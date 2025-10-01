El elegante y formal outfit de la reina Máxima para lograr la foto perfecta con el rey Guillermo en Francia

Fueron días de muchas actividades para la reina Máxima. La semana pasada voló a los Estados Unidos en su rol de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA) y participó de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, acompañada por su hija mayor, la princesa Amalia de Orange. Tras regresar a los Países Bajos, volvió a subirse a un avión, pero esta vez acompañada por su marido, el rey Guillermo Alejandro. Juntos volaron a Francia para cumplir con una serie de visitas y reuniones. Fiel a su estilo, la monarca de 54 años se lució con su outfit: un conjunto monocromático, formal y sofisticado que causó sensación.

La reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro visitaron la región francesa de Occitania (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Este miércoles 1 de octubre, los reyes de los Países Bajos visitaron la región francesa de Occitania en el marco del Año Económico Franco-Neerlandés. Según indicó la casa de Orange-Nassau, “el objetivo de este año es impulsar las relaciones comerciales, atraer nuevas inversiones mutuas y fortalecer las alianzas innovadoras y el intercambio de conocimientos”. La jornada incluyó una recepción ofrecida por el Prefecto de Occitania y el Presidente del Consejo Regional en la residencia del Prefecto y luego un recorrido por las instalaciones de Airbus en Toulouse. Allí fueron interiorizados en los aviones y su desarrollo, y tuvieron que usar cascos y chalecos verdes como medida de seguridad.

La reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro en Francia

Asimismo, visitaron la granja urbana Domaine de Candie, dedicada al uso de la robótica en la agricultura. Allí debatieron sobre el uso y desarrollo de diversos robots y la utilización de la robótica en la producción de vino. Durante su paso por el viñedo, además, la pareja real aprovechó para hacer uno de sus planes predilectos en este tipo de viajes: hacer una sesión de fotos con un paisaje de fondo y conseguir la postal perfecta.

Los reyes posaron en el viñedo y lograron una postal soñada (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Para la jornada de actividades, la monarca nacida en la Argentina eligió un look elegante y sofisticado pero al mismo tiempo cómodo. Lució una chaqueta color beige atada a la cintura con una falda midi amplia del mismo conjunto. Se trató de un diseño de Natan Couture, su firma de cabecera al que combinó con un par de zapatos altos a tono de Ferragamo. Añadió un clutch, unos guantes y una pashmina que hacía juego. Se recogió el cabello en un rodete bajo hacia el costado para lucir un vistoso tocado, uno de sus accesorios predilectos.

La reina se lució con un elegante conjunto de chaqueta y falda con un collar de perlas como joya principal (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Las joyas son algo infaltable en los looks que arma la reina consorte de los Países Bajos. En esta oportunidad decidió que sean protagonistas. ¿Qué piezas eligió? Un collar de perlas con aretes haciendo juego, los cuales aportaron una cuota justa de sofisticación y elegancia. Para finalizar optó por un maquillaje sutil en tonos marrones perfectamente combinado con las prendas.

Durante su paso por Nueva York, la reina Máxima se lució con un llamativo vestido estampado (Foto: Patrick van Katwijk)

Mientras en esta oportunidad optó por vestirse más sobria y formal, hace un par de días Zorreguieta se lució en la ciudad de Nueva York con un llamativo vestido estampado que causó furor. Fiel a su compromiso con la moda circular, seleccionó de su armario un diseño manga larga de Altuzarra en verde y blanco con recortes en la falda y frunces en el escote y la cintura. Lo complementó con unos stilettos nude de Gianvito Rossi y un par de aros y pulseras. Al repetir vestuario, la reina volvió a demostrar la que ropa no tiene fecha de caducidad.