformes de la policía que supuestamente juraron lealtad al pueblo tras abandonar sus puestos de combate.

Las calles de Teherán, con poca actividad ABEDIN TAHERKENAREH - EFE

La oficina de Pahlavi reconoció el suceso, aunque no ofreció detalles adicionales sobre la autoría de la operación.

La represión estatal contra las manifestaciones ha dejado un saldo trágico de víctimas que supera los registros de las últimas décadas.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, el número de fallecidos alcanza al menos las 3941 personas.

El ayatollah Ali Khamenei reconoció por primera vez la magnitud de las bajas y mencionó que hay “varios miles” de muertos, pero culpó a la interferencia de Estados Unidos por la violencia.

Además del alto número de víctimas fatales, los reportes indican que más de 25.700 personas fueron arrestadas en el marco de las protestas que se originaron por el alto costo de la vida y la crisis económica el 28 de diciembre.

El líder opositor iraní Reza Pahlavi, durante una conferencia de prensa el viernes en Washington Mark Schiefelbein� - AP�

En el plano internacional, la respuesta del gobierno iraní provocó un aislamiento diplomático severo. El Foro Económico Mundial de Davos y la Conferencia de Seguridad de Múnich cancelaron las invitaciones de los diplomáticos de Teherán.

El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, no podrá asistir a Davos debido a la pérdida de vidas civiles que el foro calificó de trágica. El embajador de Irán en Suiza calificó este gesto como un acto irracional bajo la presión de corrientes radicales estadounidenses-sionistas.

Simultáneamente, la presencia militar de Estados Unidos en la zona aumenta la tensión regional. El portaaviones USS Abraham Lincoln, escoltado por los destructores USS Frank E. Petersen Jr., USS Michael Murphy y USS Spruance, cruzó el estrecho de Malaca tras su paso por Singapur.

Se especula que el grupo de ataque tiene como destino probable el Oriente Medio.

Reza Pahlavi, hijo del derrocado sha de Irán Mohammad Reza Pahlavi Thomas Padilla - AP

La situación en Irán permanece volátil mientras el régimen intenta equilibrar la mano dura contra la disidencia y gestos de conciliación hacia los jóvenes.

La promesa de un retorno gradual a la conectividad digital busca calmar el descontento social, pero el bloqueo informativo aún dificulta la verificación de la magnitud de la tragedia.

El ataque a la televisión estatal demuestra que la oposición cuenta con herramientas tecnológicas para desafiar la narrativa oficial.

Iraníes frente a comercios en Teherán el 15 de enero de 2026 ATTA KENARE� - AFP�

Los jefes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial prometieron un esfuerzo sin tregua para aliviar las dificultades de la economía nacional, factor clave que detonó las manifestaciones iniciales.

Sin embargo, el destino de los miles de detenidos y la cifra final de víctimas marcarán el futuro de la estabilidad teocrática en el país.

La comunidad internacional observa con atención si la indulgencia prometida por la policía se traduce en hechos reales o si la represión continuará en la oscuridad.

Agencias AP y AFP