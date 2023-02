Dura crítica del gobierno británico contra el príncipe Harry por sus dichos sobre Afganistán

escuchar

En el marco de una batería de revelaciones que el príncipe Harry publicó en su esperado libro de memorias, el hijo menor del rey Carlos confesó que mató a 25 personas durante sus misiones militares en Afganistán. A las críticas que recibió el libro se sumó ahora el descontento del secretario de Defensa del Reino Unido, Bell Wallace, quien cuestionó al miembro de la realeza devenido en productor por “alardear”.

“Francamente, creo que jactarse de los recuentos o hablar de los recuentos distorsiona el hecho de que el ejército es una cuestión de equipo ”, dijo el funcionario británico, en diálogo con la emisora radial LBC, y agregó: “Por lo tanto, no se trata de quién puede disparar más”.

En este sentido, Wallace -quien señaló que cada veterano de guerra puede hablar de su propia experiencia- destacó: “Para que un soldado de infantería llegue escalar a la cima necesita el apoyo de cientos de personas, ya sea de alguien en la sede de Gran Bretaña o de Royal Logistic Core”.

“Es un equipo, así que no se trata de quién dispara más o quién no. Si empiezas a hablar de quién hizo qué, lo que en realidad estás haciendo es decepcionar a todas esas otras personas, porque no te convierte en una mejor persona lo que uno hizo y otros no”, evaluó Wallace en la entrevista radial.

El testimonio del príncipe Harry

En Spare (En la sombra, en español), la autobiografía que se publicó el pasado 10 de enero, Harry afirma que mató a 25 personas cuando servía como piloto de helicóptero en Afganistán. El duque de Sussex asegura que participó en seis misiones, y en todas hubo muertos, pero dice que las consideraba justificadas, ya que los insurgentes talibanes querían matar a sus compañeros.

“No era una estadística que me llenara de orgullo, pero tampoco me dejaba avergonzado. Cuando me vi inmerso en el calor y la confusión del combate no pensé en los 25 como personas”, escribió Harry, quien sirvió en el Ejército británico durante diez años y llegó al rango de capitán.

“Eran piezas de ajedrez retiradas del tablero, gente mala eliminada antes de que pudieran matar a gente buena”, dice en su texto, según el Daily Telegraph.

Según el excomandante británico Richard Kemp, Harry empañó su reputación con estas declaraciones y remarcó que incluso que pueden ser peligrosas, al provocar un deseo de venganza de parte de los insurgentes, en el poder de Afganistán desde agosto de 2021.

