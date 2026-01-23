Otro ataque de Estados Unidos a un presunto barco narco en el Pacífico: al menos dos muertos

El Comando Sur de Estados Unidos, conocido como Southcom, informó este viernes que atacó a un buque “operado por Organizaciones Terroristas Designadas” que manejaba por una “conocida ruta de narcotráfico” en el Pacífico Oriental. Confirmaron dos muertos y un sobreviviente.

“El 23 de enero, bajo la dirección de [secretario de Guerra] Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque. Tras el ataque, el Comando Sur de los Estados Unidos notificó inmediatamente a @USCG [la guardia costera] que activara el sistema de búsqueda y rescate para el sobreviviente”, publicaron.

En un video publicado en redes sociales, se puede ver al barco navegando por el océano cuando es interceptado por una explosión. Las Fuerzas Armadas estadounidenses continúan en la búsqueda por el único sobreviviente del ataque.

A fines de diciembre, Estados Unidos ya había cumplido 30 ataques contra supuestas embarcaciones de drogas. En ese entonces, ya se contabilizaban 107 muertos desde el inicio de la campaña estadounidense denominada Operación Southern Spear a principios de septiembre, según cifras de la Casa Blanca.

La última operación conocida había sido el 31 de diciembre cuando el gobierno norteamericano aseguró que atacó a tres presuntos barcos de tráfico de drogas en el mismo océano, causando la muerte de cinco personas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó los ataques repetidas veces como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia su país. Sostuvo, además, que Estados Unidos está bajo un “conflicto armado” con los carteles de narcotráfico.

Donald Trump en Davos Evan Vucci - AP

El país también aumentó su presencia militar en la región antes de la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien actualmente permanece detenido en territorio norteamericano.

La campaña de Trump tuvo el escrutinio de legisladores estadounidenses, una crítica que fue en aumento desde el primer ataque a principios de septiembre, donde hubo un bombardeo que mató a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de la embarcación después del primer impacto.

Con información de AP