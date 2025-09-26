Cátedra de moda: la reina Máxima y la princesa Amalia se despidieron de Nueva York con mucho estilo

Esta fue una semana muy importante para la princesa Amalia de Orange. La heredera al trono de los Países Bajos, de 21 años, que en julio finalizó sus estudios en Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE) de la Universidad de Ámsterdam, viajó a los Estados Unidos para acompañar a su madre Máxima Zorreguieta durante sus compromisos con la ONU. Primero estuvieron en Washington D. C. y luego volaron a Nueva York, ciudad en la que la argentina vivió y trabajó antes de llegar a la realeza. Además de cumplir con la agenda, ambas dieron cátedra de moda durante su paso por la Gran Manzana. Para su último día de actividades, la monarca se lució con un vestido “reciclado” con estampa y su primogénita eligió su outfit del armario de su hermana menor, la princesa Ariane.

Tras un breve paso por Washington D. C., la reina y la princesa aterrizaron en Nueva York para participar de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas. Zorreguieta es Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA) y su hija la acompañó para ver, aprender y conocer de primera mano esta importante parte de su agenda. La estadía duró tres días e incluyó reuniones bilaterales con representantes gubernamentales de diversos países y organizaciones de desarrollo para mejorar el bienestar financiero, y también charlas y encuentros con empresarios y políticos. Durante el último, ambas caminaron por la ciudad con outfits que dieron de que hablar.

La reina y la princesa de Orange viajaron a Nueva York para participar de la 80° Asamble General de la ONU (Foto: Patrick van Katwijk)

Para su último día en la ciudad que nunca duerme, Máxima Zorreguieta decidió reafirmar su compromiso con la moda circular. Lució una pieza ya conocida de su guardarropa: un vestido midi de manga larga de Altuzarra. Se trató de un diseño con una estampa en verde y blanco con recortes en la falda y frunces en el escote y la cintura. Lo complementó con unos stilettos nude Gianvito Rossi. Sumó aros y pulseras y se dejó el cabello suelto y al natural.

Mientras la princesa lució un set de chaleco y pantalón a rayas, la reina optó por un vestido midi estampado (Foto: Patrick van Katwijk)

La princesa de Orange, en tanto, lució un conjunto de chaleco y pantalón de lino y algodón con un rayado vertical en negro y arena de Max Mara. A este set lo usó su hermana menor, la princesa Ariane, para la sesión de fotos de verano que hicieron en familia en el Palacio Huis ten Bosch de La Haya en junio. Acompañó el outfit con unos zapatos en punta color negros, aros y pulseras y se dejó el cabello rubio suelto.

Ariane con el conjunto que ahora usó su hermana, Amalia (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

El día anterior, madre e hija mantuvieron reuniones en la zona de Times Square, uno de los sitios más icónicos de Nueva York. Llegaron en un auto y rodeadas por las luminosas marquesinas, caminaron por las calles y se robaron todas las miradas con su elección de vestuario. Zorreguieta optó por un vistoso mono sin mangas de tweed en color dorado con flecos de la firma ME+EM con una chaqueta del mismo conjunto sobre los hombros. Lo combinó con un par de stilettos marrones y sumó aretes largos de perlas y algunas pulseras para elevar el look. El toque final fue el cabello peinado con un batido hacia atrás.

Los looks de la reina Máxima y la princesa Amalia en Nueva York

Por su parte, la heredera de 21 años eligió vestirse sobria, pero al mismo tiempo canchero y juvenil. Usó un vestido corto de manga larga y falda tableada en color azul con botones que también previamente usó su hermana menor. Sumó unas botas marrones altas a tono con su cartera y optó por joyería dorada. También llevó el cabello rubio suelto para darle un toque más descontracturado al outfit.